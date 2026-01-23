El Gobierno constata que Renfe avisó a emergencias sobre los heridos en el Alvia 18 minutos tras el accidente

Entre las comunicaciones internas que se produjeron después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, una llamada relevante evidencia que el 112 fue informado sobre los heridos en el tren Alvia específicamente 18 minutos tras el choque ocurrido el pasado domingo, según documentación facilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. De acuerdo con lo publicado por el medio, la cartera que lidera Óscar Puente mostró el historial telefónico completo de Renfe y Adif, información que contradice versiones sobre una supuesta demora significativa en el aviso a los servicios de emergencia y la atención posterior a los pasajeros afectados.

El medio detalló que la primera llamada relacionada con el accidente se registró a las 19.57.34, aproximadamente 14 minutos después de la colisión, cuando el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (Cecon) recibió una llamada procedente del Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif (CASH24). En esa comunicación, ya se alertó de que el tren Iryo sufrió un descarrilamiento, pero también se hizo referencia a que había heridos entre los pasajeros del tren Alvia, situado en la vía adyacente, aunque todavía se desconocía la gravedad de esos lesionados.

En esos primeros instantes, se tomó conocimiento de que ambas vías permanecían bloqueadas tras el incidente. Al minuto siguiente, a las 19.58.23, el Cecon de Renfe informó al Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas en Sevilla (C24H) sobre los heridos en el Alvia, reiterando la comunicación recibida de Adif y sugiriendo ponerse en contacto con el interventor del tren. Según informó el Ministerio, la secuencia de respuestas se aceleró en cuestión de minutos y a las 19.59.12 el Cecon contactó con el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe (CGO), remarcando que se había recibido el aviso de Adif sobre los lesionados en el tren contiguo y que un comercial intentó notificar directamente a la interventora, quien en ese instante debía atender la emergencia en curso.

Más adelante, a las 19.59.36, el Centro de Protección y Seguridad Territorial de Adif en Sevilla (CPS) informó al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección de Renfe (DTSyA) de la información recabada hasta ese momento sobre el accidente. Aproximadamente a las 20.00.26, el servicio 112 se contactó con el Cecon de Renfe para solicitar la localización exacta del evento, momento en el que se le comunicó que el incidente se produjo en Adamuz y le conectaron con el servicio de Seguridad de Adif.

Tal como reportó el Ministerio, en paralelo a esa comunicación, el Cecon informó a CASH24 sobre la conferencia que se organizaría con el 112 Madrid. Esta coordinación resultó clave: a las 20.01.20, el Cecon de Renfe mantuvo una conferencia directa entre el 112 Madrid y el CASH24 de Adif, comunicando que un tren descarriló en los cambios de la vía 1 de Adamuz y que había heridos en el Alvia, en la vía contigua. Según consignó el Ministerio y tal como se desprende de la secuencia de llamadas, ese punto marcó la notificación efectiva de la situación al servicio de emergencias, dentro del marco temporal de 18 minutos posteriores al siniestro.

A partir de esa llamada, otras actuaciones internas buscaron mantener actualizada la información a quienes lideraban los protocolos de emergencia. A las 20.01.34, el Cecon comunicó al C24H Sevilla su dificultad para contactar tanto a la interventora como al CGO, recibiendo la indicación de informar al Centro de Gestión Territorial de Alta Velocidad en Sevilla (TAV LD), quien desconocía en ese momento la situación exacta. El Cecon solicitó que se telefoneara también al Director del Plan de Actuación ante Emergencias del tren (DPAE).

El historial de llamadas presentado por el Ministerio también refleja cómo el TAV LD de Sevilla, a las 20.02.45, habló con el C24H Sevilla para comentar que el suceso del Alvia podría responder a un frenazo, con el consiguiente riesgo de heridos, y se insistió en el intento de contactar con la interventora para recabar detalles sobre las condiciones de los pasajeros. Apenas un segundo después, exactamente a las 20.03.09, el Cecon informó al agente de Guardia Nacional sobre el avance y la comunicación mantenida acerca del incidente.

El Ministerio subrayó la rapidez de la gestión y la coordinación establecida a través del flujo de llamadas, asegurando que la información sobre los heridos del Alvia se transmitió a emergencias en los primeros minutos tras la colisión. De esta manera, la difusión de estos registros oficiales pretende refutar las afirmaciones que circularon acerca de una atención tardía y sin respuesta inmediata a los ocupantes del tren afectado. Según enfatizó el medio de comunicación, la cronología exacta evidencia la activación casi inmediata de los canales de emergencia pertinentes, con la implicación de Renfe y Adif desde los primeros momentos del incidente.