Muere una mujer tras caerle una palmera por el fuerte viento en Torremolinos

Vista de una palmera derribada por el viento en la playa. (Cati Cladera/EFE)

Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) después de que una palmera cayera sobre ella como consecuencia de las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Joseph. El suceso tuvo lugar en torno a las 13:40 horas en la avenida Palma de Mallorca, una de las principales vías del municipio.

Según han informado fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía, más de una decena de testigos alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar la caída del árbol. De inmediato, el centro coordinador activó al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer inconsciente como consecuencia del fuerte traumatismo sufrido. Pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida y solo pudieron certificar su fallecimiento tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado su “más sentido pésame, como todo nuestro apoyo” a la familia y seres queridos de la víctima, la primera del temporal Joseph.

Avenida de Palma de Mallorca, en Torremolinos. (Captura Google Maps)

Casi un centenar de incidencias en la provincia

En la provincia de Málaga, el temporal ha provocado cerca de un centenar de incidencias, la mayoría relacionadas con caídas de árboles y ramas, cables sueltos, obstáculos en la calzada y acumulaciones de agua.

Municipios como Málaga capital, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Ronda, Estepona o Alhaurín de la Torre han registrado avisos por los efectos del viento y la lluvia. El Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado varias intervenciones para retirar elementos con riesgo de desprendimiento y garantizar la seguridad en la vía pública, mientras las autoridades insisten en extremar la precaución ante la persistencia del temporal.

La Junta de Andalucía pide extremar la precaución tras una veintena de incidencias por la borrasca Joseph. (Eduardo Briones/Europa Press)

Borrasca Joseph

El episodio sucede en mitad del temporal, donde la inestabilidad será persistente como mínimo hasta el jueves en buena parte de España, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras el paso de la borrasca Harry e Ingrid, Joseph mantiene numerosos avisos por lluvias, viento, nieve y fenómenos costeros.

La Agencia ha advertido de que las precipitaciones pueden caer localmente intensas, con riesgo de inundaciones y crecidas, principalmente en el oeste y sur peninsular, y ha alertado también del peligro de caídas de ramas, árboles y otros objetos debido a rachas muy fuertes.

Este martes, varias provincias andaluzas, entre ellas Málaga, se encuentra en alerta amarilla o naranja por lluvias y viento, mientras que el temporal marítimo afecta a amplios tramos del litoral. La Aemet subraya que el viento soplará con especial intensidad en prácticamente toda la península y Baleares.

Por otra parte, el temporal ha provocado incidencias en la red viaria de la provincia. La crecida del río Almarchal ha anegado el badén de la carretera MA-8302, en el acceso a Genalguacil, a la altura del punto kilométrico 10,2, lo que ha obligado a dar aviso a la Dirección General de Tráfico (DGT) para proceder al corte de la vía.

Incluso, se han registrado desprendimientos de rocas sobre la calzada en las carreteras MA-8301, que conecta Estepona con Jubrique, y MA-8401, entre Benaoján y Cortes de la Frontera. Ante esta situación, los equipos de conservación de la Diputación se han desplazado a ambos puntos para retirar los materiales y restablecer la seguridad en la circulación.

*Noticia en ampliación