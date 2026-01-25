España

La borrasca Joseph pone en riesgo de inundaciones a Pontevedra: Protección Civil activa la alerta con el sistema ES-Alert

La Aemet ha alertado con aviso rojo a 16 municipios del interior de Pontevedra

Guardar
Autovía A6 en Lugo, este
Autovía A6 en Lugo, este viernes. Las nevadas avanzan en Galicia con el paso de la borrasca Ingrid (EFE/Eliseo Trigo)

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha enviado esta tarde un mensaje de alerta a la población del interior de Pontevedra a través del sistema de Protección Civil ES-Alert ante la previsión de lluvias intensas para este lunes, 26 de enero. La notificación preventiva advierte a los ciudadanos sobre el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las precipitaciones que se esperan a lo largo del día.

El aviso se ha transmitido concretamente a los teléfonos móviles de los habitantes de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Aun así, de acuerdo con información recogida por Europa Press, la alerta pudo llegar también a dispositivos de municipios limítrofes debido a la proximidad de las zonas potencialmente afectadas.

A pesar de la notificación enviada en la tarde del 25 de enero, la Xunta de Galicia ya había informado sobre la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta acción preventiva habría tenido lugar tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que calcula una precipitación acumulada de hasta 120 milímetros (mm) en 12 horas.

La borrasca Joseph pone en
La borrasca Joseph pone en riesgo de inundaciones a Pontevedra (@DelegGobGAL)

Indicaciones del ES-Alert

El mensaje enviado a través del sistema ES-Alert incluye recomendaciones algunas recomendaciones para la ciudadanía de los 16 municipios. Entre las indicaciones principales figura evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables y extremar la precaución tanto en la vía pública como en carretera.

Asimismo, en caso de inundación, se aconseja buscar refugio en las zonas más altas de las viviendas y atender las instrucciones de los servicios de emergencia.

Según la información que ha publicado la Aemet, la provincia se encontrará mañana en “peligro extraordinario”, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%. Además, ha insistido en que esta alerta se inscribe solamente al “interior de Pontevedra-Pontevedra” entre las 8 de la mañana y las 23:59 de la noche.

Las precipitaciones acumuladas en 12 horas podrían llegar, en este sentido, hasta los 120 mm. Mientras que los acumulados en 24 horas pueden superar 150 litros. Como comentario, la agencia remarca que “este aviso se prolonga a la madrugada del día siguiente”.

La borrasca Joseph pone en
La borrasca Joseph pone en riesgo de inundaciones a Pontevedra (@DelegGobGAL)

A pesar de ello, el gobierno gallego ha querido subrayar que este mensaje es meramente preventivo. Por lo que, el ejecutivo llama a la calma y pide a la población que lea atentamente el mensaje recibido y siga las recomendaciones de protección civil ante la situación meteorológica prevista.

La borrasca Joseph llega a pocas horas de que Ingrid abandone la península con cortes de carreteras, fuertes rachas de vientos, nevadas y cerca de 700 incidencias desde el viernes 23 de enero en Galicia. Concretamente, durante el domingo, se registraron ráfagas superiores a 150 km/h en municipios litorales como Cedeira, en A Coruña, y Viveiro, en Lugo, donde la alerta roja por temporal costero ha dejado olas de hasta 10 metros.

Temas Relacionados

PontevedraGaliciaTemporalInundacionesTiempoLluviasAemetEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Solo cuatro de las ocho líneas de Rodalies retomarán el servicio completo este lunes: todos los recorridos serán “gratuitos durante un mes”

Los trenes volverán a circular después de estar todo el fin de semana en cocheras y de la inspección de 69 puntos de la red ferroviaria

Solo cuatro de las ocho

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

No tomes sandía si sufres de migrañas: un estudio demuestra que esta fruta desencadena los síntomas de la enfermedad neurológica crónica

El consumo de sandía se ha disparado entre junio de 2024 y mayo de 2025

No tomes sandía si sufres

Carreteras cortadas, alertas por rachas de viento en 14 comunidades y oleaje peligroso en todo el norte peninsular: los últimos estragos de la borrasca Ingrid

Las últimas horas de la borrasca Ingrid suben las temperaturas, pero mantienen alerta a la mayoría de la península

Carreteras cortadas, alertas por rachas

Sorteo 4 de Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores este 25 de enero

Enseguida los resultados de las 17:00 horas, difundidos oficialmente por Juegos Once

Sorteo 4 de Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Solo cuatro de las ocho

Solo cuatro de las ocho líneas de Rodalies retomarán el servicio completo este lunes: todos los recorridos serán “gratuitos durante un mes”

El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan posponer el funeral de Estado en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

Elecciones de Aragón 2026: estos son los plazos y las fechas claves para el voto por correo

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 enero

Sorteo 4 de Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores este 25 de enero

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede despedir por no ducharte”

Ingreso Mínimo Vital 2026: cómo los jóvenes que viven con sus padres pueden acceder a la ayuda

Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”