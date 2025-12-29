Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Los antibióticos destruyen microorganismos”

Antibióticos. (Europa Press)

Todo ser humano precisa de un antibiótico cuando sabe que en su organismo se encuentra una bacteria. Para su eliminación o detención de su crecimiento, la categoría de medicamento por excelencia suele ser los antibióticos. Sin embargo, estos también tienen unos efectos negativos que hay que tener en cuenta. De este modo, el doctor La Rosa, desde su cuenta de Tiktok, nos explica el funcionamiento de estos fármacos: su objetivo principal es la destrucción de microorganismos.

“Y a más amplio es el espectro que tiene un antibiótico, más cosas destruye” explica el experto. Básicamente, cuando tenemos una bacteria dentro de nosotros, lo ideal sería tratar la infección con el medicamento que se requiere para acabar con esa bacteria específica. Sin embargo, esto no existe y tampoco se dispone del tiempo suficiente. Por ello, se hace uso de los antibióticos de amplio espectro.

Antibióticos de amplio espectro

Se trata de un instrumento eficaz en la destrucción de bacterias, aunque también puede presentar diversos inconvenientes. Este consiste en la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico “que seguro alguna vez usaste si tuviste una faringitis” apunta el sanitario.

Bacterias. (Infobae Argentina)

La otra cara de la moneda reside en las huellas o cambios que estos fármacos dejan sobre la microbiota (conjunto de miles de millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo) de las personas. Estas huellas causan desequilibrios que reducen la diversidad microbiana y permite el crecimiento de patógenos oportunistas.

Disbiosis: desequilibrio en la microbiota

La disbiosis más común es la intestinal. Se trata de una alteración del equilibrio natural de la microbiota, el cual desempeña un papel clave en el sistema inmunitario. Si la microbiota se detiene y deja de funcionar de forma armónica, el organismo se vuelve más vulnerable frente a la inflamación y las infecciones.

Un sistema digestivo saludable y al bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales causas, se encuentran el uso abusivo de antibióticos, una alimentación poco equilibrada y determinados hábitos de vida. Además, el uso en exceso de estos medicamentos puede contribuir a la resistencia a los antibióticos a largo plazo

Cómo afecta a nuestra salud

La alteración de la microbiota intestinal tiene consecuencias directas sobre la salud general del organismo. Cuando se rompe su equilibrio, el sistema inmunitario pierde eficacia, la barrera intestinal se debilita y el cuerpo produce una menor cantidad de ácidos grasos de cadena corta (compuestos clave en la regulación de la inflamación).

Persona diabética con mayor riesgo cardiaco. (Europa Press)

Este deterioro no solo afecta a la capacidad de defensa frente a infecciones, sino que también repercute negativamente en la salud metabólica. Muchas investigaciones vinculan la disbiosis intestinal con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, distintos tipos de cáncer, etc.

La resistencia bacteriana

Como hemos mencionado antes, destaca el uso inadecuado de antibióticos. Aunque estos fármacos resultan imprescindibles cuando existe una infección bacteriana, su consumo innecesario o abusivo puede alterar de forma significativa la microbiota.

Este uso excesivo favorece la aparición de resistencias, un problema de salud pública que, según la Organización Mundial de la Salud, no deja de aumentar. A ello, se suma también el empleo de antibióticos en la ganadería, lo que contribuye indirectamente a la resistencia bacteriana y al impacto sobre la microbiota humana.

Prueba de laboratorio para ver la resistencia bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía más práctica para evitar este tipo de desequilibrios se reduce a una alimentación equilibrada y unos hábitos de vida saludables. Además, los especialistas advierten de hacer uso de estos fármacos en situaciones imprescindibles