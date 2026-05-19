España

Cuál es el pescado que protege los huesos y cuida el corazón

Este pescado blanco destaca por su aporte en minerales y vitaminas del grupo B

Guardar
Google icon
Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)
Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)

Cada vez son más las personas que se preocupan por cuidar su alimentación diaria, seguir patrones de dieta saludables que blinden su bienestar general. La dieta, junto con el ejercicio y el descanso adecuado, es uno de los tres pilares sobre los que se sustentan los buenos hábitos de vida.

Entre los productos que más interés despiertan entre nutricionistas y expertos en salud se encuentran los pescados blancos. Su bajo contenido en grasa, su aporte de proteínas de calidad y su versatilidad en la cocina los convierten en alimentos especialmente recomendables dentro de una dieta equilibrada.

PUBLICIDAD

Entre ellos destaca uno que, pese a ser habitual en pescaderías y supermercados, muchas veces pasa desapercibido frente a especies más populares. Con apenas 69 kilocalorías por cada 100 gramos y solo 0,6 gramos de grasa, la pescadilla representa una de las opciones más ligeras dentro del grupo de productos del mar.

Aunque pertenece al grupo de los pescados blancos, también aporta pequeñas cantidades de ácidos grasos omega-3, compuestos relacionados con beneficios para la salud cardiovascular y cerebral. Este tipo de grasas saludables ayuda al funcionamiento normal del organismo y forma parte de las recomendaciones nutricionales de numerosos organismos internacionales.

PUBLICIDAD

La pescadilla, la versión joven de la merluza europea, es un pescado muy arraigado en la gastronomía española y especialmente valorado por su textura suave y su sabor delicado. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la pescadilla destaca además por contener proteínas de alto valor biológico, es decir, proteínas que aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener músculos, tejidos y funciones metabólicas.

Una ración de 200 gramos proporciona alrededor de 24 gramos de proteínas, una cantidad significativa para cubrir las necesidades diarias de un adulto. Esto convierte a la pescadilla en una opción especialmente interesante para deportistas, niños en etapa de crecimiento y personas mayores, colectivos para los que mantener una adecuada ingesta proteica resulta fundamental.

La pescadilla, aliada para mantener huesos y dientes

Además de las proteínas, la pescadilla sobresale por su aporte mineral. Entre los nutrientes más destacados se encuentra el fósforo, esencial para el mantenimiento de huesos y dientes y para numerosos procesos celulares relacionados con la producción de energía. Una ración aporta más de 240 miligramos de este mineral, lo que supone una parte importante de las recomendaciones diarias.

También resulta relevante su contenido en selenio, un oligoelemento con propiedades antioxidantes que contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo. El selenio participa igualmente en el funcionamiento del sistema inmunitario y en el metabolismo normal de la tiroides. Según los datos de la FEN, una ración de pescadilla puede aportar cerca de la mitad de las necesidades diarias recomendadas para un adulto.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Un pescado rico en vitamina B

Las vitaminas del grupo B constituyen otro de los grandes puntos fuertes de este pescado. La pescadilla contiene vitamina B6, niacina y, especialmente, vitamina B12, una vitamina clave para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Los expertos destacan que una ración cubre aproximadamente el 75 % de las ingestas recomendadas de vitamina B12 en hombres y mujeres adultos con actividad física moderada.

Otro aspecto que los nutricionistas valoran positivamente es su fácil digestión. Gracias a su bajo contenido graso y a su textura tierna, la pescadilla suele recomendarse en dietas suaves, para personas con molestias digestivas o durante procesos de recuperación. También es un pescado muy utilizado en la alimentación infantil, tanto por su sabor poco intenso como por la facilidad para prepararlo de formas saludables..

Temas Relacionados

PescadoAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales

El Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

Las condiciones laborales no son solo una cuestión de comodidad, sino de responsabilidad de las empresas hacia sus empleados y un entorno de trabajo sano es la base para el buen desempeño profesional

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

El presunto asesinato machista de una mujer de 44 años en Navarra elevaría a 20 los feminicidios durante este año

Un hombre se entregó en las dependencias de la Guardia Civil el lunes por la tarde manifestando que “había agredido a su pareja en el domicilio familiar”. Los hechos ocurrieron en Arguedas

El presunto asesinato machista de una mujer de 44 años en Navarra elevaría a 20 los feminicidios durante este año

El verano se adelanta con temperaturas disparadas y las primeras noches tropicales del año: estas son las regiones que rondarán los 40 grados

Este martes, la Aemet solo ha activado el nivel de aviso amarillo por lluvias en el norte de Cataluña

El verano se adelanta con temperaturas disparadas y las primeras noches tropicales del año: estas son las regiones que rondarán los 40 grados

Así es como debes actuar cuando un niño pequeño te pega, según un neuropsicólogo: “Castigarlo contra la pared le va a generar más frustración”

El experto Álvaro Bilbao indica los cinco pasos que pueden seguirse en estas situaciones para calmar al bebé y al mismo tiempo enseñarle a no repetir esa acción

Así es como debes actuar cuando un niño pequeño te pega, según un neuropsicólogo: “Castigarlo contra la pared le va a generar más frustración”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

El PSOE constata el fracaso de la fórmula de los ministros candidatos: la apuesta de Sánchez no logra movilizar al electorado

Vox “condicionará” al PP en Andalucía para formar gobierno: “Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza”

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

ECONOMÍA

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

La falta de suelo asfixia el acceso a la vivienda: bloquea la construcción, dispara los precios y encarece el alquiler

Bronco: el coche que fabricará Ford en Valencia y asegura el futuro de la plantilla

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral