Vox “condicionará” al PP en Andalucía para formar gobierno: “Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, interviene en el mitin cierre de campaña que la formación de ultraderecha celebró en Sevilla antes de las elecciones autonómicas del domingo 17 de mayo. / Joaquín Corchero - Europa Press

Tras las elecciones de Andalucía, celebradas este domingo, Vox tiene en su mano el gobierno de la Junta, con mayoría absoluta del Partido Popular en la legislatura anterior. El partido de ultraderecha ha obtenido 15 diputados, uno más que en 2022, y todavía no ha dejado por escrito cuáles serán sus exigencias para la formación de Juan Manuel Moreno Bonilla. No obstante, la dirección de Vox ha recalcado que el resultado de los comicios permite a la formación ejercer una influencia determinante sobre el futuro ejecutivo que liderará Moreno Bonilla.

Según ha subrayado su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, el respaldo en las urnas convierte a Vox en un actor clave para la gobernabilidad en la región. El propio Garriga ha afirmado en rueda de prensa que “los andaluces nos han otorgado la enorme responsabilidad de condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía”, y ha asegurado que Vox hará valer sus 15 escaños con responsabilidad y proporcionalidad, según ha recogido Europa Press.

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El dirigente de Vox ha reiterado que, por el momento, su partido no ha decidido si pedirá integrarse en un gobierno de coalición con el Partido Popular. Garriga ha evitado posicionarse sobre la estructura del futuro ejecutivo y ha recalcado que la prioridad de su formación se centra en condicionar las políticas que se adopten, descartando la abstención como fórmula para facilitar la investidura de Juanma Moreno. “Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza”, ha afirmado durante su comparecencia ante los medios.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, celebra los resultados electorales (Europa Press)

El partido de ultraderecha aboga por la “prioridad nacional”, el “despilfarro político” y la “seguridad ciudadana” como moneda de cambio

Entre las principales líneas que Vox prevé trasladar en las negociaciones con el Partido Popular, Garriga ha destacado la llamada "prioridad nacional", medida introducida en acuerdos de gobierno previos en Extremadura y Aragón, y que espera que próximamente gane visibilidad en Castilla y León. Según ha precisado, este aspecto será uno de los temas clave en los contactos entre ambas formaciones. Aunque Moreno Bonilla se ha mostrado contrario a incluir la “prioridad nacional” alegando su carácter ilegal, Garriga no considera que suponga un obstáculo insalvable para entablar diálogos.

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El vicepresidente de Vox ha señalado, además, otros puntos de interés que su partido quiere introducir en las negociaciones: la lucha contra el “despilfarro político”, la reducción de la regulación administrativa y el endurecimiento de políticas de seguridad ciudadana. Garriga ha resumido estas propuestas calificándolas como “medidas de sentido común”.

Por el momento, Vox no ha iniciado contactos con Moreno Bonilla para explorar las condiciones de gobernabilidad por el momento, según ha confirmado Garriga, salvo por una felicitación cursada de forma privada por el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en la noche del domingo, según ha recogido la agencia de comunicación.

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La táctica negociadora de Vox: programa primero, cargos después

Ignacio Garriga ha expresado su convencimiento de que el presidente andaluz en funciones buscará reunirse con Vox antes de embarcarse en su investidura, dadas las circunstancias derivadas de los comicios. Según ha manifestado, la predisposición a iniciar negociaciones existe y el calendario permite tiempo suficiente para alcanzar acuerdos.

En el plano nacional, Garriga ha dirigido un mensaje al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señalando que el resultado en Andalucía refuerza el papel de Vox como fuerza imprescindible para impulsar un hipotético cambio en el Gobierno central en La Moncloa.

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Ignacio Garriga, de Vox, agradece la confianza de los más de medio millón de votantes en las elecciones andaluzas. Afirma que el partido ejercerá su responsabilidad para ser decisivo y protagonizar el cambio de rumbo que los ciudadanos han pedido en las urnas.

Garriga ha insistido además en que Vox ofrece la posibilidad de pactar primero un programa de gobierno antes de abordar cualquier debate sobre la composición del propio gabinete. Garriga ha recalcado: “Lo hemos hecho así para que le quede bien claro a todo el mundo, que cualquier información que diga que hemos pedido tal o cual sillón sepan que es absolutamente mentira”. El dirigente ha agregado en X (antigua Twitter) que, mientras no exista un acuerdo programático, su partido no discutirá sobre “puestos de gobierno”, tal como ha informado Europa Press.