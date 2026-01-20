España

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Girona registra lluvias récord y evacuaciones ante el avance de este fenómeno meteorológico

Imágenes del río Onyar durante la borrasca Harry. (REUTERS/Bruna Casas)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta roja por el temporal que afecta a Cataluña, con especial incidencia en la provincia de Girona, ante el riesgo extraordinario de inundaciones provocado por la borrasca Harry. Las lluvias acumuladas superaron los 180 litros por metro cuadrado en el Empordà en 12 horas, mientras que las autoridades han registrado carreteras cortadas, la suspensión de clases y la búsqueda de una persona desaparecida tras ser arrastrada por una riada.

La situación ha obligado a activar el plan especial de emergencias INUNCAT, con más de mil avisos atendidos por los servicios de emergencia y evacuaciones preventivas en zonas de mayor riesgo, mientras Protección Civil recomienda extremar precauciones ante posibles crecidas y desprendimientos.

Los Bombers de la Generalitat han localizado el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo arrastrado por el agua en una riera de Palau-sator (Girona), sin especificar si se trata del hombre desaparecido en ese municipio. Durante el día, han activado un operativo para encontrar a un hombre desaparecido durante el temporal, aunque han tenido que retirar los trabajos terrestres debido al alto nivel del caudal Sin embargo, con la bajada del caudal del agua, el techo del vehículo, que se encuentra en una zona de difícil acceso, “ha quedado a la vista” y finalmente el cuerpo que hallado en el interior ha podido ser encontrado, han explicado los Bombers.

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña indican que han establecido una zona de seguridad, apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos. Aeguran también que están trabajando para evacuar a los heridos.

Los Mossos d’Esquadra han desplazado esta noche una quincena de dotaciones, entre Unidades de Seguridad Ciudadana y ARRO, a la zona donde ha descarrilado un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida. Los agentes trabajan “para dar seguridad a las personas que han sufrido este siniestro ferroviario” y gestionan el traslado de las personas no heridas a las cavas de Torelló para su identificación, informan en un comunicado. Además se conoce que por el momento ha fallecido el maquinista.

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: se registran 20 heridos y fallece el maquinista

El primer convoy ha impactado contra una roca, mientras que el segundo ha chocado contra un muro

Imagen de archivo de un tren de Rodalies (Europa Press)

En plena borrasca Harry, y con el nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activado en la zona de Girona, se suceden dos incidencias ferroviarias. La de mayor calado se da entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 ha descarrilado tras caer un muro a las vías. Hasta el momento se contabilizan 20 heridos y un fallecido. La persona que ha perdido la vida, según ha avanzado Catalunya Ràdio, es el conductor.

El río Onyar ha multiplicado por 4 su nivel a su paso por Girona en un periodo de 24 horas. De este modo ha pasado del metro que medía este pasado lunes hasta casi los 4 metros de este martes, llegando a alturas que coinciden con las ventanas de las casas, según informa 3CatInfo.

