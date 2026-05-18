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Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Las primeras unidades fabricadas por la empresa CAF han hecho las primeras pruebas en Corella (Navarra) para preparar los metros a la automatización

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La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en el proyecto de la línea 6 de Metro de Madrid. “Hemos iniciado las pruebas en vía del primero de los 48 trenes automáticos que van a prestar servicio en la futura línea”, ha confirmado la institución. En los últimos meses, algunos usuarios han mostrado su descontento con la reforma de la línea “más utilizada por todos los madrileños, con más de 400.000 viajeros diarios”.

No obstante, el proyecto sigue adelante y el primer convoy ya ha terminado las primeras pruebas en el CAF Track Test Center, unas instalaciones especializadas ubicadas en la localidad navarra de Corella. Como ha indicado la institución, los ensayos se “están desarrollando actualmente en el centro especializado que tiene el fabricante para validar este tipo de material móvil antes de su puesta en servicio, prevista en este caso para el año 2027”.

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Las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 (Comunidad de Madrid)
Las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 (Comunidad de Madrid)

En junio llegará una segunda unidad a este centro y, a partir de julio, estas dos primeras composiciones de seis coches se trasladarán a Madrid. Una vez en la capital, se distribuirán entre distintos depósitos para iniciar ensayos nocturnos en modo manual por las líneas 10, 11 y 12. Posteriormente, cuando concluyan las obras de adaptación tecnológica, las pruebas se trasladarán a la propia Línea 6, ya en modalidad de circulación automática.

Una capacidad para 385 viajeros con trenes un 33% más rápidos

La modernización de la línea 6 de metro no solo ha destinado un presupuesto para las obras en la vía o la instalación de puertas; también ha asignado “una inversión de 531,2 millones de euros” por “la adquisición de estos cuarenta y ocho convoys”, ha señalado la administración regional. En un comunicado oficial, la Comunidad de Madrid ha añadido que, al tratarse de trenes sin cabina de conducción y disponer de pasillos completamente intercomunicados entre los coches, los nuevos modelos ofrecerán “hasta un 17 % más de espacio para los usuarios”. Cada unidad tendrá una capacidad total para 1.385 viajeros, de los cuales 165 podrán ir sentados.

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Las primeras imágenes de un metro de la línea 6 de Madrid, haciendo pruebas en Navarra (Comunidad de Madrid)
Las primeras imágenes de un metro de la línea 6 de Madrid, haciendo pruebas en Navarra (Comunidad de Madrid)

Concretamente, “cada unidad tendrá capacidad para mil 385 viajeros, con 165 plazas sentadas, e incorpora espacios reservados para personas con movilidad reducida, zonas específicas para bicicletas y cochecitos infantiles, así como sistemas avanzados de información acústica y visual”, afirman. Asimismo, la administración sostiene que con este sistema se podrán reducir las frecuencias de paso hasta los dos minutos, lo que mejoraría la fluidez entre metros.

En su interior, los vagones estarán equipados con aire acondicionado, sistemas de videovigilancia y prácticos puntos de carga USB para dispositivos móviles, unas herramientas que ya se pueden ver en los actuales trenes. Del mismo modo, estos diseños también contemplan zonas específicas para bicicletas y cochecitos infantiles, espacios reservados para personas con movilidad reducida, sistemas avanzados de información visual y acústica, y un bucle inductivo diseñado para facilitar el viaje a los pasajeros con audífonos.

Las primeras imágenes de un metro de la línea 6 de Madrid, haciendo pruebas en Navarra (Comunidad de Madrid)
Las primeras imágenes de un metro de la línea 6 de Madrid, haciendo pruebas en Navarra (Comunidad de Madrid)

A nivel de rendimiento, los vehículos serán capaces de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, un 33% más rápidos que los actuales, y destacarán por ser un 20% más eficientes en términos energéticos. Aun así, la empresa que ha diseñado estos trenes ha mantenido el mismo diseño que para mantener la clásica imagen corporativa de Metro, caracterizada por el predominio del color blanco contrastado con puertas de color azul.

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