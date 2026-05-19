Bronco: el coche que fabricará Ford en Valencia y asegura el futuro de la plantilla

El Bronco llegará al mercado europeo con versiones de combustión, híbridas e híbridas enchufables (REUTERS/Rebecca Cook)

La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) ha recibido la confirmación oficial de que producirá a partir de 2028 una versión europea del SUV Bronco multienergía, un anuncio que ha puesto fin a meses de incertidumbre y ha generado reacciones positivas tanto entre los sindicatos como en el tejido empresarial valenciano.

Se trata de una decisión estratégica dentro del plan de Ford para ensamblar cinco nuevos turismos en el continente en 2029, garantizando así el mantenimiento de la carga de trabajo durante los próximos años.

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La adjudicación del nuevo Bronco, que contempla motorizaciones de combustión, híbridas e híbridas enchufables, sucede en un contexto en el que la planta valenciana mantiene una plantilla de 4.000 trabajadores, de los cuales un millar se encuentran acogidos a un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) reforzado con Mecanismo Red.

Dicha situación de inactividad parcial se ha prolongado durante más de un año, mientras la factoría continuaba ensamblando únicamente el modelo Kuga, cuyas unidades han descendido por debajo de las 100.000 anuales en una fábrica capaz de alcanzar las 400.000.

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Pilar estratégico para Ford en Europa

En una comunicación interna dirigida al personal, a la que ha tenido acceso EFE, el director de fabricación de Ford, Daniel Ruiz, ha resaltado que la asignación del Bronco convierte a Almussafes en “uno de los pilares estratégicos de la compañía”.

Ruiz ha subrayado que “es una noticia esperada por todos los empleados, que posiciona a Valencia como uno de los pilares estratégicos de la compañía en Europa” y apunta que el reto consiste en “lanzar el nuevo modelo de la familia Bronco con éxito, calidad y una ejecución que marque el estándar”.

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Dos trabajadores con un vehículo de la fábrica de Ford en Almussafes, Valencia (Rober Solsona / Europa Press)

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado públicamente en la red X que “apostar por la Comunitat Valenciana es hacerlo por el talento y el futuro. Y Ford lo sabe bien”.

El modelo asignado será un SUV compacto, robusto y adaptado para el mercado europeo, y estará disponible con variadas opciones de motorización. Aunque Ford no ha detallado el volumen de producción concreto para Almussafes, las estimaciones presentes en el sector han fluctuado desde las primeras cifras de 300.000 vehículos hasta las más recientes de 180.000 unidades. Inicialmente se preveía comenzar la fabricación en 2027, pero Ford ha retrasado el arranque hasta 2028.

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Cartel de la fábrica Ford Almussafes (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

A la llegada del Bronco se suman otros cuatro nuevos turismos que formarán parte de la hoja de ruta europea de la marca, de los cuales dos serán crossovers multienergía sin especificar aún fábrica, mientras que los otros dos —un hatchback eléctrico del segmento B y un SUV eléctrico pequeño— se desarrollarán en colaboración con Renault y estarán disponibles en 2029.

La gama de vehículos comerciales incluirá la nueva pick-up Ranger Super Duty y la Transit City, una furgoneta totalmente eléctrica destinada a flotas urbanas, fabricada en China y cuyo lanzamiento será a finales de este año.

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Empleo y condiciones laborales

En paralelo al anuncio, Ford ha iniciado negociaciones con los representantes sindicales de Almussafes para renovar el Acuerdo de Electrificación vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y negociar el convenio laboral para el siguiente ejercicio, un proceso clave para determinar el alcance del empleo en la planta.

Los sindicatos con representación en Almussafes han valorado positivamente la confirmación del Bronco, aunque han reclamado con insistencia detalles sobre la carga de trabajo y el mantenimiento del empleo.

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Un trabajador en la fábrica de Ford en Almussafes, Valencia. (EFE/ Kai Forsterling)

Carlos Faubel, portavoz de UGT, sindicato mayoritario, ha manifestado: “Por fin se hace oficial la asignación de un vehículo de la familia Bronco. Además, se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y otros dos que yo creo que están pensados para Valencia, creo que tenemos oportunidades y vamos a ir a por más”.

Desde STM Intersindical Valenciana, Daniel Portillo ha valorado que “la empresa da certidumbres a una plantilla que lleva cinco años esperando y perdiendo alrededor de un 15 % de salario”, aunque ha solicitado un desglose de las cifras de producción y de los puestos que se mantendrán.

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Portillo ha recordado también que estos años de incertidumbre han supuesto la acumulación de anuncios sin concreciones y una congelación salarial que ha erosionado el poder adquisitivo. “Lo importante es la carga de trabajo nuestra y del sector auxiliar. Esta semana tenemos mesa de negociación y esperamos conocer esos datos”.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha considerado la decisión de Ford como “una excelente noticia” y una “señal relevante de confianza en las capacidades productivas, logísticas y tecnológicas” del territorio.

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Fuentes de la patronal han resaltado que la apuesta de Ford ha de entenderse como una oportunidad para consolidar un ecosistema empresarial especializado, innovador y con capacidad de adaptación, en un momento en el que la industria europea reorienta su estrategia ante la transición de modelos de movilidad y la presión de la competencia global.