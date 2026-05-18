España

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Según la normativa, una persona es considerada residente fiscal si permanece en territorio español un mínimo de 183 días durante el año natural, pero la Agencia Tributaria solo pudo acreditar una estancia de 163 días

Guardar
Google icon
La cantante Shakira en una imagen de 2020. (Europa Press/Imagen de archivo)
La cantante Shakira en una imagen de 2020. (Europa Press/Imagen de archivo)

Este lunes se ha terminado la disputa que enfrentaba a Shakira con la Agencia Tributaria española por el ejercicio de 2011. La resolución judicial, que pone fin a una de las causas más mediáticas y prolongadas en la relación de la artista con la administración fiscal española, determina que no existen pruebas suficientes para considerar que Shakira residió en España el tiempo requerido por ley durante 2011. Y, por esto, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la devolución que corresponde a la cantante colombiana tras la reciente sentencia de la Audiencia Nacional asciende finalmente a 27,4 millones de euros, a los que se suman otros 6,8 millones en concepto de intereses legales. Los 55 millones calculados inicialmente eran en referencia a la sanción a Shakira que finalmente ha sido anulada.

Según la normativa tributaria, una persona es considerada residente fiscal si permanece en territorio español un mínimo de 183 días durante el año natural. La Agencia Tributaria, sin embargo, solo pudo acreditar una estancia de 163 días, 20 días menos del umbral legal. La defensa de la cantante siempre sostuvo que la cifra real fue inferior, ya que la artista se encontraba inmersa en una gira internacional que la llevó a realizar más de un centenar de conciertos en casi 40 países ese año.

PUBLICIDAD

La sentencia de la Audiencia Nacional estima así el recurso presentado por Shakira y reconoce que, incluso aceptando el cálculo más alto elaborado por la propia Agencia Tributaria, no se supera el número de días exigido para fijar la residencia fiscal. Este argumento es determinante para anular las reclamaciones económicas planteadas por la Administración en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio del citado ejercicio.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, rebajan la devolución a Shakira a 27,4 millones, más intereses legales, tras leer la sentencia de la Audiencia Nacional. (Gestha)
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, rebajan la devolución a Shakira a 27,4 millones, más intereses legales, tras leer la sentencia de la Audiencia Nacional. (Gestha)

El caso de Shakira no cambia las reglas

Además, Gestha ha querido remarcar que el fallo judicial solo afecta al año 2011, por lo que no implica ningún tipo de revisión de las condenas que pesan sobre la cantante por los ejercicios de 2012 a 2014. En ese periodo, Shakira fue condenada por delitos fiscales tras considerar los tribunales que sí residía en España y tenía la obligación de tributar por sus ingresos mundiales.

PUBLICIDAD

La organización sindical también ha explicado que la condena en costes a la Agencia Tributaria no deriva de una actuación irregular de este organismo, sino de la aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al estimar el recurso de la cantante. Así, ni la Agencia Tributaria estatal ni la Agencia Tributaria de Cataluña actuaron de forma incorrecta, sino que aplicaron la legislación vigente y sus reglamentos durante el proceso de investigación. Por este motivo, la sentencia no sienta un precedente para futuros litigios, ya que se trata de una situación singular relacionada exclusivamente con la residencia fiscal de Shakira en 2011.

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Fuente: europa press/instagram/rrss)

A raíz de la publicación de la sentencia, el sindicato de técnicos de Hacienda ha mostrado su desacuerdo con algunas manifestaciones realizadas por la cantante, en las que denuncia que miles de ciudadanos “son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia”. Gestha defiende que la normativa tributaria española cuenta con garantías similares o superiores a las de otros países del entorno y subraya que corresponde a la Administración probar la culpabilidad del contribuyente.

Temas Relacionados

ShakiraHaciendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El PSOE y el Gobierno mantienen que “vigilarán los pactos del PP con Vox” tras los comicios en Andalucía, especialmente por la voluntad de los de Abascal de condicionar el Gobierno a la cuestionada “prioridad nacional”

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

“Métele patadas”: las duras imágenes de una paliza de dos adolescentes a otra en el suelo obligan a los Mossos a abrir una investigación en La Llotja (Lleida)

Información con imágenes sensibles | La madre de la víctima ha compartido las imágenes con ‘La VEU de Lleida’ en las que se ve cómo otros jóvenes animan a las agresoras

“Métele patadas”: las duras imágenes de una paliza de dos adolescentes a otra en el suelo obligan a los Mossos a abrir una investigación en La Llotja (Lleida)

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los conflictos entre propietarios y alquilados van en aumento y algunos comportamientos para forzar desalojos acarrean multas e incluso penas de prisión

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Linfoma no Hodgkin: causas, síntomas y tratamientos de este cáncer de sangre

Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son los ganglios inflamados en cuello, axilas o ingles

Linfoma no Hodgkin: causas, síntomas y tratamientos de este cáncer de sangre

Otra tragedia en islas Maldivas: un turista español muere ahogado mientras practicaba surf

El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo

Otra tragedia en islas Maldivas: un turista español muere ahogado mientras practicaba surf
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

El rey Felipe VI acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

ECONOMÍA

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

El ‘sueldo extra’ de la transición energética: cambiar a vehículos eléctricos y bombas de calor reduce los gastos familiares en más de 2.000 euros anuales

La banca dispara las comisiones mientras bate récord de beneficios: mantener una cuenta ya cuesta hasta 240 euros al año

DEPORTES

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”