La Junta pide extremar la precaución tras una veintena de incidencias de madrugada por la borrasca Joseph

Entre los principales riesgos registrados durante la madrugada figuran la caída de elementos urbanos inestables y desprendimientos de tierra en carreteras secundarias, circunstancias que han motivado cerca de una veintena de incidencias en distintas provincias. En este contexto, la Junta de Andalucía ha solicitado máxima precaución frente al paso de la borrasca 'Joseph', cuyas lluvias y vientos intensos continúan generando alertas tanto en zonas urbanas como rurales. Según informó el medio, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explicó que no se han contabilizado daños personales ni materiales de relevancia hasta la mañana del martes 27 de enero, aunque sí persisten diferentes cortadas y focos de peligro en la red viaria andaluza.

De acuerdo con lo comunicado por la Junta y recogido por los servicios oficiales, la mayor concentración de incidencias se ha reportado en vías secundarias, principalmente debido a la acumulación de barro, piedras, desprendimientos y anegaciones puntuales. Además, la presencia de hielo y nieve ha afectado, sobre todo, a las provincias de Granada y Almería. Entre las carreteras afectadas, la Dirección General de Tráfico (DGT) detalló que permanecen cortadas la CA-5101 y la CA-6105 en Cádiz, así como la CO-4207 en Córdoba. La CA-9108 entre Torre Alháquime y Olvera, también en Cádiz, continúa cerrada por desprendimientos. En Jaén, la circulación se mantiene interrumpida en la A-342 a la altura de Cambil, habilitándose un paso alternativo por el antiguo acceso a la localidad.

Entre los cortes más importantes motivados por nieve y placas de hielo se encuentran la A-395 en el tramo de Sierra Nevada, entre los kilómetros 32 y 39, si bien este cierre no afecta el acceso a la estación de esquí, apuntó el consejero Sanz. A esta situación se suman la A-4025, también en Granada, entre los kilómetros 0 y 7, y la AL-5405 entre Benacebada y La Estación, en la frontera entre Almería y Granada.

El medio informó que durante las primeras horas de la madrugada la provincia de Córdoba registró ocho emergencias vinculadas a la borrasca 'Joseph', seguida de Huelva con seis, Jaén sumó tres y Almería y Málaga reportaron una cada una. El teléfono de emergencias 112 coordinó los servicios de asistencia en municipios como Adamuz, Almedinilla, Castro del Río, Hornachuelos y la capital cordobesa. En Huelva, los avisos incluyeron localidades como Aroche, Gibraleón y Moguer. En Jaén, Andújar y Los Villares figuraron entre las zonas notificadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta naranja por fenómenos costeros tanto en la zona del Estrecho como en Levante almeriense, además de por lluvias en Grazalema (Cádiz). El resto de Andalucía permanece en aviso amarillo por precipitaciones, fuertes rachas de viento y riesgos causados por alteraciones en el mar, difundió el medio a partir de los datos de la Aemet. Las áreas que principalmente registraron lluvias intensas durante la madrugada incluyeron los municipios de Grazalema en Cádiz, Alájar en Huelva y Cazalla de la Sierra en Sevilla.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) reiteró la recomendación de extremar la cautela, especialmente ante lluvias intensas y vientos fuertes. Según publicó la fuente original, entre las medidas de autoprotección sugeridas destacan cerrar y asegurar puertas y ventanas, retirar muebles, toldos, macetas y otros objetos del exterior susceptibles de caer a la vía pública y causar accidentes. Las autoridades agregan que en caso de transitar por la vía pública o por el campo, la recomendación es no situarse junto a muros, tapias, cornisas o árboles potencialmente inestables. También se insta a evitar entornos próximos a obras, edificios en mal estado o andamios durante los episodios de viento.

La EMA expresó que quienes se encuentren en zonas marítimas deben mantenerse alejados de áreas bajas, playas u otros lugares expuestos a la subida de la marea y a fuerte oleaje. En cuanto a los desplazamientos por carretera, desde la Agencia se desaconseja circular salvo necesidad; en caso de resultar indispensable, se recuerda la importancia de respetar todas las normas de tráfico y mantenerse informado por canales oficiales. Si el viento sorprende a los viajeros en carretera, la instrucción es no permanecer en el interior del vehículo y buscar de inmediato un refugio seguro, según información difundida por el medio.

La previsión de nevadas llevó a las autoridades a sugerir llenar el depósito de combustible antes de los trayectos. Durante todo el periodo de alertas, la Agencia de Emergencias insistió en la importancia de seguir las actualizaciones de los canales oficiales y evitar difundir rumores o informaciones no contrastadas. El 112 continúa disponible de manera permanente para la atención de emergencias.

Por su parte, el consejero Antonio Sanz insistió ante los periodistas en la necesidad de mantener la vigilancia y atender siempre a las recomendaciones de las autoridades y organismos oficiales, ante la variabilidad de la situación meteorológica y posibles cambios en la red viaria. La elaboración de protocolos y el seguimiento de la coordinación interinstitucional buscan prevenir accidentes y minimizar el impacto de la borrasca 'Joseph' sobre la población y la infraestructura regional.

Hasta el momento, según reportó el medio, no se han producido daños personales ni materiales de envergadura a raíz de este episodio de lluvias y vientos, aunque las autoridades mantienen su llamado a la responsabilidad. La Junta de Andalucía y sus organismos dependientes continúan actualizando información de manera permanente para garantizar la seguridad de quienes deban desplazarse por la comunidad en los próximos días.