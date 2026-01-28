Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Intransitable la A-6 de Madrid por limpieza de la nieve de la vía

Tras el paso de Harry. Ingrid y Joseph, ha llegado a España la borrasca Kristin, la cuarta de gran impacto en solo una semana y media. Aunque su incidencia será corta, dejará una jornada “muy adversa”, según ha alertado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este miércoles, gran parte de las comunidades autónomas del país se encuentran en alerta por vientos, lluvias, fenómenos costeros y nevadas. En Almería, el aviso se ha elevado hasta el nivel rojo por rachas máximas de 130 kilómetros por hora.
En Extremadura, el temporal ha obligado a suspender las clases en horario de mañana de todos los centros educativos debido a las condiciones meteorológicas adversas; también en 77 municipios de Andalucía, concretamente en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. En la Comunidad de Madrid, se ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias Invernales.
Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos.
La A-6 es la carretera más afectada a estas horas, pues la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está intransitable por limpieza de la vía desde el kilómetro 9 (Aravaca), en sentido salida. Así, numerosos vehículos han quedado bloqueados por el cierre de la autovía.
En la A-1, con retenciones entre los kilómetros 45 y 50, es obligatorio el uso de cadenas a la altura de Somosierra, al igual que en la M-607 a la altura de Colmenar Viejo y en la AP-6 entre Guadarrama y Gudillos. También hay que usar cadenas en todos los puertos de montaña madrileños.
*Nota informativa de EFE
La Dirección General de Tráfico está embolsando camiones en nueve puntos de la red principal de carreteras a su paso por Castilla y León. En concreto, en León se están parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, de las provincias más afectadas por el temporal, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo, tanto dirección a la capital como a Cáceres.
En Soria, los embolsamientos se registran en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli.
En Valladolid, la Guardia Civil para a los camiones en la A-6 en San Vicente del Palacio; mientras que en Zamora, hay embolsamientos en la A-62 en Castrillo de La Guareña; y en la A-66, en Peleas de Arriba.
*Nota informativa de Europa Press
La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha cerrado este miércoles, 28 de enero, por tercer día consecutivo sus instalaciones a causa de las condiciones meteorológicas adversas que está dejando la borrasca, este miércoles concretamente por las fuertes rachas de viento y lluvia que azotan el macizo granadino.
Según ha indicado Cetursa, empresa que gestiona dicha estación, la decisión de cerrar de nuevo el recinto es debido a la situación de alerta especial por suma de avisos de viento y lluvias en comarcas granadinas. Asimismo, la entidad ha indicado que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios hasta la zona por el temporal.
*Nota informativa de Europa Press
El Retiro y otros ocho parques singulares e históricos de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para la ciudad de Madrid se esperan rachas de viento de 72 km/h hasta las 18 horas.
El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.
*Nota informativa de Europa Press
La red viaria principal ha amanecido este miércoles con complicaciones a causa de la nevada provocada por la borrasca Kristin. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado mantener el carril izquierdo despejado para facilitar el paso de las máquinas quitanieves y ha recomendado extremar la precaución, además de consultar la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) antes de realizar desplazamientos por carretera.
Aena ha activado el plan de actuaciones invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante las previsiones meteorológicas de la Aemet, mientras que Adif ha alertado de posibles retrasos en el núcleo de las Cercanías de Madrid.
El gestor aeroportuario recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo. En la red de Aena a esta hora solo se registra una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que ha tenido que desviarse a Sevilla por baja visibilidad.
En el caso del transporte ferroviario, Adif ha indicado que debido al temporal de lluvia y nieve se pueden producir retrasos en Cercanías de Madrid, especialmente en la zona noroeste. Además, la circulación entre Cercedilla y Segovia está suspendida y desde Chamartín hacia Aeropuerto y hacia Pinar se establecen lanzaderas.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha alertado también de circulación complicada a causa de las nevadas en los corredores cercanos a Madrid y ha pedido despejar el carril izquierdo para facilitar el trabajo de las quitanieves.
*Nota informativa de EFE
Esta mañana, debido a las nevadas de la borrasca Kristin en la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil de Tráfico y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) ha tenido que auxiliar en varias carreteras afectadas, como la M-601 o la M-607, donde algunos vehículos han quedado inmovilizados o han sufrido deslizamientos.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elevado a 150 las carreteras afectadas por la nieve de la borrasca Kristin. En la Comunidad de Madrid, continúa siendo necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo; además, en la M-40 en Montecarmelo se ha prohibido el acceso a camiones.
Destacan también la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve. Las complicaciones por la intensa nevada se han registrado también en la A-50 en Ávila; en la AP- 61, en Segovia, en el entorno de EL Espinar y también entre Brieva y Villacastín, y en la A-66 en Ribaseca (León).
Las lluvias también están complicando la jornada, ya que esta mañana han provocado que queden intransitables decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía A-66 en Cáceres.
La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.
*Con información de EFE
Las alertas meteorológicas por nieve, fuertes vientos y lluvias intensas que afectan estos días a buena parte de España, con avisos rojos y naranjas en varias comunidades y carreteras cortadas por el temporal, pueden dar lugar a la aplicación de una serie de derechos laborales para las personas trabajadoras. Ante situaciones de riesgo por condiciones meteorológicas adversas, la normativa laboral permite modificar la jornada, acceder a permisos retribuidos y garantiza la protección frente a posibles sanciones.
Debido a las nevadas que están cayendo a la ciudad de Madrid, varias líneas de EMT se han visto afectadas, principalmente en Valdebebas, Barajas, Aravaca, Montecarmelo, Avenida San Luis, Barrio del Pilar, El Pardo, Zona de Telefónica, Sanchinarro, Las Tablas y Feria de Madrid.
Además, el túnel de Valdepeñas se encuentra cortado en ambos sentidos, así como Sinesio Delgado dirección A-6.