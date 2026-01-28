Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Intransitable la A-6 de Madrid por limpieza de la nieve de la vía

La borrasca Kristin comienza a dejar sus primeras nevadas en varias ciudades de la capital, cubriendo de blanco parques, calles y tejados.

Tras el paso de Harry. Ingrid y Joseph, ha llegado a España la borrasca Kristin, la cuarta de gran impacto en solo una semana y media. Aunque su incidencia será corta, dejará una jornada “muy adversa”, según ha alertado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este miércoles, gran parte de las comunidades autónomas del país se encuentran en alerta por vientos, lluvias, fenómenos costeros y nevadas. En Almería, el aviso se ha elevado hasta el nivel rojo por rachas máximas de 130 kilómetros por hora.

Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid. (Álvaro Blanco/EFE)

En Extremadura, el temporal ha obligado a suspender las clases en horario de mañana de todos los centros educativos debido a las condiciones meteorológicas adversas; también en 77 municipios de Andalucía, concretamente en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. En la Comunidad de Madrid, se ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias Invernales.