España

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

El ex secretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la DANA, Cayetano García, ha aportado un acta notarial con los Whatsapps compartidos el día de la DANA con el expresident, Salomé Pradas y Emilio Argüeso

Capturas de los mensajes con
Capturas de los mensajes con Carlos Mazón y el ex secretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la DANA, Cayetano García (Montaje Infobae)

El ex secretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la DANA, Cayetano García, ha aportado a la causa de la DANA un acta notarial con los mensajes de WhatsApp que compartió con Carlos Mazón y otros altos cargos de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, al que ha tenido acceso Infobae. En estos se desvela como, mientras había cientos de personas atrapadas y ya se estaban produciendo las primeras muertes, desde el mando de la Comunidad Valenciana se sentía una relativa calma.

La conversación más reveladora es la que mantuvo con el expresident. En esta, García le escribió a las 19:23, casi una hora antes de que se enviará el Es-Alert a la población, explicando un primer borrador de las ayudas que van a entregar a los afectados.

En este le relata que gastos van a asumir y cuales no y se indican unas ayudas máximas iniciales: 5.000 euros por vivienda/negocio afectada, 15.000 euros a municipios y todavía queda por “valorar el asunto agrario”. En el mismo mensaje remarca que en la anterior DANA de 2019 el botanic dio 4.500 y 10.000 euros, queriendo demostrar la subida en este caso.

“Va a haber un huevo de afectados”

Tan solo dos minutos más tarde le vuelve a escribir con un mensaje muy significativo: “Va a haber que ver que cantidad final porque va a haber un huevo de afectados”. Todavía quedaba casi una hora para que el Cecopi se pusiera de acuerdo en si enviar una alerta a toda la población y en el círculo cercano ya se hablaba de una gran cantidad de afectados, aunque fuera en el ámbito económico. “15 millones de euros llegaría a 3.000 viviendas”, añadía.

Captura de la conversación entre
Captura de la conversación entre Cayetano García y Carlos Mazón

La respuesta de Mazón se hizo esperar y no fue hasta las 20:13, tres minutos después del Es-Alert, cuando le respondió escuetamente: “Bien preparado. Luego vemos”. García le comentó que ya había llegado la alerta a los móviles, a lo que el expresident simplemente respondió: “Si”.

“Utiel es la que está mal”

La conversación que mantuvo con José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete y mano derecha de Mazón, fue simplemente remitirle el mismo mensaje de Mazón sobre las ayudas a lo que Cuenca le dijo que se lo enviara al expresidente. “Lo tiene ya”, fue su contestación.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

A las 20:11 García le envío una captura del Es-Alert que había recibido y unos veinte minutos más tarde, le indicó que “tenía otra reunión en Valencia”. El resto de mensajes fueron sobre la imposibilidad de moverse de Cuenca, que quedó encerrado en un atasco toda esa tarde-noche.

La última de las conversaciones es con Emilio Argüeso, ex número dos de la exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas. Desde por la mañana le envío las carreteras afectadas ese día, remarcando que “por la A7 hay un carril abierto. Mejor por allí que por las carreteras secundarias”. Ya a las 19:05, unos minutos antes de hablar con Mazón, le pidió a Argüeso un resultado de afección en Requena, “con carreteras y eso”. Argüeso le respondió que “Utiel es la que está mal, Ave suspendido”. Los mensajes terminaron con la pregunta de si había perspectiva de apertura de la A3, a lo que el segundo le responde que “aún no”.

Captura de la conversación entre
Captura de la conversación entre Cayetano García y Emilio Argüeso

En el mismo acta se recogen las llamadas que García realizó ese día, indicando su duración, siendo las más largas la mantenida con José Manuel Cuenca a las 22:03, de 04:45 minutos, y otra con Salomé Pradas a las 16:11, de 02:45 minutos. El contenido de lo que se habló en esas llamadas es secreto.

