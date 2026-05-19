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El presunto asesinato machista de una mujer de 44 años en Navarra elevaría a 20 los feminicidios durante este año

Un hombre se entregó en las dependencias de la Guardia Civil el lunes por la tarde manifestando que “había agredido a su pareja en el domicilio familiar”. Los hechos ocurrieron en Arguedas

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Vehículo de la Guardia Civil. (Europa Press)
Vehículo de la Guardia Civil. (Europa Press)

La Policía Foral de Navarra investiga la muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Arguedas como un posible crimen machista. El hombre ha sido detenido tras entregarse a la Guardia Civil en la tarde del lunes y haber manifestado que “agredió a su pareja en el domicilio familiar”.

Fue un familiar de la mujer quien avisó de los hechos a la Policía Foral después de encontrar el cadáver en el domicilio, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La investigación determinará cuándo se ha cometido el crimen, si bien los primeros indicios apuntan a que podría haber ocurrido en la noche del domingo.

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Según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género y la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

El asesinato ha sido condenado por el Ayuntamiento de Arguedas, donde al parecer residía la pareja desde hace no mucho tiempo. Desde el Consistorio han mostrado “la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso” y trasladado “todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento”.

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El Gobierno de Navarra, a través de su presidenta María Chivite, también se ha sumado a las muestras de apoyo y ha condenado los hechos. “Es absolutamente insoportable. Cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos”, ha señalado Chivite en su perfil de X.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, lo que supondría un total de 1.361 feminicidios desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos en España. Esta, además, sería la segunda víctima mortal en Navarra en este 2026.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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