La borrasca Joseph pone en riesgo de inundaciones a Pontevedra: Protección Civil activa la alerta con el sistema ES-Alert

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha enviado esta tarde un mensaje de alerta a la población del interior de Pontevedra a través del sistema de Protección Civil ES-Alert ante la previsión de lluvias intensas para este lunes, 26 de enero. La notificación preventiva advierte a los ciudadanos sobre el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las precipitaciones que se esperan a lo largo del día.

El aviso se ha transmitido concretamente a los teléfonos móviles de los habitantes de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Aun así, de acuerdo con información recogida por Europa Press, la alerta pudo llegar también a dispositivos de municipios limítrofes debido a la proximidad de las zonas potencialmente afectadas.

A pesar de la notificación enviada en la tarde del 25 de enero, la Xunta de Galicia ya había informado sobre la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta acción preventiva habría tenido lugar tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que calcula una precipitación acumulada de hasta 120 milímetros (mm) en 12 horas.

La borrasca Joseph pone en riesgo de inundaciones a Pontevedra (@DelegGobGAL)

Indicaciones del ES-Alert

El mensaje enviado a través del sistema ES-Alert incluye recomendaciones algunas recomendaciones para la ciudadanía de los 16 municipios. Entre las indicaciones principales figura evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables y extremar la precaución tanto en la vía pública como en carretera.

Asimismo, en caso de inundación, se aconseja buscar refugio en las zonas más altas de las viviendas y atender las instrucciones de los servicios de emergencia.

Según la información que ha publicado la Aemet, la provincia se encontrará mañana en “peligro extraordinario”, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%. Además, ha insistido en que esta alerta se inscribe solamente al “interior de Pontevedra-Pontevedra” entre las 8 de la mañana y las 23:59 de la noche.

Las precipitaciones acumuladas en 12 horas podrían llegar, en este sentido, hasta los 120 mm. Mientras que los acumulados en 24 horas pueden superar 150 litros. Como comentario, la agencia remarca que “este aviso se prolonga a la madrugada del día siguiente”.

A pesar de ello, el gobierno gallego ha querido subrayar que este mensaje es meramente preventivo. Por lo que, el ejecutivo llama a la calma y pide a la población que lea atentamente el mensaje recibido y siga las recomendaciones de protección civil ante la situación meteorológica prevista.

La borrasca Joseph llega a pocas horas de que Ingrid abandone la península con cortes de carreteras, fuertes rachas de vientos, nevadas y cerca de 700 incidencias desde el viernes 23 de enero en Galicia. Concretamente, durante el domingo, se registraron ráfagas superiores a 150 km/h en municipios litorales como Cedeira, en A Coruña, y Viveiro, en Lugo, donde la alerta roja por temporal costero ha dejado olas de hasta 10 metros.