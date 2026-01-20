Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Imágenes del río Onyar durante la borrasca Harry. (REUTERS/Bruna Casas)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta roja por el temporal que afecta a Cataluña, con especial incidencia en la provincia de Girona, ante el riesgo extraordinario de inundaciones provocado por la borrasca Harry. Las lluvias acumuladas superaron los 180 litros por metro cuadrado en el Empordà en 12 horas, mientras que las autoridades han registrado carreteras cortadas, la suspensión de clases y la búsqueda de una persona desaparecida tras ser arrastrada por una riada.

La situación ha obligado a activar el plan especial de emergencias INUNCAT, con más de mil avisos atendidos por los servicios de emergencia y evacuaciones preventivas en zonas de mayor riesgo, mientras Protección Civil recomienda extremar precauciones ante posibles crecidas y desprendimientos.