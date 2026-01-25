España

Fernando Mora, psiquiatra, explica la importancia del triptófano para la salud mental: “No es un antidepresivo”

Esto es todo lo que tienes que saber acerca de este aminoácido esencial

Guardar
Fernando Mora hablando de la
Fernando Mora hablando de la importancia del triptófano en su cuenta de TikTok. (@doctormora_)

La salud mental es uno de los ámbitos que más importancia ha ganado en los últimos años. De hecho, los datos del Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos apuntan a que los problemas psicológicos y el bienestar emocional se sitúan como el principal problema de salud para seis de cada diez españoles.

Aunque esto apunta a la evidente relevancia que tiene en la sociedad actual, todavía queda mucho por hacer. Por este motivo, Fernando Mora, un médico psiquiátrico que publica contenido en redes sociales relacionado con la salud mental, ha querido profundizar en el uso del triptófano en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@doctormora).

En su explicación, el especialista pone el foco en aclarar qué es exactamente el triptófano y cuál es su papel dentro del organismo. Se trata de un aminoácido esencial, lo que significa que el cuerpo humano no es capaz de producirlo por sí mismo y necesita obtenerlo a través de la alimentación.

La importancia del triptófano

Su importancia radica en que es el punto de partida para la síntesis de dos sustancias clave: la serotonina, relacionada con el estado de ánimo y la gestión del estrés, y la melatonina, fundamental para regular el sueño y los ritmos circadianos.

Desde el punto de vista científico, Mora señala que la presencia de triptófano es necesaria para que estos procesos se produzcan con normalidad. Sin embargo, también subraya que, en la mayoría de los casos, una dieta equilibrada suele aportar cantidades suficientes.

Este aminoácido se encuentra de forma natural en alimentos comunes como las legumbres, los frutos secos, el pescado, los huevos, los lácteos o el pavo, por lo que no es imprescindible recurrir a suplementos.

Otro aspecto clave es que el triptófano no actúa de forma aislada. Sus beneficios se potencian cuando se acompaña de hidratos de carbono complejos, una alimentación variada y hábitos de sueño estables. Por ello, el psiquiatra insiste en la importancia de entender la nutrición como un conjunto y no como la suma de nutrientes individuales.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Algunos mitos acerca del triptófano

Sobre el triptófano hay diferentes mitos que conviene matizar. Uno de los errores más comunes es pensar que actúa como un antidepresivo natural. Aunque participa en la producción de serotonina y puede contribuir al bienestar emocional, no sustituye en ningún caso a un tratamiento médico ni cura trastornos como la depresión.

Reducir un problema complejo de salud mental a un solo nutriente puede generar falsas expectativas y retrasar la búsqueda de ayuda profesional. Otro mito habitual es asociarlo directamente con el sueño. El triptófano interviene en la síntesis de melatonina, pero por sí solo no provoca somnolencia inmediata ni funciona como un somnífero.

También existe la idea de que cuanto más triptófano se consuma, mejores serán los efectos. Sin embargo, un exceso, especialmente en forma de suplementos sin indicación médica, no aporta beneficios adicionales y puede resultar contraproducente. La clave está en mantener una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable

Temas Relacionados

DormirSueñoSalud MentalTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 3 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 25 de enero del 2026

Como cada día, aquí están los números ganadores del premio, dados a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de Triplex de

Adif realiza 23 actuaciones de urgencia en Rodalies de Cataluña tras detectar incidencias en varias líneas

Las intervenciones se centran en reparar los daños causados por la borrasca Harry y reforzar taludes y vías para garantizar la continuidad del servicio

Adif realiza 23 actuaciones de

Marcos, médico: “Para tu perro, cuando te pones un sombrero eres un alienígena”

Así es como te percibe tu mascota

Marcos, médico: “Para tu perro,

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

El ministro califica la información difundida de “un bulo como una catedral” y sostiene que el carril roto fue fabricado en 2023 e instalado en 2025

Puente desmiente que el descarrilamiento

Miguel Bosé planea su mudanza a Andorra: el artista inscribe a sus hijos en un nuevo centro y busca vivienda para “antes del verano”

El cantante de ‘Morenamía’ habría decidido comenzar una nueva vida más cerca de nuestro país y de los hijos de Nacho Palau, según reveló ‘Mamarrazis’ y ha confirmado ‘EL ESPAÑOL’

Miguel Bosé planea su mudanza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puente desmiente que el descarrilamiento

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

ECONOMÍA

Sorteo 3 de Triplex de

Sorteo 3 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 25 de enero del 2026

Adif realiza 23 actuaciones de urgencia en Rodalies de Cataluña tras detectar incidencias en varias líneas

La tarifa de la luz en España para este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2 HOY 25 de enero

Sorteo 1 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy 25 de enero del 2025

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”