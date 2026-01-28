La nieve llega a Madrid por la borrasca Kristin: se activa la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad

Una mujer camina por la nieve junto a un autobús interurbano en Torrelodones, Madrid este miércoles. (Ismael Herrero/EFE)

Este miércoles, las nevadas se están convirtiendo en protagonistas de la inestabilidad meteorológica que ha marcado las últimas semanas. Tras el paso de Harry, Ingrid y Joseph, ha llegado a la Península Ibérica otra borrasca de gran impacto: Kristin, cuyos efectos ya están comenzando a notarse en buena parte del país.

También en el centro peninsular, donde la nieve ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar alertas por nevadas en la Comunidad de Madrid, concretamente en la sierra y en la zona de Metropolitana y Henares. Allí, las nevadas ya han comenzado a teñir de blanco el paisaje y han provocado las primeras afectaciones a las carreteras.

Varios vehículos circulan con la nieve por la M-607, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández/Europa Press)

Tal y como ha alertado la Dirección General de Tráfico (DGT), en la M-607 en Colmenar Viejo es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve. Además, el organismo ha pedido mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra.

Por su parte, el 112 de la Comunidad de Madrid ha alertado de que, debido a que continúa nevando con intensidad en la zona oeste y norte, se ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias invernales. “Mucha precaución en las carreteras. Evita desplazamientos innecesarios. Lleva cadenas en el vehículo. Máquinas quitanieves trabajando”, han advertido a través de su cuenta oficial de X.

Vista de las calles de Torrelodones, Madrid cubiertas de nieve este miércoles. (Ismael Herrero/EFE)

A través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han recordado a los directores de los centros educativos que deben valorar la situación dependiente del estado del municipio. “El parte meteorológico indica que hacia las 12.00 horas de la mañana mejorará el tiempo”.

(Noticia en ampliación)