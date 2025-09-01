Sánchez descarta convocar elecciones aunque el Congreso tumbe los Presupuestos: “La parálisis sería meter al país ahora en un proceso electoral”

Pedro Sánchez en el 'Telediario 2' de TVE.

El presidente del Gobierno se pone la venda antes de la herida para evitar agrandar su hemeroteca en lo que respecta a la necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), una medida que se le ha resistido en los dos primeros años de legislatura. Pedro Sánchez se fue de vacaciones prometiendo que presentará un nuevo proyecto presupuestario, algo que tampoco ha hecho hasta ahora, y ha vuelto de ellas ratificando esta afirmación.

En todo caso, este lunes, en el Telediario 2 ha precisado que el devenir de esta promesa no compromete la estabilidad de la legislatura, esto es, si los Presupuestos se “tumban” o son rechazados por las Cortes Generales, no va a convocar elecciones porque “no hay que confundir el instrumento con el fin”. Asimismo, ha sustentado esta afirmación en que “la parálisis sería meter al país ahora en un proceso electoral”.

En su primera entrevista en un año, Pedro Sánchez ha insistido en que presentará los presupuestos para el próximo año y ha dirigido un mensaje directo a los grupos parlamentarios, dejando claro que la aprobación de las cuentas no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar los objetivos del Gobierno. “Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo”, ha afirmado el presidente, quien ha añadido que la meta real es “crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. El fin es reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformación”. Además, ha destacado la importancia de poder gestionar los fondos europeos, cuyo plazo de ejecución concluye el 31 de diciembre de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a todos los políticos del país para sacar adelante un pacto de Estado contra la emergencia climática y hacerlo "por los españoles del mañana". "No polaricemos. Dejemos este asunto al margen de las disputas partidistas. Estemos a la altura", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado su compromiso de presentar y defender los presupuestos en las Cortes Generales, asegurando que, en caso de que sean rechazados, el Gobierno continuará gestionando el país con las cuentas actualmente vigentes, las de 2023. “Vamos a presentar los Presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos Presupuestos en las Cortes Generales”, ha recalcado, y ha precisado que, si finalmente no prosperan, se mantendrán los presupuestos actuales.

Al ser cuestionado sobre su postura en 2018, cuando exigió al entonces presidente Mariano Rajoy que, ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos, se sometiera a una cuestión de confianza y convocara elecciones, Sánchez ha señalado que la situación actual es diferente. Según ha explicado, su Gobierno dispone de unos presupuestos que permiten cumplir con los dos principales objetivos: la agenda social y la inversión de los fondos europeos.

Sánchez niega que Illa se reúna con Puigdemont por los presupuestos

En otro momento de la entrevista, el presidente ha negado que el objetivo de la reunión de este martes entre el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, sea el de asegurar el apoyo de la formación nacionalista a los presupuestos estatales. Sánchez ha enmarcado la visita de Illa a Bruselas dentro de la política de “diálogo y convivencia” impulsada por la Generalitat.

El propio presidente del Gobierno ha confirmado que fue informado por Salvador Illa sobre la reunión con Puigdemont, calificando la decisión como “coherente” con la política de normalización del diálogo y la convivencia que promueve el presidente catalán. Desde la perspectiva de Sánchez, este encuentro resulta “acertado” en términos políticos, ya que considera que tanto la sociedad catalana como la española miran hacia el futuro.

Por su parte, Salvador Illa había manifestado previamente que la visita a Bruselas responde a la voluntad de enviar un mensaje de diálogo. “El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso”, declaró Illa, lamentando no poder recibir al expresidente catalán en el Palau de la Generalitat debido a la no aplicación de la ley de amnistía. Además, confirmó que la iniciativa de la reunión partió de él y que Puigdemont la aceptó posteriormente.