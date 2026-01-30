Continúan las lluvias y los fuertes vientos en España: Galicia se encuentra en alerta roja por olas de más de nueve metros

Un hombre observa las olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). (M. Dylan/Europa Press)

Las últimas dos semanas están siendo significativamente adversas en buena parte del país. El paso de borrascas de gran impacto han provocado que el mapa de avisos quede teñido de rojos, naranjas y amarillos en amplias regiones: los fuertes vientos han provocado caídas de árboles y otros objetos, las lluvias han derivado en crecidas importantes de los ríos y desalojos preventivos y las nevadas han afectado a centenares de carreteras de la red viaria española.

Tras la borrasca Kristin, España no se librará del mal tiempo, ya que durante los próximos días continuaremos bajo la influencia de borrascas atlánticas que “traerán masas de aire húmedo y provocarán lluvias en buena parte del país, sobre todo en el oeste y el sur peninsular”, ha destacado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca Kristin comienza a dejar sus primeras nevadas en varias ciudades de la capital, cubriendo de blanco parques, calles y tejados.

De nuevo, los vientos intensos, el temporal marítimo y las nevadas copiosas en zonas de montaña serán protagonistas, aunque las temperaturas experimentarán altibajos ante la llegada de aire más frío o más templado tras el paso de los frentes. Variará, por tanto, también la cota de nieve. “En general, los valores se moverán en torno a los propios de esta época del año o ligeramente por encima”.

Vuelven los avisos por nieve a Madrid, Aragón o Castilla y León

El temporal marítimo está siendo especialmente intenso en Galicia, donde este viernes se han activado avisos rojos en la costa de A Coruña y Pontevedra por olas que pueden superar los nueve metros durante la tarde y noche del viernes, así como la madrugada del sábado.

Alerta Roja en la costa de Pontevedra por oleaje y problemas costeros. (Salvador Sas/EFE)

También en el Cantábrico se espera un oleaje significativo, ya que se alcanzarán los siete a ocho metros; en el sur, las olas serán de cuatro metros. “Son situaciones que hacen peligroso acercarse a primera línea de costa. Mucha precaución en este sentido”. Así, también se encuentran en alerta Almería, Cantabria, Lugo, Gipuzkoa, Bizkaia y Melilla, en nivel naranja, y Granada, Asturias, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca y Tarragona, en amarillo.

Las rachas de viento podrán superar los 70 kilómetros por hora o incluso los 90 en zonas del sureste. “Esto puede provocar caída de ramas, árboles y objetos situados en zonas elevadas”, ha advertido Rubén del Campo. Por ello, provincias de Andalucía, Aragón, islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana se encuentran este viernes en alerta, así como las comunidades de Asturias, Cantabria, Madrid y Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla. En riesgo importante se encuentran Almería, Granada, Jaén y Albacete.

Imagen de transeúntes por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia y el fuerte viento del temporal que barre a toda Andalucía. A 28 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). (Álex Zea/Europa Press)

Este viernes va a llover en buena parte del país, especialmente en Galicia, incluso con tormenta y granizo. En el área mediterránea, sin embargo, lo hará de forma más débil. Solamente Ourense y Pontevedra se encuentran en alerta por este motivo. El sábado, por el contrario, “tendremos una pequeña tregua”, ya que estas quedarán acotadas a Galicia, las comunidades cantábricas y los Pirineos. "También podrá llover en zonas de montaña de la península y de Baleares, sin descartar algo de lluvia débil en otros puntos, pero poca cosa".

Con respecto a la nieve, después de que ayer no se registrase ninguna alerta por nevadas, vuelven esta jornada a ocupar algunas zonas: Huesca, Ávila, León, Segovia, Zamora, Lleida, Lugo, Ourense y la sierra de Madrid. "La cota de nieve bajará por el noroeste peninsular hasta unos 800-900 metros a últimas horas y las temperaturas serán algo más bajas. De todas formas, se superarán los veinte grados en puntos de la mitad sur".