Pollo crujiente al limón estilo chino: una receta tradicional, fácil y llena de sabor

Esta receta de pollo con salsa agridulce del limón es perfecta para combinar con arroz o verduras.

Por Jessica Flores Burgos

Pollo crujiente al limón estilo
Pollo crujiente al limón estilo chino (Adobe Stock)

El pollo al limón es uno de los platos más clásicos y conocidos de la cocina china. Aunque no se trata de una receta tradicional del país asiático, sí tiene su origen en un plato similar de la cocina cantonesa y se ha asentado en los países occidentales como una de las comidas más típicas en los restaurantes chinos.

La clave de este plato es el contraste de la textura del pollo crujiente y la frescura que le aporta la salsa cítrica. Esta receta sigue la versión clásica en la que se utilizan piezas enteras de pollo rebozado y cubierto con la emblemática salsa agridulce de limón. Suele servirse con arroz blanco o frito y una guarnición de verduras como brócoli chino salteado.

Receta de pollo chino crujiente con limón

En esta receta, el pollo se reboza con una combinación de harina de trigo, maicena y un toque de polvo de hornear, obteniendo así una cobertura ligera y aireada que permanece crujiente gracias al agua con gas y a la técnica de la doble fritura. Un punto destacado es la salsa de limón, menos dulce y con mayor presencia cítrica que en la mayoría de versiones, lo que aporta un acabado fresco y nada empalagoso. El resultado es un plato de pollo dorado, jugoso por dentro y con un baño brillante de salsa intensa.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Reposo previo a la segunda fritura: 20 minutos
  • Cocción y fritura: 12 minutos (entre ambas frituras y la salsa)
  • Tiempo total aproximado: 52 minutos

Ingredientes

  • 500 g de muslos de pollo deshuesados (o pechuga, cortada en filetes finos)
  • 3 cucharadas de maicena (para espolvorear el pollo)
  • 3/4 taza (110 g) de harina común
  • 1/4 taza (40 g) de maicena (extra para la mezcla de rebozado)
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de polvo para hornear
  • 3/4 taza (180 ml) de agua con gas
  • Aceite vegetal, de canola o cacahuete (cantidad suficiente para fritura profunda)

Para la salsa:

  • 1 cucharada de maicena
  • 125 ml de caldo de pollo
  • 1/3 taza (70 g) de azúcar
  • 80 ml de zumo de limón fresco (aproximadamente 2 limones)
  • 1/2 cucharadita de jengibre rallado muy fino
  • 1/2 cucharadita de ajo rallado muy fino
  • 1 cucharadita de vino de cocina chino de arroz (o una pizca de sal de sustituto)
  • 125 ml de agua

Cómo hacer Pollo chino crujiente con limón, paso a paso

  1. Mezcla la harina común, 1/4 taza de maicena, sal y polvo de hornear en un bol. Reserva en la nevera mientras preparas el pollo.
  2. Coloca los muslos o filetes de pollo entre dos hojas de plástico y aplana hasta que tengan 7 mm de grosor, usando un mazo o rodillo.
  3. Espolvorea ambos lados del pollo con sal y pásalos por 3 cucharadas de maicena, sacudiendo el exceso.
  4. Calienta el aceite en una olla hasta que alcance 160 °C, asegurando una profundidad de al menos 4 cm.
  5. Justo antes de freír, añade agua con gas a la mezcla de harina y bate solo lo justo para mezclar. La masa debe cubrir el pollo completamente, pero no debe ser demasiado espesa.
  6. Pasa cada pieza de pollo por la masa, deja escurrir el exceso y coloca en el aceite caliente. Fríe por 3 minutos sin mover el pollo al principio, así evitarás que el rebozado se despegue.
  7. Saca el pollo y deja reposar en una bandeja con papel absorbente durante 20 minutos, permitiendo que el rebozado se asiente.
  8. Sube la temperatura del aceite a 200 °C y vuelve a freír el pollo durante 3 minutos más, hasta que esté dorado y crujiente.
  9. Retira, escurre y corta el pollo frito en rebanadas de 1,5 cm.
  10. Para la salsa, disuelve 1 cucharada de maicena en un poco del caldo, añade el resto de los ingredientes y hierve durante 3 minutos hasta que espese y resulte brillante.
  11. Coloca el pollo cortado en una bandeja, baña con la salsa de limón y decora con rodajas de limón si lo deseas. Sirve inmediatamente para preservar el crujiente.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con esta receta y estas cantidades habrá para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 340 kcal
  • Proteína: 23 g
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Azúcares: 9 g
  • Fibra: 1 g
  • Sodio: 560 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo rebozado y frito puede conservarse en la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. La salsa debe guardarse por separado y recalentarse suavemente antes de servir. El rebozado perderá parte de su textura original con el frío, pero puede recalentarse en horno fuerte (220 °C) durante 8 minutos para recuperar algo de crujiente.

