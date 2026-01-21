Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro y la cifra de muertos se eleva a 42

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

El accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado, al menos, 42 fallecidos y mantiene a 9 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Las labores de búsqueda prosiguen este miércoles sobre el terreno, ininterrumpidamente, después de que se hayan podido recuperar los tres cuerpos que se encontraban junto a los vagones siniestrados. El ministro Grande-Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”.

El siniestro involucra a un tren de la compañía Iryo, que partió de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo. Sus últimos tres vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua, donde circulaba un tren Alvia de Renfe rumbo a Huelva. Este segundo convoy también se salió de la vía tras una frenada de emergencia. A continuación, cayeron un par de vagones por un talud de cuatro metros, lo que dificulta la investigación. No obstante, esta prosigue y durante la tarde de ayer, se conoció la llamada del maquinista de Iryio tras el accidente: “Un enganchón”.

Se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como “raro y difícil de explicar”. Por su parte, el Gobierno central ha decretado tres días de luto y ha reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido. Las comunicaciones de alta velocidad entre Andalucía y Madrid no se recuperarán hasta, mínimo, el dos de febrero, según ha informado Puente.