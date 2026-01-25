Fernando Mora, psiquiatra, explica la importancia del triptófano para la salud mental: “No es un antidepresivo”

Fernando Mora hablando de la importancia del triptófano en su cuenta de TikTok. (@doctormora_)

La salud mental es uno de los ámbitos que más importancia ha ganado en los últimos años. De hecho, los datos del Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos apuntan a que los problemas psicológicos y el bienestar emocional se sitúan como el principal problema de salud para seis de cada diez españoles.

Aunque esto apunta a la evidente relevancia que tiene en la sociedad actual, todavía queda mucho por hacer. Por este motivo, Fernando Mora, un médico psiquiátrico que publica contenido en redes sociales relacionado con la salud mental, ha querido profundizar en el uso del triptófano en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@doctormora).

En su explicación, el especialista pone el foco en aclarar qué es exactamente el triptófano y cuál es su papel dentro del organismo. Se trata de un aminoácido esencial, lo que significa que el cuerpo humano no es capaz de producirlo por sí mismo y necesita obtenerlo a través de la alimentación.

La importancia del triptófano

Su importancia radica en que es el punto de partida para la síntesis de dos sustancias clave: la serotonina, relacionada con el estado de ánimo y la gestión del estrés, y la melatonina, fundamental para regular el sueño y los ritmos circadianos.

Desde el punto de vista científico, Mora señala que la presencia de triptófano es necesaria para que estos procesos se produzcan con normalidad. Sin embargo, también subraya que, en la mayoría de los casos, una dieta equilibrada suele aportar cantidades suficientes.

Este aminoácido se encuentra de forma natural en alimentos comunes como las legumbres, los frutos secos, el pescado, los huevos, los lácteos o el pavo, por lo que no es imprescindible recurrir a suplementos.

Otro aspecto clave es que el triptófano no actúa de forma aislada. Sus beneficios se potencian cuando se acompaña de hidratos de carbono complejos, una alimentación variada y hábitos de sueño estables. Por ello, el psiquiatra insiste en la importancia de entender la nutrición como un conjunto y no como la suma de nutrientes individuales.

Algunos mitos acerca del triptófano

Sobre el triptófano hay diferentes mitos que conviene matizar. Uno de los errores más comunes es pensar que actúa como un antidepresivo natural. Aunque participa en la producción de serotonina y puede contribuir al bienestar emocional, no sustituye en ningún caso a un tratamiento médico ni cura trastornos como la depresión.

Reducir un problema complejo de salud mental a un solo nutriente puede generar falsas expectativas y retrasar la búsqueda de ayuda profesional. Otro mito habitual es asociarlo directamente con el sueño. El triptófano interviene en la síntesis de melatonina, pero por sí solo no provoca somnolencia inmediata ni funciona como un somnífero.

También existe la idea de que cuanto más triptófano se consuma, mejores serán los efectos. Sin embargo, un exceso, especialmente en forma de suplementos sin indicación médica, no aporta beneficios adicionales y puede resultar contraproducente. La clave está en mantener una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable