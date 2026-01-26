Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, apunta a un ciberataque o sabotaje como principal hipótesis en la caída del servicio ferroviario de Rodalies y Media Distancia de Cataluña que ha provocado este lunes el caos en las estaciones.
Así lo ha afirmado en una entrevista para Las Mañanas de TVE, en la que ha apuntado que es una hipótesis que se investiga, ya que se han producido dos caídas “en poco tiempo”, aunque, con ello, no quiere decir nada. Puente ha confiado que a lo largo de los “dos primeros días” de la semana el servicio quede restablecido al cien por cien.
Noticia en ampliación
Últimas Noticias
El local de 27 metros que se vende como un “dúplex” por 110.000 euros en Cuatro Caminos, Madrid, y que recuerda a la casa de los horrores
Sin luz natural, con el lavabo sobre el váter y la cocina en una esquina, el anuncio publicado en Idealista presenta el local como “una oportunidad única para crear el hogar, rentabilizarlo o montar tu negocio desde cero”
Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero
El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado
Las 3 señales de bruxismo que pasan desapercibidas y revelan que estás rechinando los dientes por la noche, según un estudio
Esta condición puede provocar dolor mandibular, sensibilidad dental y problemas de sueño
Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5
Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores
Cuánto cobra un médico MIR de primer año en España
El salario de los médicos MIR cambia según la comunidad autónoma en la que desempeñe sus funciones
MÁS NOTICIAS