El primer informe revela que la vía estaba rota y que un “escalón” en el carril pudo provocar que un vagón del Iryo descarrilase y golpeara al Alvia

Imagen del informe preliminar del accidente de Adamuz.

Ya hay una primera conclusión sobre las posibles causas del trágico siniestro del AVE que ha costado la vida a 45 personas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha publicado este viernes un informe preliminar que señala que se ha detectado un defecto en la vía, una especie de escalón, que pudo provocar que un vagón del Iryo descarrilase y golpeara al Alvia que circulaba en la otra dirección. Se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5 del Iryo. Esas muescas y la “deformación” observada en la vía “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”.

La CIAF ha llegado a esta primera conclusión tras realizar “una inspección exhaustiva in situ de las bandas de rodadura de las ruedas del lado derecho (según el sentido del tren Iryo, realizándose también un reportaje fotográfico de las evidencias encontradas”. Durante la inspección del tren Iryo, además, se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5. Las muescas están presentes en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches. Es decir, que la vía tenía un defecto antes de que pasara el tren que descarriló.

Las muescas tienen un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y son compatibles con un impacto en la cabeza del carril. La comparación visual entre las muescas de las ruedas y la sección de carril roto de la zona cero del descarrilamiento “arrojan resultados presumiblemente coincidentes”. Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado, señala el CIAF. Al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente. Y como la parte del carril posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura, que golpearía la llanta de la rueda.

Imagen del informe preliminar del accidente de Adamuz.

La CIAF deja claro que se trata de una primera hipótesis de trabajo. Además, el hecho de que las muescas estén presentes solo en las ruedas de los ejes impares de la composición es compatible con el hecho de que la primera rueda de cada bogie recibiese el impacto de la cabeza del carril fracturado. Producido ese primer impacto, el carril golpeado también se deforma y desciende, por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda. A velocidades del orden de 200 kilómetros por hora la segunda rueda pasa tan pronto (en torno a unas 3 centésimas de segundo después) que el carril impactado no tiene tiempo a recuperar esa deformación y, por tanto, no golpea la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera.

Descarriló el coche 6

Las muescas presentes en el coche 5 (ruedas derechas de los ejes 17 y 19) tienen un patrón diferente a las del resto de los coches, pero coincidente entre ellas. Estas muescas consisten en una marca en la zona exterior de la banda de rodadura, compatible con un impacto contra la cabeza de carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura. El hecho de que estas muescas se encuentren en el coche 5, y que el coche 6 fuese el primero descarrilado de la composición es compatible con que el carril se estuviese volcando hacia el exterior (lado derecho según el sentido de avance) durante el paso del coche 5, de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura.

De hecho, sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado. Los investigadores han encontrado muescas en las ruedas de los trenes que circularon antes por las vías de este tramo, compatible con esta primera hipótesis. Se trata de tren 130 Renfe Viajeros, que pasó por Adamuz alrededor de las 19:09 horas; el tren 109-003 Iryo, que circuló alrededor de las 19:01 horas; y el tren 109-011 Iryo, de las 17:21 horas. “De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, concluye a CIAF.