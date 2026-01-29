España

España dice adiós a Kristin, pero no al mal tiempo: continúan las lluvias, la nieve y los fuertes vientos por la influencia de borrascas atlánticas

Se mantienen los avisos especialmente en el noroeste y sureste peninsular, donde el temporal marítimo seguirá siendo significativo

Imagen de transeúntes por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia y el fuerte viento del temporal que barre a toda Andalucía. A 28 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). (Álex Zea/Europa Press)

El paso de la borrasca Kristin por nuestro país ha sido efímero, pero muy intenso. Ayer, el temporal de lluvia, nieve y viento dejaba centenares de incidencias en distintos puntos de España: carreteras cortadas, caída de árboles y otros objetos, anegaciones en las vías... Así, los centros educativos de Extremadura y de decenas de municipios en Andalucía suspendían las actividades lectivas, mientras que en Cádiz 250 personas eran desalojadas de forma preventiva por el riesgo de desbordamiento del río Guadarranque.

Este jueves, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Kristin ya se habrá alejado, pero España continuará bajo la influencia de borrascas atlánticas, por lo que será una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio. Especialmente se verán afectados el sur de Galicia y las zonas montañosas de Andalucía, donde las lluvias pueden ser “fuertes y persistentes”, explicaba Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. También en el Cantábrico se podrán producir “chubascos fuertes y acompañados de tormenta y granizo en algunos casos”.

Así, este jueves se encuentran en alerta por lluvias seis de las provincias andaluzas, a las que se suma Albacete: Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Córdoba en nivel naranja, con riesgo importante.

El río Guadalquivir con el cauce aumentado tras el temporal en España

La nieve, que se convertía en protagonista de la jornada de ayer por la afectación de carreteras en múltiples puntos de la red viaria principal, no presenta este jueves avisos en ninguna provincia. La cota, que ayer se situaba en latitudes bajas, subirá hasta más de 1.000 metros: en las montañas del centro y mitad norte nevará por encima de los 1.000-1.200 metros subiendo a 1.500-1.700 en el entorno pirenaico; de los 1.300-1.500 subiendo a más de 1.800 en el resto del cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2.000 hasta los 1.300-1.500 en el noroeste.

Fuertes vientos y temporal marítimo en el noroeste y sureste

Otro día más, el viento será especialmente relevante, sobre todo en Galicia y en las costas del sur del Mediterráneo. Las rachas serán muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, los litorales del Cantábrico, Baleares, Estrecho, Alborán, montañas del centro y de Andalucía y amplias zonas del tercio oriental peninsular, siendo posible también en puntos de ambas mesetas. Además, pueden llegar a ser localmente huracanadas en las sierras del extremo sureste.

Ante esto, siete provincias se encuentran en alerta naranja por vientos y/o fenómenos costeros: Almería, donde el nivel de aviso se ha reducido desde el rojo de ayer; Granada; Murcia; Asturias; A Coruña; Lugo, y Pontevedra, estas tres últimas solo por el temporal marítimo.

Una cinta policial impedía este miércoles el acceso a la playa del Orzán, en A Coruña, este miércoles a causa de la nueva borrasca, Kristin. (Cabalar/EFE)

Se suman en amarillo por vientos Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Albacete, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Alicante, Castellón y Valencia. Por mala mar, Cádiz, Málaga, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Cantabria, Gipuzkoa, Bizkaia, Alicante, Ceuta, Melilla, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Tenerife.

En cuanto a las temperaturas, este jueves subirán notablemente de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, a excepción de las mínimas en Cataluña y las máximas en el cuadrante suroeste, donde habrá poco cambios. Sí se producirán heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, más extensas e intensas en el Pirineo.

