Un enfermero legionario de Ceuta de 32 años, uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz

El Ejército de Tierra ha confirmado el fallecimiento de Álvaro García Jiménez, capitán sanitario de La Legión en Ceuta y veterano de misión en Irak, quien perdió la vida tras el siniestro registrado en Adamuz, Córdoba

Álvaro García Jiménez había concluido recientemente una misión en Irak cuando resultó fatalmente afectado por el siniestro de Adamuz, en Córdoba. Junto a él viajaba una enfermera militar oriunda de Ronda, Málaga, quien continúa hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves por el Ejército de Tierra, que informó, según detalló en su perfil de la red social X, que el capitán enfermero de La Legión en Ceuta figura entre los 45 muertos registrados tras el accidente.

El Ejército de Tierra transmitió públicamente sus condolencias a la familia y allegados de García Jiménez, de 32 años. En el mensaje difundido por la institución en X se expresó: "Descanse en paz, nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor". Tal como consignó el medio, la Unidad Militar de Emergencias (UME) también se sumó a las condolencias mediante la misma plataforma, dando muestra del respaldo entre las fuerzas armadas a los afectados por el trágico suceso.

García Jiménez se desempeñaba como capitán sanitario en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, con base en Ceuta. Según publicó el medio, el militar regresó hace poco tiempo de participar en una misión internacional en Irak. El accidente ocurrió cuando se desplazaba a bordo de un Iryo junto a otra enfermera militar destinada en la base de La Legión de Viator (Almería), quien permanece internada en estado grave en la UCI.

El balance del accidente, ocurrido en Adamuz, Córdoba, ascendió a 45 víctimas mortales tras el hallazgo de los cuerpos de dos personas que permanecían desaparecidas, informaron las autoridades y detalló el medio. Hasta el momento, la cifra oficial de víctimas identificadas asciende a 42, según informó el Ejército de Tierra a través de sus canales y confirmado por distintas fuentes oficiales reseñadas por el medio.

La noticia del fallecimiento de García Jiménez ha generado mensajes de apoyo por parte de diversas unidades militares, reflejando el impacto del accidente en distintos ámbitos de las fuerzas armadas. La reacción institucional, tanto del Ejército de Tierra como de la UME, incluyó mensajes de acompañamiento psicológico y logístico para la familia de la víctima.

El accidente de Adamuz incrementó el número de fallecidos a 45 este jueves, según las últimas actualizaciones proporcionadas por las autoridades policiales y recogidas por el medio. El proceso de identificación, de acuerdo con la información oficial, continúa coordinado por los equipos forenses y las fuerzas de seguridad, que han confirmado hasta el momento el reconocimiento de 42 víctimas.

La presencia de personal militar entre los afectados por el siniestro evidenció la diversidad de ocupaciones de las víctimas y la amplitud del impacto del accidente. El capitán García Jiménez desempeñaba funciones de enfermería tanto en el ámbito nacional como en misiones internacionales, lo que ha intensificado la repercusión de su fallecimiento en la comunidad militar.

El comunicado oficial del Ejército de Tierra, citado por el medio y difundido en redes sociales, priorizó el acompañamiento a los allegados de la víctima y la coordinación con las autoridades sanitarias y judiciales para la gestión del accidente. La UME, según reportó el medio, también activó mecanismos de apoyo institucional para los afectados y expresó sus condolencias, destacando el servicio prestado por el joven militar.

La labor de identificación y acompañamiento a las familias continúa, mientras que las autoridades insisten en la necesidad de asistencia psicológica para las personas cercanas a las víctimas, subrayó el medio. La investigación sobre las causas del accidente sigue en marcha y los equipos de rescate mantienen su actividad en la zona del siniestro hasta la entrega final de los informes periciales.

