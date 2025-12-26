La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, ha asegurado que “seguramente necesitemos al menos cinco años para que de verdad se note un impacto mayoritario” en el mercado de vivienda gracias a la actividad de la nueva entidad estatal. Según ha reconocido esta mañana la responsable del organismo durante una entrevista en la Cadena Ser, los efectos inmediatos sobre los precios y la disponibilidad de vivienda serán limitados y los cambios no serán evidentes en el corto plazo. Iglesias ha insistido en que no pretende alimentar expectativas poco realistas, pues “esto no va de ilusión y esto no va de deseos mágicos. Esto va de realidades”.

Actualmente, Casa 47 ha puesto en marcha un programa piloto de 171 viviendas distribuidas en tres zonas: Vigo, Mieres y diversos municipios valencianos afectados por la DANA. La presidenta explica que para acceder a estas viviendas basta con visitar la página web de la entidad, donde se publica la convocatoria y se irá actualizando con nuevas ofertas trimestrales.

No obstante, el volumen de viviendas disponibles a través de esta iniciativa sigue siendo modesto frente a la magnitud del problema habitacional en el país. Iglesias reconoce que “es muy poquito, porque es lo que hay disponible y vamos a trabajar porque haya más”. Al mismo tiempo, enfatiza el objetivo estratégico de construir el primer parque estatal de vivienda en España recordando que “hasta ahora hemos construido vivienda pública, pero no hemos construido un parque estatal de vivienda y lo que estamos creando es un nuevo servicio público para reconocer un derecho del ciudadano”.

La entidad avanza hacia el objetivo de 180.000 viviendas baratas

Respecto al compromiso gubernamental de crear 183.000 alquileres asequibles, Iglesias ha puntualizado que ya se han movilizado más de 100.000 viviendas gracias a la financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. “Por primera vez estamos empezando a acompasar el ritmo de construcción de vivienda con la demanda de nuevos hogares”, ha afirmadoa Cadena Ser, diferenciando la situación hace una década, cuando predominaba la vivienda libre y los precios se veían inflados por la especulación, frente al momento actual, cuando “el 30% de lo que se está construyendo es vivienda protegida”.

La presidenta de Casa 47 ha insistido en que la solución requiere tiempo y la colaboración de múltiples actores, tanto públicos como privados. Aunque reconoce la urgencia que sienten los ciudadanos, advirtió sobre la complejidad de revertir décadas de problemas crónicos en el acceso a la vivienda y la necesidad de prevenir las crisis cíclicas que el país atraviesa cada diez años “o por sobreprecio, o por falta de oferta, o por problemas de acceso al crédito o por otras cosas”. Para Iglesias, “lo que tenemos que hacer no solo es atender el problema de hoy”, sino también “prevenir que cada década haya una generación que sufra la vivienda”.

Alquileres asequibles para regular los “intereses abusivos”

La planificación de Casa 47 prioriza la intervención en áreas con mayor tensión residencial, especialmente en municipios de mayor tamaño y en aquellos donde el esfuerzo financiero requerido para obtener una vivienda es más elevado. “Donde más oferta tenemos es justamente donde más afectó la burbuja inmobiliaria, y justo donde más afectó la burbuja inmobiliaria es donde se produce más tensión residencial”, ha afirmado Iglesias, que además subraya la importancia de combinar la oferta de viviendas con regulaciones y ayudas públicas para proteger el uso residencial y evitar la especulación.

El impacto de la oferta pública en los precios del mercado es otro de los ejes del plan. Según Iglesias, al incorporar viviendas a precios asequibles en determinadas zonas, “esa oferta, que está disparada, con rentabilidades de más del 10% empezará a acompasar sus precios a lo que debe ser la vivienda”. Según la presidenta, el modelo que proponen busca demostrar que la vivienda asequible es sostenible social y económicamente, y que “cuando alguien está pidiendo de intereses por el arrendamiento de su vivienda un 15%, un 16% o un 18% por ciento, está pidiendo un precio abusivo”.

En cuanto a los criterios de asequibilidad, la presidenta de Casa 47 señala que se aplican los parámetros de la ley de vivienda, que determina que los ciudadanos no deberían destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. “Cuando ofertamos las viviendas tenemos en cuenta sobre todo la renta mediana de un municipio y a partir de ahí establecemos el precio por metro cuadrado para considerarla asequible”, detalla. El rango de rentas objetivo abarca desde 16.800 hasta 63.000 euros, lo que, según Iglesias, corresponde al 60% de las rentas del país, es decir, la mayoría de la clase media trabajadora.