El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

Marino Turiel, letrado del exministro de Transportes, atendiendo a los medios

El revuelo mediático desde que se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo en el primer juicio del caso mascarillas no ha parado de crecer. El abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, ha acudido a Cadena SER para valorar la decisión del tribunal español, así como incidir en la defensa de este. El letrado ha valorado que prolongar el aforamiento de José Luis Ábalos “fue un error”, a lo que se suma una defensa lastrada por la ausencia de una instrucción imparcial y por la imposibilidad de una doble instancia.

A lo largo de este lunes 22 de junio, se ha conocido que el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro de Transportes, 19 años para quien fue su asesor durante la posesión de su cartera, Koldo García, y cuatros años y medio para Víctor de Aldama. No obstante, el TS ha aceptado que el empresario evite entrar en la cárcel, así como pagar una multa de 3,7 millones de euros. La defensa del exministro sostiene que el recurso ante el Tribunal Constitucional es “el último cartucho” que le queda.

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En una entrevista con Javier Casal en Cadena SER, Turiel ha explicado que su cliente se encuentra “bastante consternado” porque la defensa no esperaba “una sentencia tan extrema”. Aun así, ha asegurado que Ábalos ha reaccionado de inmediato preparando la estrategia de recursos y que sigue “en lucha”, “en pie” y “entero”. Además, también ha tenido palabras para el tratamiento penal de Víctor de Aldama, a quien ha descrito como “el corruptor” y como la persona que “estaba penetrando en todas las instituciones”.

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid. / Imagen de archivo

Por qué la defensa de Ábalos considera un error haber alargado el aforamiento: “Se sesgó”

Turiel ha afirmado que “sin duda fue un error” haber estirado el aforamiento, porque Ábalos confió en la jurisdicción del Tribunal Supremo y en que su inocencia pudiera imponerse en ese marco. A su juicio, esa decisión resultó equivocada desde el momento en que la instrucción, sostiene, “ya se sesgó”. El abogado ha recordado una mención del juez instructor sobre el “estupor” que le causaba que Ábalos fuese diputado. Para la defensa, esa referencia resulta “bastante esclarecedora” de cómo se desarrolló el procedimiento y de por qué, en su opinión, “no ha habido una instrucción imparcial”.

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Según ha explicado en antena el letrado, si el exministro hubiera renunciado a su condición de diputado, la causa podría haber pasado a la Audiencia Nacional. En ese escenario, ha señalado, el proceso seguiría abierto y se habría desarrollado “en igualdad de armas y sobre todo en igualdad de condiciones que el resto de los imputados”.

La defensa también cuestiona que la sentencia sea firme sin una segunda instancia. Turiel se ha preguntado por qué no se permitió a Ábalos acudir a la Audiencia Nacional cuando ya había cesado como diputado y por qué, según su interpretación, un acto del plenario del Tribunal Supremo se ha impuesto a la ley que exige el derecho al juez natural.

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La crítica del letrado a Aldama y el reproche al Partido Socialista

Sobre la situación de Víctor de Aldama, Turiel ha dicho que le parece “absolutamente increíble” que pueda “salir absolutamente indemne” quien, según su versión, organizaba el entramado. Ha añadido que resulta injusto que las personas a las que el comisionista “ha llevado a esta situación” afronten condenas que cuadruplican sus años de cárcel.

El abogado ha sostenido además que Aldama “no ha aportado nada al procedimiento” y ha vinculado esa afirmación a lo que, según ha indicado, declaró la Unidad Central Operativa (UCO) durante el juicio. En esa misma línea, Turiel ha criticado que la sentencia no valore los argumentos de la defensa y que, a su juicio, solo recoja los alegatos del fiscal. Al mismo tiempo, Aldama acudía como invitado al programa de Cuatro Horizonte, donde ha alentado a Ábalos y Leire Díez a colaborar con la Justicia.

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Preguntado por la apelación pública de Aldama para que Ábalos “tire de la manta”, Turiel ha descartado esa vía como salida útil en este momento procesal. Su argumento es que la existencia ya de una sentencia firme desplaza el foco a los recursos y refuerza, según ha dicho, las dudas de la defensa sobre las garantías del procedimiento.

Con un tono desafiante, José Luis Ábalos ironiza sobre las cifras millonarias que se le atribuyen en el caso de las mascarillas. El exministro argumenta que cuanto mayor es la cantidad, más fácil debería ser localizar el dinero, y reduce las pruebas a 94.000 euros en diez años.

En la entrevista emitida en Cadena SER, Turiel también se ha referido a la reacción del antiguo partido de Ábalos, el Partido Socialista. Por ello, ha afirmado que el exministro lleva tiempo sosteniendo que ha sido abandonado por la formación, que se le privó de su condición sin estar imputado y que, desde la detención de García Izaguirre, se activó una respuesta interna para apartarlo.

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