Este martes puede ser el día más cálido desde que hay registros en España: consejos para evitar las peores consecuencias del calor

Mapa de temperaturas máximas previstas para este martes junto a una imagen de la playa de la Malvarrosa de Valencia. (Europa Press/Aemet)

El 14 de agosto de 2021, en el transcurso de una intensa ola de calor, se batió el récord de temperatura más alta registrada en España dos veces en el mismo día y en la misma provincia. En la víspera del festivo de la Asunción de la Virgen, muchas estaciones batieron su récord, pero fueron las de los municipios cordobeses de La Rambla y Montoro los que alcanzaron el máximo histórico: 47,4 grados. Aquel día fue uno de los más calurosos en España desde que hay registros. No obstante, las temperaturas extremas que se esperan -y temen- para este este martes pueden superar la cifra.

El meteorólogo Martín Barreiro explica a través de su cuenta de TikTok que podríamos estar ante “el día más cálido de la historia de España”. El experto señala que durante esta jornada el país podría alcanzar una temperatura media de 39,1 grados, mientras que la más alta jamás registrada hasta fecha fue de 38,9 grados el 23 de agosto del 2023, durante la cuarta y última ola de calor del año. Es más, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo, que implica riesgo extremo, en Cantabria, País Vasco y Andalucía durante las horas centrales del día.

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En concreto, en la región cántabra de Liébana y las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia están en aviso por máximas de 40 grados, mientras que en la campiña cordobesa y la zona de Morena y Condado de Jaén el nivel rojo responde a la previsión de una máximas de 44 grados. El resto de la península y Baleares mantienen también los avisos en nivel naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por máximas que también rondarán entre 40 y 42 grados de nuevo.

Mapa de alertas meteorológicas por temperaturas extremas para este martes, 23 de junio de 2026. (Aemet)

El intenso calor no abandona a España cuando cae el sol. Conciliar el sueño está complicado hasta con ventilador. Durante esta primera ola de calor se han registrado noches tropicales -aquellas en las que el mercurio no baja de 20 grados- y tórridas -cuando no baja de 25 grados- en buena parte de la península y Baleares, pero también infernales -cuando la mínima es de 30 grados- en el suroeste de la península.

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¿Cuándo acaba la ola de calor?

El miércoles se presenta un escenario similar. Según la previsión de la Aemet, los termómetros marcarán de nuevo más de 40 grados por el día y de 20 por la noche. No obstante, el organismo público adelanta que el jueves será el fin de la ola de calor con un descenso “notable” de temperaturas, tanto máximas como mínimas. Sin embargo, avisan de que volverán a subir durante el fin de semana.

Cómo afrontar las olas de calor en España

El Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud que firma el Ministerio de Sanidad detalla que la exposición humana a temperaturas ambientales elevadas puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente del sistema termorregulador y que, en este sentido, “las olas de calor pueden alterar nuestras funciones vitales cuando el organismo es incapaz de compensar las variaciones de temperatura corporal”.

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Bañistas en la playa de la Malvarrosa en Valencia.(Eduardo Manzana / Europa Press)

El impacto de la exposición a altas temperaturas está influido por el envejecimiento fisiológico y las enfermedades subyacentes. Normalmente un individuo sano tolera una variación de su temperatura interna de aproximadamente 3 grados, sin que sus condiciones físicas y mentales se alteren de forma importante. A partir de 37 grados se produce una reacción fisiológica de defensa. La exposición a altas temperaturas, según detalla el plan de Ministerio, puede provocar problemas de salud “como calambres, deshidratación, insolación, golpe de calor (con problemas multiorgánicos que pueden incluir síntomas tales como inestabilidad en la marcha, convulsiones e incluso coma)“.

Para evitar los efectos más adversos del calor extremo, Sanidad recomienda adoptar una serie de medidas que se deben seguir especialmente durante las olas de calor:

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Bebe agua y líquidos con frecuencia, aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realice. Evita las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol). Permanece el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesite. Procura reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día. Usa ropa ligera, holgada y que deje transpirar. Nunca dejes ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas). Consulta a tu profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas. Mantén tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos. Haz comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos).