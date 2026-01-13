Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios (Montaje Infobae)

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Aragón ya está en marcha. El próximo 8 de febrero, un total de 1.036.321 aragoneses están llamados a las urnas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La Oficina del Censo Electoral iniciaba ayer el envío de las tarjetas censales a todos los electores, donde figura el local y la mesa asignada para ejercer el derecho al voto.

El calendario electoral recoge varias fechas clave antes de la jornada electoral. Este lunes 12 de enero concluía el plazo para que los votantes con discapacidad visual igual o superior al 33 por ciento soliciten el kit de votación accesible, que incluye papeletas, sobres y documentación en braille para garantizar la autonomía y el secreto del sufragio. Ese mismo día, las Juntas Electorales Provinciales proclamaban las catorce candidaturas que concurren a los comicios y, al día siguiente, se publican las proclamaciones en el Boletín Oficial de Aragón.

El calendario del voto por correo, el sorteo de mesas y la campaña electoral

Hasta el miércoles 14 de enero, los ayuntamientos deben realizar el sorteo que designará a los presidentes y vocales de las mesas electorales, así como a los suplentes. Una vez realizado el sorteo, disponen de tres días para notificar a las personas seleccionadas, plazo que concluye el sábado 17 de enero. Quienes hayan sido designados pueden presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona durante los siete días siguientes a la notificación, siempre que se ajusten a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

El pasado 10 de enero terminó el plazo para que los electores residentes temporalmente en el extranjero solicitaran el voto por correo desde las oficinas o secciones consulares. Una vez recibida la documentación, podrán votar por correo hasta el 3 de febrero o depositar su voto en urna entre el 31 de enero y el 5 de febrero en los centros habilitados, cuyos datos serán publicados por las Oficinas Consulares.

El voto por correo puede solicitarse hasta el próximo 29 de enero, pudiendo tramitarse en las oficinas de Correos o de forma telemática. Solo el propio elector puede gestionarlo, salvo en casos de enfermedad o discapacidad acreditada, donde una persona autorizada mediante documento notarial o consular puede hacerlo en su nombre. El notario se desplazará sin coste al domicilio, hospital o residencia para emitir la autorización, que solo puede representar a un elector. El plazo para enviar el voto por correo finaliza el miércoles 4 de febrero a las 14:00 horas.

La campaña electoral comienza el viernes 23 de enero y finalizará a las 00:00 horas del 6 de febrero, justo antes de la jornada de reflexión prevista para el 7 de febrero. A partir del martes 3 de febrero estará prohibida la difusión de sondeos electorales. El 8 de febrero, los colegios electorales abrirán a las 9 de la mañana y cerrarán a las 20:00 horas. De más de un millón de electores, cerca de 33.000 acudirán por primera vez, al haber cumplido 18 años desde la votación de mayo de 2023. Zaragoza agrupa la mayor parte del censo (725.471 electores), seguida por Huesca (165.992) y Teruel (100.430). Estas fechas marcan el calendario de una cita electoral que movilizará a toda la comunidad aragonesa en las próximas semanas.