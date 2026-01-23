Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: “No había ninguna señal de que existiera una anomalía que exigiera una intervención inmediata”

Óscar Puente, durante su comparecencia del viernes. (EFE)

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha concedido este viernes una segunda rueda de prensa para explicar los avances en la investigación sobre el accidente de tren a la altura de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 45 personas. Según el ministro, “no había ninguna señal de que existiera una anomalía que exigiera una intervención inmediata” y que las roturas de carril “son problemas recurrentes del sistema ferroviario español. A veces pueden producirse algunos fallos que no son tan fáciles de detectar”.

Además, tras ser preguntado por su continuidad en el cargo, el ministro de Transporte aseguró sentirse “absolutamente capacitado para seguir en el cargo” y que, desde su punto de vista, no teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pida su dimisión pero su puesto está “siempre” a su disposición.

El responsable de la cartera de Transporte consideró imprescindible comparecer tras el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), donde se establece una hipótesis provisional de las causas del accidente que se centran en una posible rotura del carril previa al paso del tren accidentado. “En primer lugar, el primer informe nos da una cierta tranquilidad y arrojan luz sobre la tesis más plausible. Tenemos respuestas que no son definitivas, lo que es una importante novedad en cuatro días”.

Respecto a las obras ejecutadas sobre el tramo, en Guadarnés-Córdoba, donde hubo tres expedientes de contratación. Explicó que el primero, de mejora del tramo, se licitó con un importe de 52,4 millones de euros (IVA no incluido), donde se incluían todos los trabajos de plataforma. Además, se amplió con seis millones más. El adjudicatario fue una UTE. “Es la florinata de la obra pública española. Hay confianza en estas empresas”, señaló. Además, explicó que tienen la trazabilidad de las soldaduras y de los carriles.

“Esta era la mejor oferta técnica, pero no la económica”, señala respecto al trabajo. En un segundo expediente sobre la renovación de desvíos, con un importe de 26,86 millones de euros, se renovó el tramo de Adamuz en mayo de 2025. Por último, la renovación del sistema de seguridad RZB por uno “más moderno y más capacitado”, con un importe de 4,72 millones de euros, que aún se encuentra en proceso.

Las soldaduras pasaron 114 controles

Según Puente, las obras se han finalizado y han pasado los controles de calidad, incluidos los de soldaduras, que en base a un informe que ha presentado en la rueda de prensa donde “se hace una evaluación soldadura por soldadura”, pasaron 114 revisiones. En concreto, la soldadura que afecta al tramo Adamuz, “todo está perfectamente trazado, en regla, comprobado”, según el ministro.

Respecto a los controles, destacó que, desde mayo de 2025 se realizaron cinco auscultaciones dinámicas distintas, al igual que dos geométricas, una de vigilancia a pie, otra de desvíos, otra auscultación con ultrasonido y un bateo de vía. Respecto a las incidencias reportadas por los maquinistas en el tramo, señala que fueron cuatro: un desvanecido de tierra, un arrollamiento de animal, el desprendimiento de una pieza del tren y una avería del tren.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, óscar Puente, durante la rueda de prensa de este viernes (Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible)

Por su parte, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha destacado que están haciendo “una renovación parcial y, en algunos tramos, total de la infraestructura manteniendo el servicio”. por lo que tienen más riesgo de tener problemas y por ello aumentan el nivel de auscultación. Además, sobre su posible dimisión, ha destacado que lo hará si la investigación determina alguna omisión por su parte.

Respecto a la soldadura afectada, el presidente de Adif, Pedro Marco, señaló que unía un carril que existía antes de la renovación del desvío en mayo con uno nuevo, aunque no pudo esclarecer la época de este carril. Sobre las cámaras del lugar, destacó que eran para grabar el local, y que se encuentran ahora en posesión de la Guardia Civil.

Las protuberancias de la vía rota y los bogies

El ministro también ha destacado los registros sobre las protuberancias de la vía. El 18 de enero a las 17:40 se observa una protuberancia, que no llega a activar el nivel amarillo, pero avisa de que algo puede haber. A las 18:01 esa protuberancia adquiere un tamaño superior, pero sigue lejos del nivel amarillo de alarma.

El día del accidente, a las 19:09 horas, es el mayor pico de todos, perteneciente al tren de la flota nacional que pasó a esa hora por el lugar donde más tarde se produciría el accidente. “Algo en la infraestructura estaba evolucionando para producir una mayor aceleración del material rodante, pero queda por determinar si es en el punto del descarrilo o en otro punto del tramo”.

“Todos estos datos producen consecuencias inmediatas si superan los umbrales de peligrosidad, si no no se examinan. Sobre los bogies, de los trenes analizados han detectado en uno marcas similares a las que tiene el Iryo en el lado derecho y, en otro, una rozadura y una marca similar en un bogie izquierdo: “Ninguno de los trenes que hemos examinado de nuestra flota tiene esas huellas”.

“Los maquinistas no son los únicos ni los más objetivos”, ha señalado Puente, en cuanto a trasladar un problema sobre la vía a Adif. “Lo que hacemos es que, cuando nos dicen que hay algo extraño en la vía, constatamos con una prueba científica objetiva, que coincide o no, y a partir de ahí se aplican las medidas correctoras”. Además, destacó que cada mañana hay un tren de alta velocidad explorando la vía para asegurar que está en condiciones. “Todos los días hay exploración, imagínense con la de rutas que hay en nuestro país, la de trenes que ejercen esta función”.

