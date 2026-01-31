Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

Decenas de personas durante una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' (Jorge Gil / Europa Press)

Las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 se manifestaron este sábado por las calles de Benetússer (Valencia) para exigir responsabilidades políticas y judiciales por la gestión de la riada que causó 230 muertes en la provincia. La movilización, convocada por la plataforma Acord Social Valencià y respaldada por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, volvió a señalar al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que reclaman que entregue su acta de diputado autonómico para dejar de estar aforado y someterse a la justicia.

La marcha arrancó poco después de las seis de la tarde desde la plaza de la Xapa, en uno de los municipios más afectados por la riada. Encabezada por familiares de las personas fallecidas y damnificados, la comitiva avanzó por la calle Major al ritmo del tabal y la dolçaina, en una procesión reivindicativa que las asociaciones denominan “processó de la Memoria” y que se repite cada final de mes desde la catástrofe. Tras la colla de músicos, los manifestantes corearon consignas como “Mazón a presó, Consell dimissió”, mientras portaban una pancarta principal con el lema ‘Mazón a presó’.

A lo largo del recorrido, los aplausos y la muixeranga acompañaron el paso de la manifestación, en la que también se pudieron leer mensajes como ‘Consell dimisión’, ‘Mazón criminal’, ‘No son muertos, son asesinatos’ o ‘Las nuestras de barro, las suyas de sangre’. La protesta se desarrolló en un ambiente de solemnidad y denuncia, con la memoria de las víctimas como eje central de la convocatoria.

Exigir responsabilidades

Antes del inicio de la marcha, las portavoces de las principales asociaciones de víctimas subrayaron ante los medios que mantienen “más fuerza que nunca” para continuar reclamando lo que consideran justo. Insistieron en que la dimisión de Mazón como jefe del Consell no ha resuelto, a su juicio, el problema de fondo mientras siga ocupando un escaño en Les Corts Valencianes. “Sigue siendo diputado, sigue siendo aforado y no ha ido a declarar ante la jueza”, denunciaron.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, aseguró que el relevo en la Presidencia de la Generalitat, con la llegada de Juanfran Pérez Llorca, no ha supuesto cambios sustanciales. “No ha cambiado nada. Hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo: las mismas políticas”, afirmó. Según Álvarez, Mazón continúa “ocupando prácticamente el mismo sitio” y el actual Consell “lo está protegiendo”.

Álvarez criticó además la comparación realizada desde el ámbito institucional entre las víctimas de la DANA y las del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 fallecidos. “La indemnización por fallecimiento es exactamente la misma. Es vergonzoso”, sostuvo, y acusó al Consell de difundir “bulos” que, en su opinión, solo buscan “crispar y polarizar”. A su juicio, si realmente existe preocupación por la situación económica de las familias afectadas, “lo único que tienen que hacer es reconocerlo y crear una línea de indemnización específica”.

“No fue un accidente”

En la misma línea se expresó Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, quien recalcó que el objetivo de las movilizaciones es lograr justicia. “Lo único que queremos es justicia y, por tanto, que entren en prisión”, afirmó. Gradolí consideró “indignante” que se compare la DANA con un accidente ferroviario y subrayó que lo ocurrido en octubre de 2024 fue consecuencia de una gestión negligente de la emergencia. “Se tenía toda la información y no se avisó a la población ni se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas”, remarcó.

Las asociaciones reiteraron que seguirán saliendo a la calle para exigir “verdad, justicia y reparación” y para evitar que una tragedia similar vuelva a producirse. Un mensaje que también trasladó Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la barrancada. “Se ha premiado a un expresidente que actuó de una manera negligente, ineficaz e inepta. No hay derecho, es una bofetada para toda la sociedad valenciana”, denunció. Aunque reconoció que el actual president “tiene otros modales y otras formas”, consideró que ese cambio no se refleja en los hechos.

La movilización de Benetússer forma parte de una convocatoria más amplia que recorrerá también Sedaví y Alfafar, otros municipios afectados por la riada, y que concluirá en la plaza del País Valencià de Alfafar. La protesta servirá además para reconocer la labor de los Comités Locales de Emergencias y Reconstrucción (CLER), que cumplen un año desde su creación.

Desde las entidades convocantes, Beatriu Cardona reiteró la exigencia de que Mazón entregue “inmediatamente” su acta de diputado y acuda a declarar ante el juzgado de Catarroja, donde se instruye la causa por la DANA. Cardona denunció que, un año y tres meses después de la catástrofe, se intenta transmitir una imagen de normalidad que, según afirmó, no se corresponde con la realidad de los municipios afectados, donde aún hay escuelas en condiciones precarias y personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus casas por la falta de ascensores.