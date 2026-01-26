España

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

El servicio se ha visto interrumpido dos veces en apenas una hora

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un tren del servicio Rodalies. (Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, apunta a un ciberataque o sabotaje como principal hipótesis en la caída del servicio ferroviario de Rodalies y Media Distancia de Cataluña que ha provocado este lunes el caos en las estaciones.

Así lo ha afirmado en una entrevista para Las Mañanas de TVE, en la que ha apuntado que es una hipótesis que se investiga, ya que se han producido dos caídas “en poco tiempo”, aunque, con ello, no quiere decir nada. Puente ha confiado que a lo largo de los “dos primeros días” de la semana el servicio quede restablecido al cien por cien.

