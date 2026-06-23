España

La otra causa de Aldama: liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia

El empresario Víctor de Aldama no pisará la cárcel ni tendrá que devolver los 3,7 millones de euros en comisiones que se llevó en el ‘caso mascarillas’, pero la Audiencia todavía le investiga por blanqueo, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias en una causa de fraude en el sector de los hidrocarburos

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Ilustración de un hombre con barba, traje azul marino, camisa blanca y broche de cruz en la solapa, sobre un fondo abstracto de acuarela gris.
Ilustración de Víctor de Aldama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario Víctor de Aldama no entrará en prisión. De momento. Aunque el Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel en el ‘caso mascarillas’ (en el que Ábalos ha sido castigado con 24 años y Koldo con 19 años) no pisará la celda porque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha considerado que su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos” merece la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. De Aldama sí tendrá que pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 72.000 euros en multa. Pero no tendrá que devolver los 3.713.981 euros que la Fiscalía Anticorrupción fijó que Aldama había cobrado por amañar los contratos de mascarillas adjudicados por Puerto del Estado y Adif. Aldama se llevó más dinero. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, ganó 6,6 millones de euros.

Esta no es la única causa en la que Aldama tiene cuentas pendientes con la Justicia. La Audiencia Nacional le investiga por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL, que perfeccionó, entre 2022 y 2024, delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923 euros”. De hecho, Víctor de Aldama empezó a tirar de la manta contra Koldo García y José Luis Ábalos (para intentar obtener futuros beneficios procesales) cuando la UCO ya había encontrado pruebas muy concluyentes contra él en esta causa de hidrocarburos.

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Los agentes consideran que Rivas y Aldama “son los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa que perfecciona el fraude, y que el segundo, que llegó a ser presidente del Zamora Club de Fútbol, es un miembro imprescindible de la organización ”por sus vinculaciones empresariales, contactos, conocimientos del sector de los hidrocarburos, y por el control que ejerce en todas las áreas de actuación de la organización, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria". Rivas y Aldama nombraron también a los testaferros de las empresas suministradoras que recibían los hidrocarburos.

El empresario Claudio Rivas, a su salida del Tribunal Supremo (Marta Fernández / Europa Press)
El empresario Claudio Rivas, socio de Aldama, a su salida del Tribunal Supremo (Marta Fernández / Europa Press)

El sistema de fraude era sencillo. Villafuel SL es la operadora que conseguía el combustible. Luego Villafuel vendía el producto a siete suministradoras. Son las que ha localizado, de momento, la UCO en este causa. “Las interposiciones de las suministradoras en esta cadena comercial no solo tienen la función de asumir el impago del impuesto, sino la de servir de canal de blanqueo para transferir, desde sus cuentas bancarias, fondos de procedencia delictiva a empresas radicada en el extranjero, sobre todo Portugal, China y Colombia, amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento”.

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Fraude del IVA

La operadora Villafuel se situaba así en una “simulada legalidad”, señala la UCO, ya que eran las empresas suministradoras “instrumentales” sobre las que se hacía recaer la responsabilidad del impago del IVA. Esta suministradoras ofrecían un combustible más barato, porque no iban a pagar el IVA. En el tercer eslabón de la cadena estaban las comercializadoras, que recibían el combustible de las suministradoras. Las comercializadoras vendían la gasolina o el diesel en condiciones más ventajosas, “podían vender a precios más bajos que los de la competencia, acaparar cuota de mercado y obtener, además, beneficios”.

La UCO ha constado que las suministradoras (enlace entre la operadora Villafuel y las comercializadoras) no tiene oficina física en las ubicaciones que declaran en el Registro Mercantil, ni siquiera en las que muestran en sus propias páginas web. En su caso “no es que esté oculta su ubicación, es que no existen o no han podido ser localizados”. A través de estas sociedades, tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta marzo del año 2024, la trama liderada por Rivas y Aldama ha transferido “fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros”, sentencia la UCO. Estas transferencias al extranjero estarían “amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama”.

Víctor de Aldama (en el centro) y Claudio Rivas (camisa amarilla) en una foto tomada por la UCO
Víctor de Aldama (en el centro) y Claudio Rivas (camisa amarilla) en una foto tomada por la UCO

Los investigadores cuantifican las ventas de Villafuel, al incluir a las siete suministradoras en la cadena comercial, en 835,3 millones de euros en solo 16 meses. Un negocio redondo. Las comercializadoras bajaban el precio del producto qye recibían de Villlafuel al vendérselo a las comercializadoras en condiciones más ventajosas, utilizando como margen comercial el porcentaje de IVA que no van a abonar. El sumario del caso ‘Villafuel’ también revela la estructura societaria que dependía de Aldama: MTM 180 Capital, Businesscity, Future Factory SL, Deluxe Fortune, Antromero Desarrollo Empresarial, Araf Grupovivir SL, Bocata Food, Businesstar International, Duda Razonable SL, Global Stratos Investments, Grupo Signum Inversiones, Hot Wheels Ibérica, Logística Comercial Montelimar, Original London, Pilot Real Estate, Proyectos Annapurna II, Proyectos Inpedendientes Gems II SL, Proyectos Vapesa, Soum y Endell Investments, Telefarmacia APP, Word Magic in the Villages.

Pagos a Ábalos

A través de una de estas empresas, MTM 180 Capital, Aldama recibió pagos por parte de Claudio Rivas como contraprestación por un trabajo muy importante. Aldama consiguió que el ex ministro José Luis Ábalos intermediaria para que Villafuel consiguiera la licencia como operadora y, por tanto, pudiera cometer el fraude en el IVA. Aldama recibió en junio de 2021 un total de 181.500,00 euros y en julio de 2021 otros 110.916,66 euros. “Con posterioridad y ya integrado en el organigrama de la organización criminal, Víctor de Aldama percibió otras cantidades que ascendieron a 925.036,95 euros”, concluye la UCO. Dinero que movió al extranjero. Aldama también tenía fuera de nuestras fronteras otras sociedades: tres en Portugal y dos en Ecuador.

Aldama espera salir relativamente airoso de esta causa. Para ello, también ha empezado a colaborar en otra causa. El empresario ya ha declarado el pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación que este magistrado ha abierto sobre la posible financiación ilegal del PSOE.

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