Alertas por viento, oleaje, lluvias y nieve este sábado en España: seguirá el mal tiempo los próximos días por la llegada de nuevos frentes

El temporal marítimo se mantiene este fin de semana en la mayor parte de las costas del país

Imagen de transeúntes por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia y el fuerte viento del temporal que barre a toda Andalucía, a 28 de enero de 2026. (Álex Zea/Europa Press)

Tras varios días marcados por los cielos oscuros y las fuertes precipitaciones, en algunas regiones de España se vivirá este sábado una relativa y pequeña tregua. El paso de borrascas de gran impacto durante las últimas semanas, como fue el caso de Kristin, la más reciente, han dejado jornadas muy adversas, especialmente por las lluvias, las nevadas y los fuertes vientos.

En los próximos días se espera que la inestabilidad continúe, ya que España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas que van a traer masas de aire húmedo y que provocarán lluvias en buena parte del país. Sin embargo, este 31 de enero, las precipitaciones estarán algo más acotadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que estas se producirán en la mayor parte del tercio norte, “donde pueden ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo menudo”. Además, llegarán a regiones de montaña del resto peninsular, “principalmente del sureste, la meseta y el norte de Baleares, sin descartarse en el resto a excepción de en litorales del este y sudeste peninsular”.

La borrasca Kristin comienza a dejar sus primeras nevadas en varias ciudades de la capital, cubriendo de blanco parques, calles y tejados.

Los mayores acumulados se van a producir en el Cantábrico oriental, el Pirineo occidental y las zonas de la Bética oriental. Así, Cantabria, Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia se encontrarán este sábado en aviso amarillo por las lluvias. En forma de nieve, aunque la cota se situará al principio del día entorno a unos 800 metros, esta irá subiendo hasta los 1.200-1.400. Por ello, la Aemet ha activado alertas en Huesca, Navarra y Lleida, en esta última provincia por riesgo importante (naranja).

Vientos y fuerte oleaje este sábado

Será importante tener precaución, una jornada más, con el viento. “Seguirá soplando con intensidad en buena parte de nuestro país, sobre todo en el norte y este de la península, con temporal marítimo importante en la mayor parte de nuestras costas”, señaló Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

En días anteriores, el organismo público activaba para este sábado la alerta máxima en A Coruña y Pontevedra por fenómenos costeros; este aviso, sin embargo, se ha rebajado a naranja, nivel que también se encuentra en Almería, Granada, Asturias, Mallorca, Menorca, Cantabria, Girona, Tarragona, Lugo, Alicante y Melilla. Junto a estas, otras tres provincias están en alerta amarilla: Valencia, Murcia e Ibiza y Formentera.

Por viento se encuentran este sábado en nivel naranja Almería, Granada, Ibiza y Formentera, Mallorca, Tarragona, Alicante y Castellón; y en amarillo, Huesca, Teruel, Zaragoza, Menorca, Cantabria, Soria, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Gipuzkoa, Bizkaia, Valencia y Melilla.

Dos personas observaban este viernes la ensenada del Orzán de A Coruña, donde la Aemet mantiene activo el nivel de alerta roja en el mar, con mar combinado que podría dejar olas de 8 metros. (Cabalar/EFE)

Las temperaturas van a experimentar un descenso, pues esta semana estará marcada por los altibajos en los termómetros. Sin embargo, “las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña”.

Sí, va a seguir lloviendo en los próximos días

De nuevo, el domingo regresan las lluvias a buena parte de la zona peninsular por la llegada de una nueva masa de aire muy húmedo: “Serán menos probables en el Mediterráneo y abundantes en el oeste peninsular”, señala Rubén del Campo. “De hecho, en Galicia y en el entorno del Sistema Central, sobre todo en el norte de Cáceres y sur de Ávila y también de Salamanca, estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes”. En los días siguientes, las lluvias seguirán siendo protagonistas por la llegada de frentes muy activos

Con respecto a la cota de nieve, esta subirá hasta más de 2.000 metros en las montañas, quedando en torno a 1.800-2.000 en los Pirineos por el ascenso de las temperaturas, que rondarán los 20 grados en el Cantábrico y en puntos del sureste peninsular.

