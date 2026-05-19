España

El precioso pueblo rodeado de naturaleza donde se come de lujo: famoso por su cordero segureño y con restaurantes de premio

Cazorla es una de las joyas ocultas de la provincia de Jaén, un destino olvidado por muchos que aúna una impresionante naturaleza y una arquitectura única

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Castillo de la Yedra (Shutterstock)

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio natural protegido de España, Cazorla se levanta como una especie de oasis urbano entre montañas y olivos, el más grande de los pueblos que se esconden en estas serranías. Es una de las joyas ocultas de la provincia de Jaén, un destino olvidado por muchos que aúna una impresionante naturaleza y una arquitectura única.

Desde la lejanía, Cazorla destaca por sus calles blancas, refugiadas a la sombra de la Peña de los Halcones, con la sierra a sus espaldas y un inmenso mar de olivos que ocupa hasta donde alcanza la vista. Sobre él, se levanta el majestuoso Castillo de la Yedra, vigilante sobre las calles estrechas llenas de rincones de cuento, viviendas tradicionales y un gran número de monumentos de destacado interés artístico.

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Pero Cazorla, Pueblo Mágico de España desde el año 2024, no solo es famoso por su impresionante patrimonio natural y cultural, sino también por su exquisita cocina. Gracias a su impresionante entorno y a su excelente tradición culinaria, Cazorla se ha convertido en un destino gastronómico de gran interés, un turismo que acude al pueblo y a sus alrededores buscando probar los platos tradicionales y los productos enseña de la zona.

Vistas de Cazorla (Ayuntamiento de Cazorla)
Vistas de Cazorla (Ayuntamiento de Cazorla)

Una de las mayores delicias gastronómicas de la Sierra de Cazorla es, sin lugar a dudas, el cordero segureño. La carne de este cordero, declarada Marca de Garantía de Calidad Agroalimentaria, es una de las más jugosas que existen, aparte de tener un alto valor nutritivo. A este plato se suman recetas como el rin rán, un guiso de atún con patatas, migas de bacalao y pimientos, o las gachas serranas, una preparación a base de harina, pimentón, comino, clavo, guindilla y caldo.

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Estos platos aparecen como estrellas en las cartas de sus restaurantes, unas veces en su versión más tradicional y otras reinterpretados para acercarlos a la cocina de autor más actual. Para encontrar los mejores establecimientos gastronómicos de la zona, echamos mano de la Guía Repsol, la cual premia hasta a tres locales de diferentes estilos y precios en el municipio de Cazorla.

Cordero segureño del Mesón Asador Leandro (Degusta Jaén)
Cordero segureño del Mesón Asador Leandro (Degusta Jaén)

Restaurante Lusco

Uno de los destinos gastronómicos imperdibles de la localidad es Lusco, un local premiado con Solete Repsol y ubicado en pleno centro de Cazorla, con unas vistas privilegiadas al imponente Castillo de la Yedra. Desde que abrió sus puertas en el año 2014, esta taberna y restaurante ofrece gastronomía tradicional inspirada en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con productos como embutidos y quesos de Jaén y recetas típicas como el rinran cazorleño con bacalao ahumado. Se suman otros bocados estrella como la ensaladilla de gambones y mahonesa de gilda o el pulpo a feira cocido con ajoatao jiennense.

  • Dirección: Calle de la Nubla, Pl. Balcón Pintor Zabaleta, 33
  • Precio medio: 20-30 €

Restaurante Alfonso X

También con un Solete brilla el restaurante Alfonso X, una propuesta de cocina de autor a precios muy razonables, con menús degustación que van desde los 47 hasta los 88 euros. En ellos no faltan platos ‘made in Jaén’ como la pipirrana, el cordero segureño o su degustación de los mejores aceites de oliva virgen extra, pero también bocados originales como la mousse de trucha ahumada o el buñuelo de gachasmigas con melón y piparra. Al frente de las cocinas se encuentra Ramón Jurado, chef y propietario del Grupo Noche de Ronda.

  • Dirección: Pcta. Consuelo Mendieta, 1
  • Precio medio: 40-70 €

Mesón Asador Leandro

En la lista de recomendados por la Guía Repsol no podía faltar un asador tradicional como es el Mesón Asador Leandro. Rodeado de la naturaleza en la Sierra de Cazorla, este restaurante se basa en los productos de cercanía como el cordero segureño o la caza mayor, las truchas, carnes a la brasa y los guisos serranos acompañados de los vinos de la Tierra de Jaén.

  • Dirección: C. Hoz, 3
  • Precio medio: 30-40 €

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