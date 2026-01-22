El empleado de la cafetería del Alvia fallecido en Adamuz se salvó del accidente de Angrois porque cambió el turno con un compañero

Agustín Fadón, una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, viajaba como tripulante en la cafetería del Alvia siniestrado. (Redes Sociales)

Agustín Fadón, de 39 años, viajaba como tripulante en la cafetería del Alvia Madrid-Huelva, uno de los trenes involucrados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Desde el pasado domingo 18 de enero, sus familiares, desesperados, esperaban noticias de Agustín, que no figuraba en el registro de ninguno de los hospitales. Finalmente, ayer las autoridades les notificaron su fallecimiento, según ha explicado EFE.

Durante los días de espera, la familia de Fadón permaneció en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, el punto habilitado para que los familiares pudiesen recibir las noticias sobre los desaparecidos en el accidente. Debido a que esa información no llegó hasta ayer, decidieron acudir tanto a los medios de comunicación como a las redes sociales, con el objetivo conocer algo más información.

Agustín se encontraba en el vagón 2 del Alvia, en el que se ubica la cafetería del tren. Según explicó un compañero de tripulación que sobrevivió al choque, había perdido de vista a Agustín cuando este se ausentó un momento al baño. El vagón 2 fue uno de los más afectados por el impacto con el Iryo, cuyos últimos tres vagones habían descarrilado segundos antes.

Agustín se salvó del accidente de Angrois por un cambio de turno

Según explicó la hermana de Agustín a los periodistas que se encontraban a las puertas del centro cívico de Córdoba en esos días en los que estuvieron sin noticias, el tripulante de la cafetería se salvó hace trece años del accidente de Angrois, que se cobró la vida de 80 personas.

Agustín debía viajar en el tren Alvia Madrid-Ferrol que en 2013 descarriló en una curva cerca de la estación de Santiago de Compostela. Sin embargo, se salvó del siniestro porque cambió el turno con uno de sus compañeros, que fue uno de los fallecidos del trágico accidente. Ahora, Agustín ha sido identificado como una de las 43 víctimas mortales que hasta el momento se han encontrado en Adamuz.

Continúan las labores de rescate y desescombro en Adamuz

El pasado domingo 18 de enero, un tren Iryo Málaga-Madrid descarriló sus tres últimos vagones invadiendo la vía continua, a la altura de Adamuz (Córdoba). En cuestión de segundos, sin dar tiempo a que se activase el frenado de emergencia, un Alvia Madrid-Huelva chocó contra el convoy.

Trabajadores operan maquinaria pesada mientras continúan los trabajos de retirada tras el mortal descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España, 21 de enero de 2026. (Ana Beltrán/REUTERS)

El accidente, ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, se ha cobrado la vida de al menos 43 personas; todavía hay dos que permanecen desaparecidas. Además, más de un centenar de personas han resultado heridas, 31 de las cuales permanecen hospitalizadas (5 en la UCI).

Por el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento, aunque ya se trabaja para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, descartó ayer en una rueda de prensa la falta de mantenimiento como motivo del accidente. “Consideramos que nuestra red está revisada en profundidad”, señaló. “Nuestra alta velocidad es un sistema referente en el mundo. Trabajamos en muchos países a partir de los parámetros de nuestra propia alta velocidad y lo hacemos con mucho éxito”.

El próximo 31 de enero tendrá lugar en Huelva el homenaje de Estado por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, según acordaron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.