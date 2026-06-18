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La marisquería de barrio que hace la mejor fritura de Málaga: “La carta incluye marisco y tapas, como boquerones, calamares, pulpo o gambas”

La fritura es la especialidad de este restaurante malagueño, con delicias como boquerones, salmonetes, chopitos, calamares…

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Pescaíto frito en el concurso organizado por la Academia Gastronómica de Málaga (Cedida)
Pescaíto frito en el concurso organizado por la Academia Gastronómica de Málaga (Cedida)

Más que una simple receta, la fritura es todo un arte. La tradición pesquera de Málaga, capital del pescado frito, ha hecho que la pasión por este plato se mantenga intacta a pesar del paso de los siglos, una receta de la que ya se encuentran vestigios allá por el siglo XIII, en la cocina de al-Ándalus. Aún hoy, estos fritos forman parte imprescindible del día a día de los malagueños, siendo un básico en las cartas de chiringuitos y restaurantes.

Ahora, un nuevo local se suma a la lista de imprescindibles. El restaurante La Mariscá (C. la Unión Mercantil, 6), en plena capital malagueña, ha sido distinguido con el premio a la Mejor Fritura Malagueña en la tercera edición del concurso Fritos con Arte, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga. Ubicado en la zona de Los Guindos, este local de barrio ha conseguido imponerse a los otros 13 establecimientos llegados de toda la provincia de Málaga que competían en este certamen.

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Esta marisquería centra su oferta en la cocina marinera tradicional, un pequeño y sencillo local con una concurrida terraza orientado principalmente al producto y a elaboraciones clásicas del litoral andaluz. La fritura es, indudablemente, lo más reconocible de su cocina; las raciones van desde los 7,50 € de puntillas, chanquetes y boquerones hasta los 9 euros del pulpo frito, una variedad que incluye otros bocados como adobo, calamares o gambas cristal.

El restaurante La Mariscá, ganador del ‘III Concurso de Fritura Malagueña’ (Academia Gastronómica de Málaga)
El restaurante La Mariscá, ganador del ‘III Concurso de Fritura Malagueña’ (Academia Gastronómica de Málaga)

Aunque la carta gira en torno al pescado frito, La Mariscá también cuenta con opciones de marisco fresco y otras tapas habituales en la zona, como las berenjenas con miel, croquetas o tortilla de camarones. Un restaurante informal y cercano, de servicio ágil y frecuentado por clientela local, en el que la sencillez se convierte en lujo.

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Las mejores freidurías de Málaga

La fritura es religión, costumbre y casi patrimonio inmaterial de la provincia. Por eso, si preguntas a un malagueño dónde comer pescaíto frito, la respuesta no es una sola, sino un mapa lleno de bares con solera, chiringuitos de toda la vida y mesas donde la fritura manda.

Es por ello que la Academia Gastronómica de Málaga ha repartido más de una alegría entre los establecimientos de la zona. En la categoría a ‘Mejor fritura de boquerones’, el restaurante ganador ha sido Marina Playa, ubicado en Rincón de la Victoria. De este local, el jurado ha destacado su autenticidad a la hora de elaborar este plato tan característico de la gastronomía malagueña.

También el público ha podido participar en este certamen con dos categorías. El ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura Malagueña’ ha ido a parar a Los Delfines, en Málaga capital, mientras que el ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura de Boquerones’ lo ha obtenido La Escollera, en Estepona. Para ambas categorías se puso en marcha una votación popular a través de la página web de la Academia Gastronómica, donde el público ha podido votar la receta que más les ha gustado.

El resto de restaurantes que han participado en este III Concurso de Fritura Malagueña han sido: Las Palmeras (Málaga); La Recaleta (Málaga); Avante Claro (La Cala del Moral, Rincón de la Victoria); El Cabra Ovidio (Málaga); Restaurante Scama Guadalmina (Marbella); Tropy (Caleta de Vélez); Taberna Marinera La Victoria (Rincón de la Victoria); El Palangre (Estepona); La Jábega (Torremolinos) y El Canarias (Torremolinos).

Pescado frito en el ‘III Concurso de Fritura Malagueña’ (Academia Gastronómica de Málaga)
Pescado frito en el ‘III Concurso de Fritura Malagueña’ (Academia Gastronómica de Málaga)

Una tradición convertida en patrimonio

La fritura malagueña es uno de los grandes emblemas gastronómicos y culturales de esta provincia andaluza, una tradición que merece la pena proteger y conservar. Tal y como recordó Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, para eso nacía este concurso, con el objetivo de “preservar la autenticidad de un plato tan malagueño como es una buena fritura; premiar a los establecimientos que apuesten por una fritura de calidad; y difundir la excelencia de la gastronomía de Málaga y Andalucía”.

“La fritura malagueña es mucho más que una receta: es patrimonio, es identidad y es un importante atractivo turístico que nos distingue dentro y fuera de nuestras fronteras”, apuntó la diputada provincial Salomé Hidalgo, “concursos como este ponen en valor el trabajo diario de pescadores, productores, distribuidores, cocineros y hosteleros que contribuyen a que Málaga sea hoy una referencia gastronómica nacional e internacional”.

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