España

El patrimonio de Shakira tras ganar a Hacienda: más de 300 millones de euros, diversificación y el impulso de su nueva gira

La cantante colombiana refuerza su posición financiera tras recuperar 35 millones de euros de la Agencia Tributaria, con inversiones en bienes raíces, negocios internacionales y una gira mundial que bate récords de recaudación

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Shakira en un concierto. (Europa Press)
Shakira en un concierto. (Europa Press)

Shakira se convirtió este pasado lunes en una de las protagonistas de la actualidad mundial tras conocerse que la Audiencia Nacional española había fallado a su favor con respecto a la causa que tenía abierta con la Agencia Tributaria. Ocho años después de interponer la reclamación, se ha resuelto que la colombiana no defraudó a Hacienda en el ejercicio de 2011, rechazando los argumentos de la Administración, que afirmaba que la cantante tenía fijada su residencia fiscal en España y, por lo tanto, debía tributar aquí.

De este modo, la Agencia Tributaria deberá devolverle unos 35 millones de euros más intereses, además de hacerse cargo de las costas de este procedimiento judicial. Es importante recordar que este proceso es diferente al que llevó a la americana a aceptar una pena de tres años de cárcel y una multa de 7,3 millones de euros en el año 2023 para evitar ir a prisión.

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La resolución, que llega tras ocho años de litigios, supone un reinicio para Shakira, quien precisamente está en uno de sus mejores momentos profesional por la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, con la cual estará como ‘residente’ en Madrid para ofrecer un total de once conciertos entre septiembre y octubre de 2026.

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Fuente: europa press/instagram/rrss)

El patrimonio de Shakira tras la devolución de Hacienda

La fortuna de la cantante de Barranquilla se estima actualmente entre los 300 y los 380 millones de euros, lo que la consolida como una de las artistas latinas más ricas del planeta junto a figuras como Gloria Estefan o Jennifer Lopez. Esta sólida posición financiera no solo responde a los astronómicos royalties de su catálogo musical, sino también a una imponente infraestructura de negocios. Su patrimonio incluye un portafolio inmobiliario valorado en más de 45 millones de dólares -con exclusivas propiedades en Miami, Bahamas y Uruguay- y exitosas inversiones a través de holdings como She Wolf Investment, mediante los cuales participa en sectores tan diversos como la perfumería masiva, el diseño de interiores y la moda internacional.

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Sin embargo, el verdadero motor reciente de sus arcas ha sido su regreso triunfal a los escenarios. Su última gira mundial ha marcado hitos históricos en la industria del entretenimiento al convertirse, según datos de Billboard, en la gira más taquillera de la historia a cargo de un artista hispano tras superar los 420 millones de dólares en recaudación total.

Shakira canta durante el Festival Global Citizen. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)
Shakira canta durante el Festival Global Citizen. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

Con este pulmón financiero y un entramado empresarial perfectamente diversificado, los 35 millones recuperados frente al Fisco español no hacen más que blindar el imperio de una cantante que, como ella misma popularizó en sus letras, ya no llora ante las adversidades judiciales: factura.

Esta solidez económica y la diversificación de sus negocios refuerzan su posición tras la devolución de los 36 millones por parte de la Hacienda española, consolidando un patrimonio que se sostiene frente a los desafíos legales. Sin duda, una gran noticia, sobre todo ahora que está cada vez más cerca de empezar su gira europa, en la que ha logrado un éxito de entradas vendidas en tiempo récord.

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