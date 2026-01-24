España

Decenas de conductores atrapados, riesgo de aludes y 125 carreteras afectadas: la borrasca Ingrid causa estragos en España durante el sábado

Las precipitaciones de nieve y lluvia han obligado a intervenir a los servicios de emergencias en varios puntos del país para rescatar a conductores y montañeros atrapados

Imagen de un quitanieves actuando
Imagen de un quitanieves actuando durante las nevadas de la borrasca Ingrid (Europa Press)

La borrasca Ingrid, que alcanzó con fuerza el viernes la península está complicando la circulación en varias ciudades españolas. Este sábado, la DGT recuerda que todavía son 125 las carreteras afectadas por el temporal. Gran parte del país permanece en alerta por la acumulación de nieve, fuertes vientos, lluvias y temperaturas mínimas. Por el momento, los avisos de nevadas se encuentran activos en 14 provincias, entre ellas Sevilla, aunque la mayoría se ubican en la mitad norte del país, aunque se espera que Galicia y Castilla y León sean las más afectadas por acumulación de nieve.

En Cataluña, el 112 informó que, hasta las 14:00 horas de este sábado recibieron 375 llamadas a causa del temporal, que generaron 217 incidentes. En esta comunidad autónoma, las comarcas más afectadas han sido el Solsonès (Lleida), con 75 llamadas, seguido de Osona (Barcelona) con 41, Cerdanya (Girona) con 24, y Moianès y Berguedà (Barcelona) con 21. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han tenido un total de 116 servicios: la Región de Emergencias Centre, con 25, las de Tarragona (39), Nord (13), Sud (13) Girona (12) y Lleida (11).

En Lleida, los bomberos han informado también de que han intervenido para ayudar a 40 pasajeros de vehículos que se habían quedado bloqueados por la nieve en la carretera C-462 en Navès, cuatro de los cuales han sufrido pequeños accidentes y se han salido de la vía. Por las nevadas, que se han incrementado este sábado desde primera hora, los bomberos han organizado rutas de vigilancia en la Serra de Prades (Tarragona) y en la comarca del Bages (Barcelona) para poder agilizar la respuesta en caso de emergencia. Así mismo, han tenido que intervenir en Cambrils (Tarragona) por el viento, retirando un árbol que había caído sobre un camino.

Complicaciones en Navacerrada con conductores bloqueados

En la Comunidad de Madrid la peor parte del temporal se registra en Navacerrada, donde la nieve ha provocado “complicaciones importantes” en la carretera M-601, que ha tenido que ser cortada, mientras que el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) está ayudando a conductores bloqueados. Además, la Dirección General de Salud Pública ha activado el nivel 1, el segundo más alto, ante la probabilidad de nevadas durante la jornada de este sábado y de cara a la evolución meteorológica de cara a los próximos tres días.

Las nevadas también están causando estragos este sábado en Aragón, donde el Gobierno ha alertado de riesgo altísimo de aludes en todo el Pirineo, debido a la gran inestabilidad tras las últimas nevadas y las condiciones meteorológicas. El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, ha resaltado que “preocupa especialmente el riesgo extremo de aludes que presenta la cordillera pirenaica” y ha pedido “posponer cualquier actividad en la alta montaña”.

Un video impactante muestra el momento en que una masiva avalancha de nieve desciende por las laderas del monte Elbrus, en Kabardino-Balkaria, Rusia.

Los servicios de emergencia han avisado también del rescate de personas que se encontraban montadas en un telesilla de la estación de esquí de La Pinilla (Segovia). Así como el rescate de el rescate de otras siete personas en Granda, por parte de la Guardia Civil. Según el equipo del GREIM, fueron localizados después de abrir huella en la nieve durante más de una hora con fuerte rachas de viento y mal tiempo. Entre los evacuados se encontraban dos menores de edad.

La borrasca seguirá activa el domingo

De cara al domingo, la Península y Baleares seguirán bajo la presencia de la borrasca Ingrid aunque ésta se irá alejando dejando el paso a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos cubiertos en gran parte del país, nieve y fuertes rachas de viento con avisos en nivel rojo que ocasionarán olas de hasta diez metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Además, la Aemet ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, con previsiones de olas desde los dos a los cinco metros de altura y rachas de viento entre los 50-70 km/h.

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100-1.500 m. Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur, con acumulaciones significativas en Pirineos y sierras del sudeste.

