España

Muere una mujer tras caerle una palmera por el fuerte viento en Torremolinos

Más de una decena de testigos alertaron a los servicios de emergencia

Guardar
Vista de una palmera derribada
Vista de una palmera derribada por el viento en la playa. (Cati Cladera/EFE)

Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) después de que una palmera cayera sobre ella como consecuencia de las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Joseph. El suceso tuvo lugar en torno a las 13:40 horas en la avenida Palma de Mallorca, una de las principales vías del municipio.

Según han informado fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía, más de una decena de testigos alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar la caída del árbol. De inmediato, el centro coordinador activó al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer inconsciente como consecuencia del fuerte traumatismo sufrido. Pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida y solo pudieron certificar su fallecimiento tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado su “más sentido pésame, como todo nuestro apoyo” a la familia y seres queridos de la víctima, la primera del temporal Joseph.

Avenida de Palma de Mallorca,
Avenida de Palma de Mallorca, en Torremolinos. (Captura Google Maps)

Casi un centenar de incidencias en la provincia

En la provincia de Málaga, el temporal ha provocado cerca de un centenar de incidencias, la mayoría relacionadas con caídas de árboles y ramas, cables sueltos, obstáculos en la calzada y acumulaciones de agua.

Municipios como Málaga capital, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Ronda, Estepona o Alhaurín de la Torre han registrado avisos por los efectos del viento y la lluvia. El Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado varias intervenciones para retirar elementos con riesgo de desprendimiento y garantizar la seguridad en la vía pública, mientras las autoridades insisten en extremar la precaución ante la persistencia del temporal.

La Junta de Andalucía pide
La Junta de Andalucía pide extremar la precaución tras una veintena de incidencias por la borrasca Joseph. (Eduardo Briones/Europa Press)

Borrasca Joseph

El episodio sucede en mitad del temporal, donde la inestabilidad será persistente como mínimo hasta el jueves en buena parte de España, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras el paso de la borrasca Harry e Ingrid, Joseph mantiene numerosos avisos por lluvias, viento, nieve y fenómenos costeros.

La Agencia ha advertido de que las precipitaciones pueden caer localmente intensas, con riesgo de inundaciones y crecidas, principalmente en el oeste y sur peninsular, y ha alertado también del peligro de caídas de ramas, árboles y otros objetos debido a rachas muy fuertes.

Este martes, varias provincias andaluzas, entre ellas Málaga, se encuentra en alerta amarilla o naranja por lluvias y viento, mientras que el temporal marítimo afecta a amplios tramos del litoral. La Aemet subraya que el viento soplará con especial intensidad en prácticamente toda la península y Baleares.

Por otra parte, el temporal ha provocado incidencias en la red viaria de la provincia. La crecida del río Almarchal ha anegado el badén de la carretera MA-8302, en el acceso a Genalguacil, a la altura del punto kilométrico 10,2, lo que ha obligado a dar aviso a la Dirección General de Tráfico (DGT) para proceder al corte de la vía.

Incluso, se han registrado desprendimientos de rocas sobre la calzada en las carreteras MA-8301, que conecta Estepona con Jubrique, y MA-8401, entre Benaoján y Cortes de la Frontera. Ante esta situación, los equipos de conservación de la Diputación se han desplazado a ambos puntos para retirar los materiales y restablecer la seguridad en la circulación.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno cosecha su primera derrota parlamentaria del año con la caída del escudo social: “Es jugar a la ruleta rusa”

El Ejecutivo central repite la estrategia de meter medidas de diferente índole en un mismo saco. Los aliados critican que mezcla medidas “urgentes y necesarias” con otras controvertidas

El Gobierno cosecha su primera

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

Qué pasa con las pensiones en febrero después de que el Congreso rechaze la subida del 2,7% para 2026

Los pensionistas han percibido en enero por primera vez el aumento de las prestaciones aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros, que ahora peligra por la falta de consenso político

Qué pasa con las pensiones

Martín Martínez, autor de la mejor torrija de España: “Utilizamos leche y nata fresca y, para la infusión, limón, naranja y canela en polvo”

El joven madrileño elabora sus postres en Villaroy’s, en Cuatro Caminos, local que puede presumir de vender las mejores torrijas de toda España

Martín Martínez, autor de la

La biógrafa del rey Juan Carlos lo defiende ante su ausencia en el funeral de Irene de Grecia y su rumoreado viaje a Suiza: “Yo estaba con él”

Laurence Debray asegura que el emérito sí se encontraba en Abu Dabi durante el entierro de su cuñada, la hermana de la reina Sofía

La biógrafa del rey Juan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno cosecha su primera

El Gobierno cosecha su primera derrota parlamentaria del año con la caída del escudo social: “Es jugar a la ruleta rusa”

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz: un trámite habitual que no implica una imputación

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

ECONOMÍA

Qué pasa con las pensiones

Qué pasa con las pensiones en febrero después de que el Congreso rechaze la subida del 2,7% para 2026

Resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once, 27 de enero del 2026

Sorteo 2 de Super Once: jugada ganadora y resultado del 27 de enero del 2026

Sorteo 5 Triplex de la Once: comprueba los últimos resultados del lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 4 del lunes 26 de enero del 2026

DEPORTES

Juan Carlos Ferrero y su

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España