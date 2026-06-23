Eran novios desde el instituto y cuando Declan Rice se hizo famoso ella cerró sus redes por acoso que sufrió: la historia de amor de Lauren Fryer y el jugador de Inglaterra

Declan Rice, jugador del Arsenal, posa con su novia Lauren Fryer mientras celebra con el trofeo tras ganar la Premier League (REUTERS/Hannah Mckay).

Este martes 23 de junio Declan Rice volverá a ser uno de los nombres propios del Mundial 2026 al disputar con la selección inglesa su segundo partido del torneo. Convertido en una de las grandes referencias del combinado nacional y una pieza indispensable en el centro del campo, el jugador afronta un nuevo reto deportivo mientras fuera del terreno de juego ha protagonizado una batalla mucho más personal: la defensa pública de su pareja, Lauren Fryer, víctima durante años de crueles ataques y burlas en redes sociales y en los estadios.

A sus 27 años, Rice es uno de los futbolistas más consolidados del panorama internacional. Nacido en Londres en 1999, se formó en las categorías inferiores del Chelsea antes de desarrollar una brillante carrera que le llevó a convertirse en una estrella del Arsenal y en uno de los hombres de confianza de Inglaterra. Su crecimiento profesional, sin embargo, también supuso un aumento de la exposición mediática de su vida privada.

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Lauren Fryer, novia de Declan Rice, jugador del Arsenal, tras el partido de la Premier League en el Emirates Stadium de Londres. Fecha de la fotografía: domingo 19 de mayo de 2024. (GROSBY GROUP).

Al lado del futbolista desde mucho antes de la fama se encuentra Lauren Fryer, su pareja desde la adolescencia. Ambos comenzaron su relación cuando tenían apenas 17 años, en una etapa en la que Rice todavía soñaba con llegar a la élite del fútbol. Con el paso de los años su vínculo se fortaleció, formaron una familia y en 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo, Jude.

Sin embargo, la tranquilidad de su vida familiar se vio alterada por una dura campaña de acoso en internet. A medida que la carrera del centrocampista despegaba, especialmente tras convertirse en una de las figuras del Arsenal, miles de comentarios comenzaron a dirigirse contra Lauren por su aspecto físico.

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Lauren Fryer, novia de Declan Rice, jugador del Arsenal, y su hijo Jude (GROSBY GROUP).

Los mensajes ofensivos se multiplicaron en distintas plataformas, con usuarios que cuestionaban su imagen y la comparaban con los estereotipos que habitualmente rodean a las parejas de los futbolistas profesionales. La presión fue tan intensa que Lauren decidió alejarse del foco público, eliminó numerosas publicaciones de sus redes sociales y limitó su presencia en internet para protegerse del constante escrutinio.

Lejos de permanecer en silencio, Rice decidió dar un paso adelante para defender a la mujer que le ha acompañado desde sus inicios. En un mensaje que tuvo una enorme repercusión, el futbolista dejó clara su postura frente a quienes atacaban a su pareja: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”.

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Además, recordó que Lauren ha estado a su lado desde mucho antes de alcanzar la fama y lamentó la presión estética generada por las redes sociales: “Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales”. Su declaración terminó con una firme promesa de apoyo: “No importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”.

Declan Rice, jugador del Arsenal, y su hijo Jude antes de entrar al campo. (INSTAGRAM).

Ataques dentro del campo

Pero los ataques no se quedaron únicamente en el mundo digital. Uno de los episodios más polémicos se produjo durante un derbi entre el Arsenal y el Tottenham, cuando un aficionado rival aprovechó que Rice se acercaba a lanzar un saque de esquina para mostrarle en su teléfono una fotografía de Lauren con intención de ridiculizarle.

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La escena provocó una oleada de indignación entre aficionados y personalidades del fútbol, que denunciaron que la rivalidad deportiva jamás debe convertirse en una excusa para atacar a familiares o seres queridos de los jugadores.

Entre las voces que salieron en defensa de Lauren estuvo Rebekah Vardy, mujer del delantero Jamie Vardy, quien condenó públicamente lo sucedido. “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”, afirmó.

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