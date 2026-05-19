El verano se adelanta con temperaturas disparadas y las primeras noches tropicales del año: estas son las regiones que rondarán los 40 grados

Cientos de personas disfrutan el buen tiempo en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 19 de abril de 2026 . (EFE/Kai Forsterling)

Vuelve el tiempo veraniego a España. El termómetro ya ha empezado a subir y lo seguirá haciendo con el paso de los días hasta rozar los 40 grados. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, detalla en un comunicado que a partir del miércoles se superarán los 34 grados en zonas del nordeste, centro y sur de la península. Además, las precipitaciones serán escasas y quedarán acotadas al extremo norte peninsular con algunos chubascos dispersos en zonas de montaña.

El martes, según la previsión de la Aemet, tan solo habrá precipitaciones en el extremo norte, “débiles en general”, y algún chubasco “disperso” en zonas de montaña de Cataluña, Aragón y del norte de la Comunidad Valenciana. No obstante, la Aemet solo ha activado el nivel de aviso amarillo (riesgo bajo) en la zona del prepirineo de Barcelona, así como en el Pirineo y el prelitoral de Girona.

PUBLICIDAD

En cuando a las temperaturas, que ya empiezan su ascenso, subirán en toda la península y Baleares, y lo harán tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas. De hecho, ya se superarán los 30 grados en puntos del valle del Ebro, el interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia. También en el sur de Andalucía y valle del Guadalquivir. Los abanicos se volverán casi indispensables.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El miércoles, de nuevo, se esperan lluvias débiles en Cataluña y también en Baleares. En el resto del país, los cielos estarán despejados y bajo ellos continuará el repunte térmico y aunque se volverán a alcanzar 30 grados en el nordeste peninsular, la zona centro y mitad sur, habrá regiones donde el mercurio ya ronde los 35 grados. “La propia ciudad de Madrid podría alcanzar ya el miércoles 30 grados, al igual que Lleida o Cáceres, mientras que en la provincia de Badajoz se podrían rondar ya los 32 a 34 grados y en el valle del Guadalquivir, los 34 a 36 grados”, detalla el portavoz de la Aemet.

PUBLICIDAD

El jueves el tiempo será estable, aunque los meteorólogos no descartan algún chubasco en general disperso en zonas de montaña del norte y del este de la península. Continuarán subiendo las temperaturas de forma progresiva. De hecho, se esperan noches tropicales -aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados- en ciudades como Málaga o Almería. Durante el día, los 30 grados de máxima se extenderán hacia en el interior de Galicia y zona central de Castilla y León. Pero serán más elevadas en el resto del país. En el valle del Ebro, los termómetros rondarán los 34 grados, mientras que en los valles del Guadiana y el Guadalquivir se superarán los 36 grados.

El viernes, con un nuevo repunte de las temperaturas, habrá noches tropicales en puntos del centro y del sur de la península y las máximas superarán los 30 grados. Del Campo destaca que incluso habrá máximas de más de 34 grados en el valle del Ebro, en puntos del valle del Duero y también en el valle del Tajo. Habrá calor de verano: “Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar esos 34 grados, mientras que Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia alcanzarían o superarían los 35 grados, con 36 a 38 grados incluso en ciudades como Badajoz o Sevilla”.

PUBLICIDAD

La previsión del fin de semana no está clara

De cara al fin de semana, la incertidumbre en el pronóstico es mayor. Del Campo indica que algunos escenarios prolongan las altas temperaturas y el tiempo estable en prácticamente todo el país, mientras que otros se decantan por un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y ambiente más fresco. A excepción del Mediterráneo, donde podrían subir “un poquito más” las temperaturas y en el Guadalquivir, donde continuaría el calor. “Por ahora, ambos escenarios tienen más o menos las mismas probabilidades, así que habrá que esperar a futuras actualizaciones para ver hacia dónde se decanta la balanza”, resuelve.

Cielos despejados, calima y calor en Canarias

En Canarias, predominará el tiempo estable durante buena parte de la semana, con intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna lluvia este martes. Durante el resto de la semana, habrá “algo de calima” en Lanzarote y Fuerteventura y las temperaturas serán también en el archipiélago más altas. De manera que durante el viernes y el fin de semana podrían superarse los 32 grados en el sur de Tenerife y Gran Canaria y en Fuerteventura.

PUBLICIDAD