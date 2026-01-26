Puente no descarta la "hipótesis del ciberataque" en Rodalies esta madrugada pero precisa que aún no saben lo ocurrido

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, destacó hoy que en los últimos cinco días Rodalies atravesó una de las semanas más difíciles tras el accidente en Gelida que provocó la muerte de un maquinista. Ahora, después de nuevos incidentes ocurridos durante la madrugada en la Estación de Francia, las autoridades investigan diferentes posibles causas, incluyendo una acción informática, aunque todavía no disponen de datos concluyentes. La noticia de la investigación se conoció durante una entrevista con TVE, reproducida por Europa Press, donde el titular de Transportes señaló que se manejan varias hipótesis ante las dos interrupciones prácticamente consecutivas en la red ferroviaria catalana.

Según explicó Puente durante su intervención en el medio estatal, no se descarta la posibilidad de que los fallos registrados respondan a un ciberataque, si bien reiteró la falta de información suficiente para afirmar o descartar esta hipótesis con certeza. “Es una de las hipótesis de ciberataque, pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido”, expresó el ministro, tal como recogió Europa Press.

Durante la entrevista, el titular de Transportes explicó que todavía analizan las causas de las interrupciones. Las incidencias afectaron en dos ocasiones el servicio de Rodalies la pasada madrugada en la Estación de Francia, una de las principales terminales ferroviarias de Cataluña, según reportó Europa Press. Ante la falta de información definitiva, Puente insistió en la importancia de no lanzar conclusiones precipitadas y mantener la prudencia mientras continúan las pesquisas técnicas en busca de detalles concretos sobre lo ocurrido.

El ministro remarcó que las averías, catalogadas como “caídas” del sistema, tuvieron lugar con muy poco margen de tiempo entre una y otra, lo que ha forzado a los equipos técnicos y de seguridad ferroviaria a analizar diferentes escenarios, entre ellos el de una posible acción maliciosa sobre los sistemas informáticos que controlan el tráfico de trenes. Europa Press detalló que el funcionario enfatizó la normalidad previa al suceso, lo que refuerza la incógnita del origen de las fallas.

Al margen del episodio reciente, el responsable de la cartera de Transportes abordó el contexto en el que se produjeron las incidencias, ya que Rodalies venía de soportar varias jornadas con paros y limitaciones, con especial gravedad tras el choque en Gelida donde se registró una víctima mortal y la circulación ferroviaria sufrió trastornos significativos. Según consignó Europa Press, Puente recalcó que tras estos “terribles cinco días en Rodalies”, la prioridad pasa por una restauración plena del servicio y la vuelta a la normalidad para los miles de usuarios cotidianos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible colabora con los equipos técnicos y organismos implicados para determinar si las incidencias responden a un fallo técnico fortuito, a un problema recurrente de la infraestructura o si existe efectivamente alguna intencionalidad digital detrás de las dos interrupciones. Puente insistió, según Europa Press, en la necesidad de esperar a los informes preliminares antes de alimentar cualquier hipótesis y centrar los esfuerzos en garantizar la regularidad y seguridad de las operaciones ferroviarias.

Europa Press informó que el ministro adoptó una postura cautelosa, subrayando que, aunque el entorno tecnológico de las infraestructuras públicas es un objetivo habitual de intentos de ataque, la falta de información concreta en este caso concreto obliga a mantener todas las opciones abiertas y avanzar en la investigación antes de hacer declaraciones definitivas. Además, Puente remarcó la relevancia de mantener operativo el servicio de Rodalies, dada la importancia que tiene para los desplazamientos diarios en la región catalana.

En sus declaraciones, el ministro subrayó que solo una vez completados los análisis técnicos y conclusiones de los equipos responsables se podrá transmitir información más precisa sobre el origen de las caídas del sistema. Europa Press recogió que, hasta entonces, la administración optará por comunicar solo los hechos verificados, evitando alimentar especulaciones sobre posibles ataques o motivos detrás de las interrupciones en la Estación de Francia.

Mientras tanto, el tráfico ferroviario en la red de Rodalies restaura progresivamente la frecuencia y normalidad en los trayectos habituales, con el objetivo de minimizar el impacto sufrido por las incidencias. El ministro concluyó que, tras los incidentes recientes y el accidente en Gelida, la atención del Ministerio de Transportes sigue puesta en recuperar la plena operatividad de la línea y proteger a los usuarios frente a futuros imprevistos.