España

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

La empresa estatal de vivienda y suelo elevará así hasta 4.400 el número de viviendas licitadas en colaboración público-privada, según ha detallado la ministra Isabel Rodríguez este viernes

Guardar
La ministra de Vivienda y
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece este viernes en la comisión correspondiente del Congreso. (EFE/ Javier Lizon)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado de que Casa 47 prevé licitar la construcción de 2.800 unidades en los primeros tres meses de 2026, que se sumarán a los 1.600 inmuebles de 2025. En una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, la líder del departamento ha destacado que la nueva empresa de vivienda y suelo cuenta con solvencia para elevar hasta 4.400 las unidades en el proyecto de colaboración público-privada, para el que se han dispuesto 13.000 millones de euros en financiación para los próximos años.

Según ha avanzado el Ejecutivo, esta nueva convocatoria contempla la utilización de terrenos urbanos finalistas, es decir, suelos que ya cuentan con todos los permisos necesarios y están listos para la edificación. Además, se prevé la inclusión de ayudas públicas y la posibilidad de acceder a distintas formas de financiación, para facilitar la construcción y la adquisición, así como opciones de alquiler asequible.

Además, Rodríguez ha indicado que la entidad ha reservado 100.000 millones de euros para ejercer una opción de compra sobre propiedades que actualmente son privadas y destinarlas a oferta de vivienda pública asequible. El Consejo Rector tiene previsto aprobar la próxima semana las bases de la iniciativa con el objetivo de sumar la compra pública a sus herramientas habituales, siguiendo el ejemplo de otras administraciones que ya aplican el derecho de tanteo y retracto para incrementar el parque administrado por el Estado.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

ViviendaMercado InmobiliarioVivienda EspañaAlquiler AsequibleGobierno de EspañaCongreso de los DiputadosMinisterio de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno propondrá declarar “en peligro de extinción” a la anguila: la iniciativa no tuvo éxito en el pasado, pese a su situación crítica

La especie se enfrenta a una explotación comercial insostenible, pues la angula es considerada un producto de gran valor en una parte significativa de la alta cocina

El Gobierno propondrá declarar “en

Vanesa Romero desvela en ‘La Revuelta’ qué hizo con el dinero de ‘La que se avecina’ y por qué ahora está “muy contenta”

El programa de David Broncano también cumplió el sueño de Lucía, una espectadora que tenía muchas ganas de conocer a Lalachus

Vanesa Romero desvela en ‘La

Los 3 mejores hospitales de España en Ginecología y Obstetricia, según Forbes

La prestigiosa revista ‘Forbes’ ha evaluado los más de 700 hospitales españoles por especialidades médicas

Los 3 mejores hospitales de

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super

Muere a los 50 años David de la Chica, compositor de Los Delinqüentes

El músico falleció por un infarto en el Hospital del Mar de Cádiz donde llevaba ingresado desde el 5 de enero

Muere a los 50 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Un Alcaraz lesionado se impone

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League