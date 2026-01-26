España

Tras el impacto de la borrasca Ingrid, llega Joseph con lluvias abundantes y vientos intensos

La Aemet mantiene alertas en catorce comunidades por riesgo de lluvias intensas, nieve, viento, oleaje y posibles aludes

Fuerte oleaje en la costa
Fuerte oleaje en la costa de Valdoviño, A Coruña. (EFE/Kiko Delgado)

La borrasca Ingrid ha causado estragos en el norte peninsular con fenómenos costeros que han dejado grandes olas y fuertes rachas de viento. El temporal de hielo y nieve, aunque ya ha perdido fuerza, ha mantenido afectadas 79 carreteras durante la pasada madrugada, de las que 15 continúan cortadas, todas ellas de la red secundaria, según la DGT. A partir de este lunes, una nueva borrasca, denominada Joseph, dejará fuertes lluvias y acumulados destacados en Galicia y el oeste del sistema central, vientos intensos que azotarán los litorales del Cantábrico oriental, Alborán y Baleares, y temporal marítimo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet mantiene alertas en catorce comunidades por riesgo de lluvias intensas, nieve, viento, oleaje y posibles aludes. En Galicia, la situación es especialmente grave: se ha activado el nivel rojo de emergencia en el interior de Pontevedra, donde las precipitaciones podrían alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en solo doce horas. La previsión indica que las acumulaciones podrían superar los 150 litros en 24 horas. La alerta por lluvias persistirá al menos hasta la madrugada del martes.

Las lluvias mantienen en alerta naranja a varias zonas del país. En Grazalema (Cádiz), Sanabria y el sur de Ávila, el norte de Cáceres y el sur y noroeste de Ourense, las precipitaciones podrían dejar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, con avisos en vigor hasta la madrugada siguiente. El resto de Galicia, amplias áreas de Castilla y León y Castilla-La Mancha permanecen en nivel amarillo por lluvias intensas.

Nieve en zonas de montaña

La cota de nieve irá en ascenso, partiendo de los 900/1.100 metros en el tercio norte y los 1.100/1.500 metros en el resto, para situarse finalmente por encima de los 2.000 metros. Las nevadas quedarán relegadas al Pirineo, donde se esperan espesores significativos en las primeras horas, y a las cumbres de la mitad norte.

La Guardia Civil consigue rescatar a un hombre en la sierra de Madrid tras 6 horas de intervención

En Canarias, predominarán cielos despejados y temperaturas estables. En la península, las máximas subirán de forma generalizada, con la excepción del valle del Ebro, donde se espera un descenso. Las mínimas aumentarán en la mayoría de regiones, sobre todo en la mitad sur, aunque se mantendrán sin cambios o bajarán en puntos del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico.

Las heladas serán débiles y restringidas a las zonas de montaña del norte. El viento soplará del sur y oeste, con intensidad variable: flojo a moderado en el interior y más fuerte en los litorales, cobrando protagonismo con la llegada del frente atlántico.

Las rachas más severas se esperan en el Cantábrico oriental, Alborán, Baleares y, al final del día, también en el noroeste y la Cordillera Cantábrica. En algunas sierras interiores del arco mediterráneo podrían producirse episodios de viento muy intenso.

En Canarias, el viento será flojo, girando a oeste moderado en las últimas horas del día.

(Con información de EFE)

