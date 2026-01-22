Sebastián La Rosa, médico: “El músculo crece cuando no estás haciendo ejercicio”

Sebastián La Rosa, médico, habla sobre el crecimiento de los músculos (Composición Infoabe)

El desconocimiento sobre cómo se forma el músculo está más extendido de lo que parece. Al respecto, Sebastián La Rosa, especialista en medicina, advirtió en un vídeo de TikTok (@dr.larosa) que muchos aún sostienen conceptos erróneos: “La gente cree, equivocadamente, que el desarrollo de la masa muscular sucede cuando vos estás levantando la pesa”, planteó el médico, para luego aclarar cuál es el proceso real.

Mientras se realiza ejercicio, lo que ocurre en el músculo es muy diferente a lo que la mayoría asume. Según La Rosa, “cuando estás levantando la pesa, lo que generas es tensión mecánica y un daño que puede suceder tanto a nivel metabólico como mecánico en las fibras musculares”.

Destacó que el crecimiento muscular responde a otra fase, mucho menos visible: el período de reposo, alejado del gimnasio. El proceso de formación muscular involucra diferentes etapas que se complementan entre sí. La ejecución del ejercicio representa solo una parte del ciclo necesario para el desarrollo de la masa muscular.

La importancia de la alimentación y los hábitos

Además del estímulo generado por el entrenamiento, la alimentación juega un papel relevante en la recuperación y el crecimiento, ya que proporciona los nutrientes esenciales para la reparación de las fibras dañadas durante la actividad física. Un aporte adecuado de proteínas, por ejemplo, contribuye a la síntesis muscular y mejora la respuesta al entrenamiento.

El profesional precisó que “lo que construye el músculo es la fase anabólica, en este caso de nuestro día, si quieres, que es la fase en la que no estamos haciendo ejercicio, no estamos gastando y por ende la energía se utiliza para reparar tejidos y en este caso, si levantas pesas, para reparar un músculo que después se fortalece y teóricamente crece”. En esa etapa, la importancia del descanso y del sueño adecuado resulta determinante.

El contexto diario y los hábitos de vida pueden influir en los resultados. Factores como el estrés, la hidratación y la regularidad de los horarios tanto de ejercicio como de descanso tienden a incidir en la capacidad del cuerpo para recuperarse y adaptarse al esfuerzo físico.

El equilibrio entre las diferentes fases, es decir, entre el ejercicio, la alimentación y el descanso, facilita un entorno óptimo para la ganancia de masa muscular. Mantener una rutina constante y prestar atención a las señales del cuerpo favorecen no solo el rendimiento sino también la prevención de lesiones.

Dormir las horas y el horario adecuado

Otro error consiste en subestimar el impacto del sueño en la formación muscular. La Rosa argumentó que con una buena regulación del descanso se aprovechan los momentos de mayor liberación hormonal: “Si regulas tu sueño de una manera correcta y tienes bien el ciclo circadiano, estás aprovechando al máximo los picos de liberación de hormonas”.

Advirtió que quienes trasnochan pueden perder un aspecto fundamental del desarrollo muscular: “Si no tienes, no estás durmiendo, por ejemplo, a las dos de la mañana, una de la mañana, cuando vas a liberar ese pulso de testosterona, te lo vas a perder. No quieres perderte el pulso porque es lo que más te va a desarrollar masa muscular”.

Al responder sobre el horario ideal para dormir, el médico fue contundente: “Veintidós horas, te diría que es la hora correcta para dormir”. Reconoció que cumplirlo puede resultar difícil, pero insistió en que para optimizar los beneficios, “estamos hablando de veintidós horas a seis, seis cuarenta y cinco durmiendo”.

En síntesis, el desarrollo muscular es un proceso multifactorial que requiere atender tanto el estímulo físico como los cuidados posteriores, donde el descanso y los hábitos saludables resultan tan relevantes como el propio entrenamiento.