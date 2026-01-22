PP y Junts rompen la tregua política y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

El ministro de Transportes, Oscar Puente, en una rueda de prensa con Pedro Sánchez, Juanma Moreno y María Jesús Montero, en Córdoba. (REUTERS/Ana Beltran)

Los líderes políticos arremeten contra la gestión del Ministerio de Transportes y Adif tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona. Hasta ahora, tanto aliados como adversarios -a excepción de Vox-, han mantenido prudencia ante el desconocimiento de las causas del accidente mortal de este domingo. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía del popular Juanma Moreno exhibieron “máxima colaboración” desde el momento en el que se produjo la tragedia en la que han fallecido 42 personas.

Pero la minitregua que parecían haber acordado los grupos políticos se ha roto 48 horas después del accidente. En ese espacio de tiempo se ha producido otro descarrilamiento mortal de un tren de Rodalies, vinculado al temporal que azota Cataluña en plena borrasca Harry; cambios de criterio en las restricciones de la limitación de la velocidad en varios tramo de Alta Velocidad Madrid-Barcelona; y una huelga de maquinistas ante el “deterioro de infraestructuras y falta de seguridad”.

El Partido Popular ha sido especialmente crítico con la decisión de Adif de reducir temporalmente a 160 kilómetros varios tramos de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona ante los 25 avisos comunicados por maquinistas, quienes advirtieron de baches en las vías en un tramo concreto. Primero fue el ala dura de Génova 13. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo arremetió contra el Gobierno por “hacer del ministerio un cortijo de mordidas, amaños y corrupción; y un instrumento de insulto, señalamiento y polarización". “Enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF. Se jactaron de que el ferrocarril vivía “el mejor momento de su historia”, escribió en una publicación en X.

El PP pide explicaciones por las decisiones de Adif

Más tarde salió del paso el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, quien exigió a Adif “una aclaración de inmediato” por esta decisión, señalando que “una decisión de este calado”, y “en el contexto actual”, exigía “una aclaración de inmediato”.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). El convoy de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído sobre la vía, según ha informado Protección Civil. Parece ser que el temporal que afecta a Cataluña podría haber causado este desprendimiento, con el que habría chocado el tren, provocando su descarrilamiento. Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos. Por el momento, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

Adif activó las restricciones en la noche de este martes, pero tras llevar a cabo las revisiones pertinentes, a la mañana siguiente levantó el límite al considerarse que no peligraba la seguridad de los trenes. Sin embargo, un par de horas más tarde, Adif se vio obligado a rectificar, “de acuerdo a sus protocolos de seguridad”, e impuso una nueva limitación después de la denuncia de un maquinista sobre el supuesto mal estado de varios puntos de la vía, según confirmó a Infobae fuentes de Adif.

Por su parte, Puente quiso quitar hierro al anuncio de parón de maquinistas y lo relacionó con el estado anímico de los trabajadores, apostando así por el diálogo y asegurando que intentarán encontrar una solución para que la huelga no llegue a producirse. A raíz del cúmulo de acontecimientos, el PP ha endurecido el tono criticado “la falta de transparencia” del ministerio de Transportes que, según argumenta, “está añadiendo gravedad a la preocupación de los ciudadanos”. “Durante todo este tiempo, hemos dado una lección de prudencia, a pesar de que no hemos recibido información de ningún miembro del Ejecutivo”, ha apuntado el diputado popular.

“La prudencia y la altura de miras es compatible con la preocupación y la necesidad de respuestas de un gobierno desbordado", dijo Bravo, quien recordó que, dos días después del accidente, se dirigió por carta al ministro de Transportes por la preocupación del estado de las infraestructuras y de cómo está atendiendo a la emergencia". “Si el estado de las vías en nuestro país obliga a reducir la velocidad, porque no es seguro a la que venían circulando, ¿por qué se hace ahora y no antes de que hubiera fallecidos?”, preguntó.

Junts llama a Puente para rendir cuentas

Junts per Catalunya también ha salido a la carga contra la gestión del Gobierno en el accidente del tren de Rodalies y ha solicitado la comparecencia urgente de Puente en el Congreso y el Senado. Así, la portavoz posconvergente Míriam Nogueras ha afeado la “mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña”.

El partido de Carles Puigdemont ha pedido también al Govern el cese de la portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por Rodalies tras recordar que en marzo ya se aprobó en un pleno del Parlament por la situación de la red ferroviaria. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, señaló que “el Govern debería hacerla efectiva pero no lo ha hecho aún, por lo que este mandato parlamentario sigue vigente”.

A las críticas de estos grupos se le suma la que lleva haciendo desde el minuto cero Vox -incluso antes de comenzar la investigación policial del accidente de Adamuz-. El partido de Abascal ha asegurado seguirá haciendo su labor “fiscalizadora” contra el Gobierno, señaló el líder de la formación, quien ya ha solicitado la comparecencia y dimisión del ministro de Transportes.