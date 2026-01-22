España

PP y Junts rompen la tregua política y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Los populares critican la “falta de transparencia” en las decisiones del ministerio de Transporte y el partido de Carles Puigdemont solicita la comparecencia urgente del ministro, como ya hizo Vox este martes

Guardar
El ministro de Transportes, Oscar
El ministro de Transportes, Oscar Puente, en una rueda de prensa con Pedro Sánchez, Juanma Moreno y María Jesús Montero, en Córdoba. (REUTERS/Ana Beltran)

Los líderes políticos arremeten contra la gestión del Ministerio de Transportes y Adif tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona. Hasta ahora, tanto aliados como adversarios -a excepción de Vox-, han mantenido prudencia ante el desconocimiento de las causas del accidente mortal de este domingo. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía del popular Juanma Moreno exhibieron “máxima colaboración” desde el momento en el que se produjo la tragedia en la que han fallecido 42 personas.

Pero la minitregua que parecían haber acordado los grupos políticos se ha roto 48 horas después del accidente. En ese espacio de tiempo se ha producido otro descarrilamiento mortal de un tren de Rodalies, vinculado al temporal que azota Cataluña en plena borrasca Harry; cambios de criterio en las restricciones de la limitación de la velocidad en varios tramo de Alta Velocidad Madrid-Barcelona; y una huelga de maquinistas ante el “deterioro de infraestructuras y falta de seguridad”.

El Partido Popular ha sido especialmente crítico con la decisión de Adif de reducir temporalmente a 160 kilómetros varios tramos de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona ante los 25 avisos comunicados por maquinistas, quienes advirtieron de baches en las vías en un tramo concreto. Primero fue el ala dura de Génova 13. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo arremetió contra el Gobierno por “hacer del ministerio un cortijo de mordidas, amaños y corrupción; y un instrumento de insulto, señalamiento y polarización". “Enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF. Se jactaron de que el ferrocarril vivía “el mejor momento de su historia”, escribió en una publicación en X.

El PP pide explicaciones por las decisiones de Adif

Más tarde salió del paso el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, quien exigió a Adif “una aclaración de inmediato” por esta decisión, señalando que “una decisión de este calado”, y “en el contexto actual”, exigía “una aclaración de inmediato”.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). El convoy de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído sobre la vía, según ha informado Protección Civil. Parece ser que el temporal que afecta a Cataluña podría haber causado este desprendimiento, con el que habría chocado el tren, provocando su descarrilamiento. Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos. Por el momento, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

Adif activó las restricciones en la noche de este martes, pero tras llevar a cabo las revisiones pertinentes, a la mañana siguiente levantó el límite al considerarse que no peligraba la seguridad de los trenes. Sin embargo, un par de horas más tarde, Adif se vio obligado a rectificar, “de acuerdo a sus protocolos de seguridad”, e impuso una nueva limitación después de la denuncia de un maquinista sobre el supuesto mal estado de varios puntos de la vía, según confirmó a Infobae fuentes de Adif.

Por su parte, Puente quiso quitar hierro al anuncio de parón de maquinistas y lo relacionó con el estado anímico de los trabajadores, apostando así por el diálogo y asegurando que intentarán encontrar una solución para que la huelga no llegue a producirse. A raíz del cúmulo de acontecimientos, el PP ha endurecido el tono criticado “la falta de transparencia” del ministerio de Transportes que, según argumenta, “está añadiendo gravedad a la preocupación de los ciudadanos”. “Durante todo este tiempo, hemos dado una lección de prudencia, a pesar de que no hemos recibido información de ningún miembro del Ejecutivo”, ha apuntado el diputado popular.

“La prudencia y la altura de miras es compatible con la preocupación y la necesidad de respuestas de un gobierno desbordado", dijo Bravo, quien recordó que, dos días después del accidente, se dirigió por carta al ministro de Transportes por la preocupación del estado de las infraestructuras y de cómo está atendiendo a la emergencia". “Si el estado de las vías en nuestro país obliga a reducir la velocidad, porque no es seguro a la que venían circulando, ¿por qué se hace ahora y no antes de que hubiera fallecidos?”, preguntó.

Junts llama a Puente para rendir cuentas

Junts per Catalunya también ha salido a la carga contra la gestión del Gobierno en el accidente del tren de Rodalies y ha solicitado la comparecencia urgente de Puente en el Congreso y el Senado. Así, la portavoz posconvergente Míriam Nogueras ha afeado la “mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña”.

El partido de Carles Puigdemont ha pedido también al Govern el cese de la portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por Rodalies tras recordar que en marzo ya se aprobó en un pleno del Parlament por la situación de la red ferroviaria. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, señaló que “el Govern debería hacerla efectiva pero no lo ha hecho aún, por lo que este mandato parlamentario sigue vigente”.

A las críticas de estos grupos se le suma la que lleva haciendo desde el minuto cero Vox -incluso antes de comenzar la investigación policial del accidente de Adamuz-. El partido de Abascal ha asegurado seguirá haciendo su labor “fiscalizadora” contra el Gobierno, señaló el líder de la formación, quien ya ha solicitado la comparecencia y dimisión del ministro de Transportes.

Temas Relacionados

AdifDescarrilamiento trenes AmaduztrenesPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Además del precio promedio de las gasolinas en España, checa los precios más baratos

El precio de la gasolina

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 22 de enero

La reserva de agua en el país subió en un 0,34 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Estado de las reservas del

Palitos de cangrejo: propiedades, beneficios y contraindicaciones del surimi

Este pescado procesado es rico en proteínas de calidad, pero también en azúcares y sal

Palitos de cangrejo: propiedades, beneficios

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

La Justicia declara “publicidad engañosa” un título que se entrega en PDF y que más de 50 universidades venden a sus alumnos a través de la empresa Signe

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate