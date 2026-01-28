Un estudio explica cuánto tiene que durar un abrazo para que tenga efectos en la salud mental

Los abrazos permiten liberar oxitocina y reducir el cortisol. (Freepik)

En una época marcada por la hiperconectividad digital, el contacto físico parece haber quedado relegado a un segundo plano, ya que nuestra atención se ha dirigido con mucha más fuerza hacia las pantallas. Sin embargo, el cuerpo sigue funcionando con una lógica antigua, profundamente biológica, que no entiende de estas nuevas dinámicas: necesita presencia, cercanía y piel.

Desde hace años, la psicología y la psiquiatría insisten en que las relaciones humanas no son solo un refugio emocional, sino un factor determinante para la salud mental. Sentirse acompañado, sostenido y querido tiene efectos que van más allá del consuelo subjetivo. El organismo reacciona de manera medible cuando se siente seguro en compañía de otros.

Entre todas las formas de contacto, hay una especialmente cotidiana y, a la vez, infravalorada: el abrazo. Un gesto simple, casi automático, que muchas veces se ofrece sin pensar y se retira con rapidez. Sin embargo, la ciencia ya ha empezado a señalar que no todos los abrazos son iguales ni producen los mismos efectos.

El psiquiatra Fernando Mora aborda este asunto en uno de sus vídeos de TikTok: “¿Sabes cuánto tiene que durar un abrazo para que realmente tenga beneficios sobre tu salud mental? Pues hay un estudio que ha medido los efectos de los abrazos sobre la salud y el tiempo mínimo que tiene que durar”.

El contacto físico, como los abrazos, tiene consecuencias directas en el sistema nervioso. (Freepik)

El efecto de un abrazo

Tal y como explica el doctor Mora, “un buen abrazo hace tres cosas”. La primera tiene que ver con la activación del sistema nervioso parasimpático, el encargado de devolver al cuerpo a un estado de calma tras el estrés. En un contexto social donde la ansiedad y la hiperalerta son cada vez más comunes, este efecto resulta especialmente relevante.

El segundo mecanismo es hormonal. “Aumenta la liberación de oxitocina, la hormona de las relaciones sociales, del vínculo y del amor”. La oxitocina está estrechamente relacionada con la confianza, el apego y la sensación de seguridad interpersonal. No es casual que se libere durante el contacto físico con personas significativas: el cuerpo interpreta ese gesto como una señal de protección.

El tercer efecto apunta directamente al estrés crónico. “Reducen el exceso de cortisol”. El cortisol, conocido como la hormona del estrés, resulta útil en situaciones puntuales de peligro, pero dañino cuando se mantiene elevado de forma constante. Un abrazo sostenido puede contribuir a frenar esa sobreexposición bioquímica que tanto impacto tiene en la salud mental y física.

La duración mínima de los abrazos

Entonces, ¿cuál es la duración idónea de un abrazo?: “Pues son veinte segundos”, explica el doctor Mora. “Un buen abrazo tiene que durar al menos veinte segundos para conseguir todos esos efectos”, ya que el cuerpo necesita tiempo para interpretar la señal de seguridad y activar esos mecanismos de regulación interna.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El psiquiatra menciona específicamente un estudio de psicólogos estadounidenses publicado en 2023 en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, en el que se señala que “el contacto afectivo, como los abrazos, funciona como señal de seguridad social que puede modular los sistemas neuroendocrinos relacionados con el estrés”. Además, subraya que “teorías actuales como la Generalized Unsafety Theory of Stress y la Social Baseline Theory positan que la presencia de señales de seguridad social (afecto físico inclusivo) permite una menor activación basal del eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal) y menores respuestas fisiológicas al estrés”.

Este estudio, a su vez, referencia otro publicado en 2023 en la revista Behavioral Medicine: “Antes del estrés, el grupo de contacto cálido se sometió a un período de 10 minutos de tomarse de las manos mientras veían un video romántico, seguido de un abrazo de 20 segundos con su pareja”, detalla el estudio. Los resultados fueron claros: “Los individuos que recibieron contacto con la pareja antes del estrés demostraron PA sistólica, PA diastólica y aumentos de la frecuencia cardíaca más bajos en comparación con el grupo sin contacto”.