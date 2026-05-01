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J Kbello conquista ‘Tu cara me suena’ y apunta alto en la clasificación: “Soy un friki de los retos”

El cantante gaditano es uno de los favoritos por sus impresionantes imitaciones en el programa de Antena 3

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J Kbello en su actuación de Locomía en 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)
J Kbello en su actuación de Locomía en 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)

J Kbello se ha convertido en uno de lo grandes nombres de la música emergente en nuestro país. Después de darse a conocer en el Benidorm Fest, aterriza en Antena 3 como concursante de Tu cara me suena, donde comparte plató con personajes como Jesulín de Ubrique o Cristina Castaño. No obstante, ha conseguido meterse al jurado en el bolsillo y, actuamente, se encuentra en lo más alto de la tabla.

El gaditano afronta este viernes su cuarta gala, donde interpretará a Carín León y Maluma. Después de ponerse en la piel de Teddy Swims en la tercera gala y proclamarse ganador en la segunda encarnando a Alex Warren, reafirma su versatilidad en el concurso.

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J Kbello en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).
J Kbello en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

Para J Kbello, participar en el programa representa una oportunidad única de crecimiento: “Siempre me ha hecho ilusión pertenecer a esta familia, a este programa, porque es como meterte en la piel de otros artistas a los que admiras y tener todos los recursos para poder hacer la misma actuación que él o ella”, confiesa en una entrevista exclusiva a Infobae.

De cara a los retos que supone cada semana Tu cara me suena, J Kbello indica que se mentaliza para afrontar la imitación y la interpretación sobre el escenario. Subraya que, aunque existe presión, sobre todo para quienes son cantantes, la vive como un aspecto más de su trabajo y su pasión: “Intento prepararme psicológicamente, físicamente y vocalmente para todo, porque es meterte en la piel, en la voz y en el pensamiento de otra persona. Creo que es un reto, pero me gustan los retos, soy un friki y me gusta enfrentarme a este tipo de cosas”.

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J Kbelo en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).
J Kbelo en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

Cómo afronta los retos

El proceso de transformación para cada gala implica, según J Kbello, un trabajo constante en todos los frentes. Destaca la importancia de pensar en cada detalle: “A lo mejor no imitas, pero afinar tienes que afinar. Que si no afinas, mal vamos. Como si a un fontanero se le rompe una tubería cuando la arregla, pues claro, es raro”. Aunque reconoce que puede haber una presión añadida para los participantes que cantan, insiste a Infobae en que este esfuerzo forma parte de su profesión: “Tenemos esa presión, pero es mi trabajo y es mi sueño, es mi hobby y la música es mi vida. No tengo una presión excesiva y tampoco me afectan los comentarios negativos que pueda tener la gente. Es mi vida la música, el cantar, el interpretar, el bailar. Y soy muy feliz haciendo esto”.

El respaldo de antiguos participantes es especialmente valorado por J Kbello, quien ha recibido consejos y ánimos: “He tenido oportunidad de hablar con Blas Cantó, con Nía y con Melani. Todos me dijeron que disfrutara, que me lo pasara bien, que era una vez en la vida y que literal no puedes volver como concursante oficial. Y que fuera yo como soy, y así es lo que estoy haciendo”. El vínculo con Blas Cantó resulta especialmente importante para él, confesando que sus imitaciones marcaron un antes y un después en la historia del concurso: “Para mí ha sido el concursante referencia de Tu cara me suena. Un talento y una voz maravillosa, y me encantaría hacer un dúo con él. Ojalá”.

Sobre sus deseos y metas futuras en el concurso, J Kbello reconoce que le ilusionaría lograr la victoria, aunque advierte la alta competencia: “Claramente me gustaría ganar la edición. Me haría muchísima ilusión. Voy a trabajar para poder ganarla, pero creo que cualquiera de los que están en el elenco puede ganar. Ya iréis viendo y entenderéis por qué lo digo”. Por último, pensando en el tradicional clonador, confiesa sus preferencias: “Yo al clonador le pediría un Bruno Mars, un The Weeknd, un Frank Sinatra, un Slipknot, algo así”. Para él, afrontar géneros distintos supone un reto adicional: “Algo que sea totalmente lo contrario a mí, pero que me haga disfrutar”.

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