Carlos Mazón asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en el retraso del envío del Es-Alert: “Pradas nunca me consultó el mensaje”

Carlos Mazón, este lunes en el Congreso, en la comisión de investigación de la DANA. (EFE/Zipi)

Este lunes, Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, está compareciendo este lunes en la Comisión de Investigación del Congreso por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 personas fallecidas, en la que ha asegurado que no tuvo responsabilidad en el retraso del envío del Es-Alert: “Salomé Pradas nunca me consultó el mensaje”.

A partir de las 10:30, el interrogatorio se está desarrollando con turno de preguntas y respuestas. Cada grupo parlamentario dispone de 20 minutos para interrogar a Mazón, una estructura muy diferente de la que tuvo en Les Corts Valencianas hace apenas unos días, cuando leyó un discurso preparado de antemano y apenas respondió a las cuestiones planteadas. Allí, su intervención duró 23 minutos y no abrió verdaderamente al diálogo.

La presidenta del PSPV, Diana Morant, ya dejó claro que en esta ocasión que no le valdrá la misma estrategia: “No nos va a valer en ningún caso que venga a leer ni diez folios, ni 15 folios, ni 20 folios”.

El orden para los grupos ahora en el Congreso es de menor a mayor. Es decir, empezará el Grupo Mixto, representado en esta comisión por el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna. Por el PNV cuestionará Idoia Sagastizabal; por Junts, José María Cervera; por ERC, Gabriel Rufián; por Bildu, Mikel Otero; por Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez; por Vox, Ignacio Gil Lázaro; por el PSOE, Alejandro Soler. Cerrará el PP, que tiene dos vocales: Fernando de Rosa o César Sánchez.

¿A qué va a tener que responder Mazón?

Entre los temas que sin duda saldrán a relucir están su ubicación exacta durante las horas críticas del 29 de octubre, las decisiones que tomó o dejó de tomar, y su papel en el Centro de Coordinación Integrada (CEC­OPI). También se prevé que:

Se le pregunte por su famoso desplazamiento al restaurante “El Ventorro” ese día, donde mantuvo una comida con la periodista Maribel Vilaplana . Su agenda y sus movimientos han sido cuestionados porque, según versiones de testigos, habría tardado demasiado en regresar al centro de mando.

Se le reclame información sobre sus comunicaciones con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas , y el momento en que fue informado o no del envío de la alerta ES-Alert a la población.

Se cotejen los documentos que la comisión ha pedido: actas de reuniones del CECOPI, su geolocalización durante la crisis o su agenda oficial y privada.

Las consecuencias legales de no decir la verdad

Sin embargo, la comparecencia no es solo política, ya que conlleva una serie de obligaciones legales. Antes de su intervención, se le notificará expresamente la posibilidad de incurrir en un delito si falta a la verdad.

Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Europa Press)

Según el artículo 502 del Código Penal español, quien comparece ante una comisión parlamentaria de investigación y miente puede enfrentarse a una pena de seis meses a un año de prisión o una multa. Esa no es una amenaza simbólica, ya que es un riesgo real si sus respuestas contradicen pruebas o testimonios recogidos por la comisión.

A pesar del carácter obligatorio de la citación, Mazón no está obligado legalmente a responder a todas las preguntas si decide acogerse a su derecho a no declarar. Además, aunque ya ha dimitido como presidente de la Generalitat, mantiene su escaño y su aforamiento, lo que complicaría algunas vías penales y le protegería parcialmente frente a determinadas acciones legales que se pudieran desarrollar.