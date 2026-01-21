Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro y la cifra de muertos se eleva a 42

El accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado, al menos, 42 fallecidos y mantiene a 9 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Las labores de búsqueda prosiguen este miércoles sobre el terreno, ininterrumpidamente, después de que se hayan podido recuperar los tres cuerpos que se encontraban junto a los vagones siniestrados. El ministro Grande-Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”.
El siniestro involucra a un tren de la compañía Iryo, que partió de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo. Sus últimos tres vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua, donde circulaba un tren Alvia de Renfe rumbo a Huelva. Este segundo convoy también se salió de la vía tras una frenada de emergencia. A continuación, cayeron un par de vagones por un talud de cuatro metros, lo que dificulta la investigación. No obstante, esta prosigue y durante la tarde de ayer, se conoció la llamada del maquinista de Iryio tras el accidente: “Un enganchón”.
Se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como “raro y difícil de explicar”. Por su parte, el Gobierno central ha decretado tres días de luto y ha reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido. Las comunicaciones de alta velocidad entre Andalucía y Madrid no se recuperarán hasta, mínimo, el dos de febrero, según ha informado Puente.
Tras el descarrilamiento de dos cercanías en Cataluña durante la noche del martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que este sea el tercer accidente ferroviario en menos de una semana en España: “Semana negra”. A través de su perfil en X, el presidente andaluz ha expresado su solidaridad con la víctima mortal del accidente ferroviario y los 37 heridos en Gelida, provincia de Barcelona. Además del aprendiz que ha perdido la vida en el siniestro, 42 personas han muerto esta semana en Adamuz tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Las especulaciones y las dudas sobre lo ocurrido tras los segundos siguientes al descarrilamiento del Iryo en Adamuz se esclarecen con la grabación de la llamada que hizo el maquinista al mando de control de Adif. Los audios, a los que ha tenido acceso en exclusiva Cordópolis, muestran la incertidumbre del tren momentos antes de uno de los accidentes ferroviarios de la alta velocidad española.