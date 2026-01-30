Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece este viernes en la comisión correspondiente del Congreso. (EFE/ Javier Lizon)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado de que Casa 47 prevé licitar la construcción de 2.800 unidades en los primeros tres meses de 2026, que se sumarán a los 1.600 inmuebles de 2025. En una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, la líder del departamento ha destacado que la nueva empresa de vivienda y suelo cuenta con solvencia para elevar hasta 4.400 las unidades en el proyecto de colaboración público-privada, para el que se han dispuesto 13.000 millones de euros en financiación para los próximos años.

Según ha avanzado el Ejecutivo, esta nueva convocatoria contempla la utilización de terrenos urbanos finalistas, es decir, suelos que ya cuentan con todos los permisos necesarios y están listos para la edificación. Además, se prevé la inclusión de ayudas públicas y la posibilidad de acceder a distintas formas de financiación, para facilitar la construcción y la adquisición, así como opciones de alquiler asequible.

Además, Rodríguez ha indicado que la entidad ha reservado 100.000 millones de euros para ejercer una opción de compra sobre propiedades que actualmente son privadas y destinarlas a oferta de vivienda pública asequible. El Consejo Rector tiene previsto aprobar la próxima semana las bases de la iniciativa con el objetivo de sumar la compra pública a sus herramientas habituales, siguiendo el ejemplo de otras administraciones que ya aplican el derecho de tanteo y retracto para incrementar el parque administrado por el Estado.

