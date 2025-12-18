La vivienda protegida despega en España: ya supone una de cada cinco nuevas construcciones

Viviendas en construcción.

La vivienda protegida vive uno de sus mejores momentos en años. En un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda y el encarecimiento del mercado libre, los últimos datos del el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana apuntan un cambio de tendencia significativo que indica que el 20% de las viviendas que se han empezado a construir en el último año en España son protegidas. Es decir, una de cada cinco nuevas promociones tiene carácter público o asequible, una cifra que no se alcanzaba desde hace más de una década.

Según refleja la estadística de vivienda protegida publicada por el ministerio, que analiza el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, en esos doce meses se iniciaron 23.179 viviendas protegidas frente a 115.755 viviendas libres, consolidando un avance que el Ejecutivo atribuye directamente al esfuerzo inversor realizado tras la pandemia.

El dato supone un salto de cinco puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la vivienda protegida representaba el 15,21% del total de nuevas construcciones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que "para que España avance hacen falta viviendas dignas y asequibles" durante la entrega de 124 viviendas de protección oficial en Cubelles (Fuente: Europa Press).

14.317 viviendas públicas finalizadas en un año

El crecimiento no se limita a los proyectos iniciados. La estadística del ministerio también muestra un fuerte incremento en las casas protegidas finalizadas. Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercero de 2025 se terminaron 14.317 viviendas protegidas, lo que supone un aumento interanual del 30,1%. En 2024, el crecimiento ya había sido considerable, con un 26,5%, lo que confirma una aceleración sostenida.

“Con estas cifras, 2025 consolida el impulso a la vivienda protegida en España, fruto del esfuerzo inversor acometido por el Gobierno, principalmente a través de los fondos Next Generation EU que reivindicó el presidente, Pedro Sánchez, tras la pandemia”, señala el ministerio en un comunicado.

Incide en que el aumento de promociones terminadas es especialmente relevante porque traduce la inversión en proyectos reales que comienzan a llegar al mercado y a aliviar la presión sobre los precios, especialmente en zonas tensionadas.

Una política integral para converger con Europa

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, se subraya que estos resultados son fruto de “una política integral” que va más allá de la mera construcción. El objetivo declarado es dotar a España de un parque de vivienda protegida que se acerque progresivamente a la media europea, donde el peso de la vivienda pública es sensiblemente mayor.

Para ello, el Gobierno apuesta por un modelo de protección permanente, que evite que las viviendas públicas pasen al mercado libre tras unos años, una práctica habitual en el pasado. La idea es crear un stock estable de vivienda asequible que funcione como colchón frente a las crisis inmobiliarias y garantice el acceso a colectivos con mayores dificultades.

El Ejecutivo considera que el incremento del 20% en el inicio de vivienda protegida es una señal de que la estrategia comienza a dar resultados, aunque reconoce que el desafío sigue siendo enorme en un país con fuerte presión demográfica en determinadas áreas urbanas.

Proyectos para impulsar la vivienda asequible

El Ejecutivo tiene varios proyectos en marcha para dar un nuevo empuje a la promoción de vivienda pública y asequible durante 2026. Por un lado, aprobará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con un presupuesto de 7.000 millones de euros, de los cuales el 40% irá destinado al incremento de la vivienda protegida.

Además, el Estado reforzará su papel como promotor directo a través de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda, con la que busca acelerar proyectos y facilitar suelo y financiación para vivienda asequible. Paralelamente, continuará el apoyo al sector mediante el PERTE de la Industrialización de la Vivienda, orientado a modernizar los procesos constructivos, reducir costes y acortar plazos.

España también participará en todos los programas europeos que fomenten la construcción de vivienda asequible, con el objetivo de aprovechar recursos comunitarios y compartir experiencias con otros países.