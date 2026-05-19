Cuál es el pescado que protege los huesos y cuida el corazón

Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)

Cada vez son más las personas que se preocupan por cuidar su alimentación diaria, seguir patrones de dieta saludables que blinden su bienestar general. La dieta, junto con el ejercicio y el descanso adecuado, es uno de los tres pilares sobre los que se sustentan los buenos hábitos de vida.

Entre los productos que más interés despiertan entre nutricionistas y expertos en salud se encuentran los pescados blancos. Su bajo contenido en grasa, su aporte de proteínas de calidad y su versatilidad en la cocina los convierten en alimentos especialmente recomendables dentro de una dieta equilibrada.

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Entre ellos destaca uno que, pese a ser habitual en pescaderías y supermercados, muchas veces pasa desapercibido frente a especies más populares. Con apenas 69 kilocalorías por cada 100 gramos y solo 0,6 gramos de grasa, la pescadilla representa una de las opciones más ligeras dentro del grupo de productos del mar.

Aunque pertenece al grupo de los pescados blancos, también aporta pequeñas cantidades de ácidos grasos omega-3, compuestos relacionados con beneficios para la salud cardiovascular y cerebral. Este tipo de grasas saludables ayuda al funcionamiento normal del organismo y forma parte de las recomendaciones nutricionales de numerosos organismos internacionales.

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La pescadilla, la versión joven de la merluza europea, es un pescado muy arraigado en la gastronomía española y especialmente valorado por su textura suave y su sabor delicado. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la pescadilla destaca además por contener proteínas de alto valor biológico, es decir, proteínas que aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener músculos, tejidos y funciones metabólicas.

Una ración de 200 gramos proporciona alrededor de 24 gramos de proteínas, una cantidad significativa para cubrir las necesidades diarias de un adulto. Esto convierte a la pescadilla en una opción especialmente interesante para deportistas, niños en etapa de crecimiento y personas mayores, colectivos para los que mantener una adecuada ingesta proteica resulta fundamental.

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La pescadilla, aliada para mantener huesos y dientes

Además de las proteínas, la pescadilla sobresale por su aporte mineral. Entre los nutrientes más destacados se encuentra el fósforo, esencial para el mantenimiento de huesos y dientes y para numerosos procesos celulares relacionados con la producción de energía. Una ración aporta más de 240 miligramos de este mineral, lo que supone una parte importante de las recomendaciones diarias.

También resulta relevante su contenido en selenio, un oligoelemento con propiedades antioxidantes que contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo. El selenio participa igualmente en el funcionamiento del sistema inmunitario y en el metabolismo normal de la tiroides. Según los datos de la FEN, una ración de pescadilla puede aportar cerca de la mitad de las necesidades diarias recomendadas para un adulto.

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Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Un pescado rico en vitamina B

Las vitaminas del grupo B constituyen otro de los grandes puntos fuertes de este pescado. La pescadilla contiene vitamina B6, niacina y, especialmente, vitamina B12, una vitamina clave para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Los expertos destacan que una ración cubre aproximadamente el 75 % de las ingestas recomendadas de vitamina B12 en hombres y mujeres adultos con actividad física moderada.

Otro aspecto que los nutricionistas valoran positivamente es su fácil digestión. Gracias a su bajo contenido graso y a su textura tierna, la pescadilla suele recomendarse en dietas suaves, para personas con molestias digestivas o durante procesos de recuperación. También es un pescado muy utilizado en la alimentación infantil, tanto por su sabor poco intenso como por la facilidad para prepararlo de formas saludables..

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