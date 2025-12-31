Fernando Mora, psiquiatra, da algunos consejos para empezar el año 2026: “Los momentos de desconexión son fundamentales para tu salud emocional”

Consejos de salud emocional del psiquiatra Fernando Mora (Composición Infobae)

La llegada de un nuevo año suele ser motivo de expectativas y balances. Pero detrás de las resoluciones habituales, el psiquiatra Fernando Mora propone un enfoque distinto: regalarse a uno mismo herramientas de bienestar emocional.

Las recomendaciones del psiquiatra han sido difundidas en un video publicado en su cuenta de TikTok (@doctormora_), en la que aborda temas de salud mental y autocuidado aconsejando y recomendando algunas soluciones a sus seguidores.

Desde su perspectiva médica, los obsequios más valiosos son intangibles, pero transformadores. “Saber decir ‘no’ sin culpa es uno de los mejores regalos que te puedes hacer”, afirmó Fernando Mora, instando a priorizar los límites personales y la autonomía emocional.

Para Mora, cada uno de estos obsequios internos cumple una función insustituible en la salud mental. Enfatizó la importancia de dosificar el esfuerzo y proteger los espacios de tranquilidad: “Los momentos de desconexión son fundamentales para tu salud emocional”, sostuvo Fernando Mora, planteando el descanso como un elemento central para mantener el equilibrio psicológico a lo largo del año.

Entorno y autocuidado

La presencia plena también figura entre sus sugerencias prioritarias. Mora sugirió reducir los estímulos simultáneos y la hiperconectividad: “Menos multitarea, menos ruido y menos pantallas”, resumió, describiendo un entorno mental que favorezca la concentración y el bienestar.

En cuanto al entorno social, subrayó el impacto positivo del círculo cercano: “Rodéate de personas que te cuiden, te respeten y te permitan ser tú”, recomendó Fernando Mora, situando el apoyo emocional como una base para el crecimiento personal.

Mujer realizando estiramientos (Crédito: Freepik)

El autocuidado físico y psicológico también forma parte de su receta: “Actividad física, alimentación saludable y diálogo interno positivo” son, según el especialista, prácticas que alimentan el equilibrio y la salud integral.

Finalmente, Mora reservó un espacio para el silencio reflexivo y la búsqueda de propósito diario, instando a “Cinco minutos al día para respirar en silencio”, y concluyendo: “Haz algo pequeño cada día que te acerque a la vida que quieres tener”, siempre con la premisa de que el bienestar se construye con acciones sostenidas y conscientes a lo largo del tiempo.

Cuidado emocional y hábitos sostenibles

En el video, el especialista insistió en que el contexto social y cultural suele poner el foco en los logros externos y materiales, mientras que el cuidado emocional queda relegado a un segundo plano. Por eso, alentó a revisar los propósitos de año nuevo y considerar incorporar prácticas orientadas a la salud mental y al bienestar integral.

Durante su exposición, Mora hizo énfasis en la importancia de desarrollar la autocompasión y la gestión de la autocrítica. Según explicó, aprender a tratarse con amabilidad y reconocer los propios logros, por pequeños que sean, contribuye a fortalecer la autoestima y la resiliencia emocional. Además, recomendó evitar la comparación constante con los demás y centrarse en el propio proceso de crecimiento personal.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Mora también abordó la relevancia de construir hábitos sostenibles, alejados de la autoexigencia desmedida. Afirmó que establecer rutinas simples, pero constantes, facilita la adopción de cambios positivos a largo plazo. De esta forma, invitó a quienes lo siguen a identificar pequeñas acciones diarias que resulten significativas y accesibles, en lugar de perseguir metas inalcanzables o demasiado rígidas.

El mensaje del psiquiatra apunta a revalorizar el bienestar emocional, reconociendo que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad básica para atravesar los desafíos cotidianos y construir una vida más equilibrada.