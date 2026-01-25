Carreteras cortadas, alertas por rachas de viento en 14 comunidades y oleaje peligroso en todo el norte peninsular: los últimos estragos de la borrasca Ingrid

Olas chocan contra el rompeolas de Cudillero (Asturias) este domingo (EFE/Paco Paredes)

Las últimas horas de la borrasca Ingrid han tenido una menor fuerza en la mayoría de ciudades españolas, con respecto al resto de la semana. Aunque la mayor parte del país ha estado afectado por rachas de viento (entre 70 y 90 kilómetros por hora), la Aemet también ha lanzado avisos rojos por peligro extraordinario de fenómenos costeros en las comunidades norteñas, naranjas y amarillos por nieve en el Pirineo y amarillos por tormentas en Balerares.

Por su parte, las temperaturas han subido unos pocos grados durante la jornada de hoy en casi toda la península y Baleares, el frío persiste en ciudades del interior -Albacete (mínima de 4 grados y máxima de 9), Ávila (1-8), Burgos (2-9), Cuenca (2-9), León (1-8), Madrid (2-10), Segovia (1-8) o Soria (1-7)- y las mínimas se aglomeran en las zonas de montaña -Sierra Nevada -12,3 grados y la de Astún-La Roca -7,1 grados-.

Una de las ciudades más afectadas hoy por el temporal es Ceuta, que ha sido testigo de fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones; concretamente inundaciones en garajes y viviendas bajas en zonas como Gran Vía, Benítez y Benzú. Las autoridades han registrado la caída de grandes palmeras en la Marina Española y la plaza de la Constitución, además de desplazamiento y daños en contenedores, según ha informado EFE. Los servicios de emergencia han atendido desprendimientos de fachadas en varias calles, sin que se reportaran heridos.

Carretera de Padrollano, Sierra Nevada (DGT)

Carreteras cortadas por toda la península

El temporal de nieve y hielo mantiene aún una situación compleja en la red viaria española este domingo. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 14:10 horas permanecen 83 carreteras afectadas y 18 cortadas, todas ellas en la red secundaria. El resto de vías afectadas se encuentran en la siguiente situación: 40 requieren cadenas o neumáticos de invierno, 11 presentan restricciones para camiones y 26 son transitables con precaución. La red principal presenta circulación con precaución en solo dos puntos, la A-6 en el Puerto del Manzanal (León) y la A-52 en el tramo de Ourense entre A Canda y A Gudiña, con nivel verde para vehículos pesados.

Del mismo modo, la acumulación de nieve ha obligado al corte total de la A-395 hacia la estación invernal de Sierra Nevada desde el kilómetro 7, en el término municipal de Cenes de la Vega. El corte se ha producido antes de las 13:30 debido no solo a las nevadas, sino también a la acumulación de vehículos -que han tenido que hacer uso de cadenas a partir del kilómetro 16 para acceder a Pradollano-.

La situación en Galicia muestra una mejoría progresiva tras la borrasca Ingrid, que ha generado cerca de 700 incidencias desde el viernes y ha cubierto parte del territorio de nieve. Desde primeras horas, el tramo ourensano de la A-52 ha pasado de nivel amarillo a verde, permitiendo la circulación con precaución y sin posibilidad de adelantamiento para vehículos pesados. Aun así, la Xunta se mantiene alerta a las previsiones de mañana con la llegada de la borrasca Joseph, que dejará a la provincia de Pontevedra con avisos rojos por peligro extraordinario por lluvias.

Las carreteras de Castilla y León, han sufrido igualmente cortes en la SA-203 en El Cabaco, la DSA-191 en Candelario y la ZA-103 en San Martín de Castañeda. Mientras, una treintena de carreteras más presentan restricciones de diversa intensidad, desde el uso obligatorio de cadenas en tramos de Ávila, León, Salamanca y Burgos, hasta circulación condicionada para camiones y vehículos articulados en varias provincias.

Además, la Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera M-601 desde La Fonda Real hasta el Puerto de Navacerrada por la presencia de nieve en la calzada, como consecuencia de lo cual se han cruzado varios coches en la vía, según Europa Press. Ante el número elevado de avisos, la DGT recomienda consultar el estado del tráfico antes de viajar y extremar la precaución en las zonas afectadas, donde persisten acumulaciones de nieve y hielo que dificultan el tránsito.

Sube a naranja el aviso por viento en el litoral cántabro por rachas de más de 110 km/h (Europa Press)

Las rachas de viento mantienen alerta a 14 comunidades

Por otro lado, el temporal ha dejado a 14 comunidades en alerta por las fuertes rachas de viento, con especial incidencia en Andalucía y Galicia. En el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, se han activado alertas de nivel naranja por rachas que alcanzan los 90 kilómetros por hora, con registros puntuales de hasta 100 km/h en áreas altas y expuestas. En la costa malagueña, el Ayuntamiento de Marbella ha decretado el cierre preventivo de todos los parques públicos ante la previsión de vientos de componente oeste que pueden llegar a fuerza siete y rachas de hasta 60 km/h. El aviso amarillo por fenómenos costeros se mantendrá vigente hasta la madrugada del lunes, y las autoridades locales han pedido extremar la precaución hasta que mejoren las condiciones.

En Galicia, el viento ha intensificado su fuerza respecto a la jornada anterior. Se han registrado ráfagas superiores a 120 km/h en municipios litorales como Cedeira (A Coruña) y Viveiro (Lugo), donde la alerta roja por temporal costero sigue activa. Las olas alcanzan hasta 10 metros en el litoral gallego, mientras el viento puede llegar a fuerza 9 en la costa de Lugo. La borrasca Ingrid, que abandona progresivamente la península, ha generado caídas de árboles y daños en infraestructuras.

En el resto del país, las rachas de viento se mantienen significativas, especialmente en zonas de montaña y litoral, obligando a adoptar medidas preventivas y a reforzar los dispositivos de emergencia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los avisos se mantengan, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y adoptar precauciones en las áreas afectadas.

Alerta roja por oleaje en el norte

las últimas consecuencias de la borrasca Ingrid en España (Aemet)

Finalmente, los avisos rojos por oleaje ha afectado a todo el norte y noroeste, concretamente en los litorales de A Coruña y Lugo, donde se registran olas de hasta diez metros, y Pontevedra (naranja), con olas de hasta ocho metros, y vientos del oeste de fuerza 8, que pueden alcanzar fuerza 9 en la costa cantábrica gallega. Ante ello, la Xunta ha recomendado a la población evitar acercarse a la costa ante el riesgo extremo de fenómenos costeros. La situación se replica en otras regiones del norte: Asturias, Cantabria y el País Vasco están en aviso rojo por peligro extraordinario, con olas que superan los diez metros en muchos puntos y vientos que pueden llegar a 88 kilómetros por hora.

En Asturias, el Servicio de Emergencias ha enviado alertas a veinte municipios costeros para advertir sobre el fuerte oleaje e instar a extremar precauciones. Mientras que en Andalucía las zonas de poniente y levante almeriense, así como la costa granadina, se encuentran en nivel naranja por olas de entre tres y cinco metros. Málaga y Cádiz están bajo aviso amarillo, igual que el sur de Mallorca, donde se esperan olas de hasta cinco metros y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

No obstante, la situación ha afectado al tráfico marítimo, especialmente en Cádiz, donde se han suspendido las conexiones por catamarán entre la capital y localidades como Rota y El Puerto de Santa María. En el puerto de Tarifa, el servicio marítimo permanece interrumpido por quinto día consecutivo debido al impacto del temporal en el Estrecho de Gibraltar. Canarias, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla también presentan avisos, aunque de menor intensidad, por situación marítima adversa.