Pollo crujiente al limón estilo chino: una receta tradicional, fácil y llena de sabor

El pollo al limón es uno de los platos más clásicos y conocidos de la cocina china. Aunque no se trata de una receta tradicional del país asiático, sí tiene su origen en un plato similar de la cocina cantonesa y se ha asentado en los países occidentales como una de las comidas más típicas en los restaurantes chinos.
La clave de este plato es el contraste de la textura del pollo crujiente y la frescura que le aporta la salsa cítrica. Esta receta sigue la versión clásica en la que se utilizan piezas enteras de pollo rebozado y cubierto con la emblemática salsa agridulce de limón. Suele servirse con arroz blanco o frito y una guarnición de verduras como brócoli chino salteado.
Receta de pollo chino crujiente con limón
En esta receta, el pollo se reboza con una combinación de harina de trigo, maicena y un toque de polvo de hornear, obteniendo así una cobertura ligera y aireada que permanece crujiente gracias al agua con gas y a la técnica de la doble fritura. Un punto destacado es la salsa de limón, menos dulce y con mayor presencia cítrica que en la mayoría de versiones, lo que aporta un acabado fresco y nada empalagoso. El resultado es un plato de pollo dorado, jugoso por dentro y con un baño brillante de salsa intensa.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 20 minutos
- Reposo previo a la segunda fritura: 20 minutos
- Cocción y fritura: 12 minutos (entre ambas frituras y la salsa)
- Tiempo total aproximado: 52 minutos
Ingredientes
- 500 g de muslos de pollo deshuesados (o pechuga, cortada en filetes finos)
- 3 cucharadas de maicena (para espolvorear el pollo)
- 3/4 taza (110 g) de harina común
- 1/4 taza (40 g) de maicena (extra para la mezcla de rebozado)
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de polvo para hornear
- 3/4 taza (180 ml) de agua con gas
- Aceite vegetal, de canola o cacahuete (cantidad suficiente para fritura profunda)
Para la salsa:
- 1 cucharada de maicena
- 125 ml de caldo de pollo
- 1/3 taza (70 g) de azúcar
- 80 ml de zumo de limón fresco (aproximadamente 2 limones)
- 1/2 cucharadita de jengibre rallado muy fino
- 1/2 cucharadita de ajo rallado muy fino
- 1 cucharadita de vino de cocina chino de arroz (o una pizca de sal de sustituto)
- 125 ml de agua
Cómo hacer Pollo chino crujiente con limón, paso a paso
- Mezcla la harina común, 1/4 taza de maicena, sal y polvo de hornear en un bol. Reserva en la nevera mientras preparas el pollo.
- Coloca los muslos o filetes de pollo entre dos hojas de plástico y aplana hasta que tengan 7 mm de grosor, usando un mazo o rodillo.
- Espolvorea ambos lados del pollo con sal y pásalos por 3 cucharadas de maicena, sacudiendo el exceso.
- Calienta el aceite en una olla hasta que alcance 160 °C, asegurando una profundidad de al menos 4 cm.
- Justo antes de freír, añade agua con gas a la mezcla de harina y bate solo lo justo para mezclar. La masa debe cubrir el pollo completamente, pero no debe ser demasiado espesa.
- Pasa cada pieza de pollo por la masa, deja escurrir el exceso y coloca en el aceite caliente. Fríe por 3 minutos sin mover el pollo al principio, así evitarás que el rebozado se despegue.
- Saca el pollo y deja reposar en una bandeja con papel absorbente durante 20 minutos, permitiendo que el rebozado se asiente.
- Sube la temperatura del aceite a 200 °C y vuelve a freír el pollo durante 3 minutos más, hasta que esté dorado y crujiente.
- Retira, escurre y corta el pollo frito en rebanadas de 1,5 cm.
- Para la salsa, disuelve 1 cucharada de maicena en un poco del caldo, añade el resto de los ingredientes y hierve durante 3 minutos hasta que espese y resulte brillante.
- Coloca el pollo cortado en una bandeja, baña con la salsa de limón y decora con rodajas de limón si lo deseas. Sirve inmediatamente para preservar el crujiente.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Con esta receta y estas cantidades habrá para cuatro porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 340 kcal
- Proteína: 23 g
- Grasas: 11 g
- Carbohidratos: 34 g
- Azúcares: 9 g
- Fibra: 1 g
- Sodio: 560 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo rebozado y frito puede conservarse en la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. La salsa debe guardarse por separado y recalentarse suavemente antes de servir. El rebozado perderá parte de su textura original con el frío, pero puede recalentarse en horno fuerte (220 °C) durante 8 minutos para recuperar algo de crujiente.